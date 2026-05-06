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Procesan a “Lugger” por triple homicidio en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

El acusado permanecerá bajo prisión preventiva, mientras la investigación se fortalece con pruebas de geolocalización y análisis financiero

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Vinculan a proceso a “Lugger” por triple homicidio en Juchitán
Vinculan a proceso a “Lugger” por triple homicidio en Juchitán

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo este miércoles la vinculación a proceso en contra de L. O. S., alias “Lugger”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja de tres jóvenes en Juchitán de Zaragoza.

Los hechos que se imputan, asentados en la causa penal 165/2026, ocurrieron el pasado 18 de abril de 2026 en la intersección de la calle David López Nelio y la Avenida Francisco Toledo, cuando el agresor disparó contra los jóvenes hasta provocarles la muerte.

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Las dos primeras víctimas fueron identificadas como Héctor J. S. M., de 20 años; y Erick C. M., de 24, quienes murieron al instante por la gravedad de las lesiones. Mientras que el tercer joven, David López Valdivieso, llegó con vida al Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, pero falleció a consecuencia de las detonaciones.

Según reportes de la prensa local, López Valdivieso tenía vínculos familiares con funcionarios estatales, pues era sobrino del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, e hijo del subsecretario de Desarrollo Político, Angélico López Cortés.

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El acusado permanecerá bajo prisión preventiva, mientras la investigación se fortalece con pruebas de geolocalización y análisis financiero. Crédito: Especial
El acusado permanecerá bajo prisión preventiva, mientras la investigación se fortalece con pruebas de geolocalización y análisis financiero. Crédito: Especial

A raíz del incidente, el juez a cargo del caso impuso prisión preventiva oficiosa a “Lugger”, en respuesta a la gravedad de los indicios presentados por el Ministerio Público. Entre las pruebas clave figuran análisis de geolocalización avanzada, que sitúan al imputado en el sitio y la hora del ataque, así como herramientas de análisis financiero para fortalecer la investigación.

Asimismo, como parte del proceso penal, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía continuará integrando pruebas que permitan consolidar la acusación formal.

“La investigación ministerial incorpora tecnología de vanguardia para trazar la ruta de participación del imputado, a fin de garantizar que el expediente reúna todos los elementos necesarios para llegar a juicio”, se le en un comunicado.

El triple homicidio tuvo lugar apenas tres días después de la presentación del “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” por parte del gobernador Salomón Jara Cruz. Esta estrategia busca atender las causas estructurales de la violencia, recuperar espacios públicos y reforzar la confianza social en el municipio.

El acusado permanecerá bajo prisión preventiva, mientras la investigación se fortalece con pruebas de geolocalización y análisis financiero. Crédito: Especial
El acusado permanecerá bajo prisión preventiva, mientras la investigación se fortalece con pruebas de geolocalización y análisis financiero. Crédito: Especial

La propia Fiscalía reconoció que Juchitán de Zaragoza ocupó el quinto lugar entre las 88 ciudades más importantes de México en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante enero de 2026.

Según datos reconocidos por la Fiscalía, Juchitán de Zaragoza ocupó el quinto lugar nacional en tasa de homicidios entre las ciudades más pobladas de México durante enero de 2026.

Ante las estadísticas, el diagnóstico de la Mesa de Seguridad ubicó al municipio en el primer lugar estatal en homicidios dolosos y extorsión, y en el segundo lugar en narcomenudeo.

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