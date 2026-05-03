México

Tu línea telefónica tiene el tiempo contado: esta es la fecha límite para el registro obligatorio de tu número

En México, el registro nacional de telefonía móvil busca que cada línea esté asociada a una identidad real y su objetivo principal es combatir delitos como la extorsión y fraudes

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Una mujer con camiseta gris y pantalones vaqueros sostiene un teléfono con la pantalla mostrando "NO SEARCHING FOR SERVICE" en una sala moderna.
Una mujer joven muestra frustración al ver la pantalla de su teléfono móvil indicando "NO SEARCHING FOR SERVICE" mientras está sentada en la sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo para regularizar tu línea celular en México se está agotando. El registro obligatorio de números telefónicos, vigente desde enero de 2026, ya tiene una fecha límite definida y las consecuencias de no cumplir podrían dejarte sin servicio.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu número?

Las autoridades establecieron que el 30 de junio de 2026 es el último día para completar el registro de líneas móviles en todo el país.

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A partir de esa fecha, comenzarán las medidas contra quienes no hayan vinculado su número con sus datos personales, principalmente con la CURP.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

No cumplir con este trámite no es opcional. De acuerdo con los lineamientos oficiales:

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  • Las líneas que no estén registradas serán suspendidas.
  • La restricción comenzará desde el 1 de julio de 2026.
  • En algunos casos, los usuarios podrían perder funciones del servicio o quedar incomunicados hasta completar el proceso.

Esta medida aplica tanto para usuarios de prepago como de pospago, sin excepción.

¿Por qué es obligatorio este registro?

El registro nacional de telefonía móvil entró en vigor el 9 de enero de 2026 y busca que cada línea esté asociada a una identidad real.

El objetivo principal es combatir delitos como:

  • Extorsión telefónica
  • Fraudes
  • Uso anónimo de tarjetas SIM en actividades ilícitas

Las autoridades consideran que vincular cada número a una persona permitirá mayor control y rastreo en investigaciones.

Avance del registro: pocos usuarios han cumplido

A pesar de la cercanía del plazo, el avance ha sido bajo:

  • Apenas entre 14% y 21% de las líneas han sido registradas.
  • Esto refleja una baja participación y posibles complicaciones para cumplir antes de la fecha límite

Incluso, se ha reportado que algunas empresas enfrentan pérdida de clientes ante la obligación del registro, debido a preocupaciones por privacidad o desinformación (según reportes de medios como Milenio).

¿Qué necesitas para registrar tu línea?

Para completar el trámite, generalmente se solicita:

  • CURP
  • Identificación oficial vigente
  • Validación del número telefónico

El proceso puede hacerse en línea o directamente con tu operador móvil.

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