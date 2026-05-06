México

Activistas exigen control estricto para venta de alcohol durante el Mundial 2026, alertan sobre riesgos de violencia y salud

Erick Ochoa afirma que casi 60% de la población ha visto consumo de alcohol en la calle, normalizado y sin sanción

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Una mesa de madera clara con botellas y latas de bebidas, un balón de fútbol desenfocado y una señal de prohibición de alcohol.
Botellas y latas de alcohol junto a un balón de fútbol y una señal de prohibición ilustran la discusión en torno a la venta de bebidas en eventos deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Representantes de organizaciones civiles y expertos en salud pública piden a los tres niveles de gobierno imponer restricciones estrictas en la venta y el consumo de alcohol durante el Mundial 2026.

Esto, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición en los FIFA Fan Fest y la promoción de cerveza gratis por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

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El objetivo es evitar siniestros viales y actos de violencia asociados a la permisividad en consumo de bebidas alcohólicas en eventos masivos.

En un comunicado, Judith Senyacen Méndez Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, reportó que el 73.7% de la población de 12 a 65 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

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Señaló que el consumo de alcohol provoca cerca de 115 muertes diarias y representa más del 2.1% del PIB.

Méndez señala que los impuestos actuales en México resultan insuficientes porque el esquema grava solo el precio, no el contenido de alcohol, y advierte que el país tiene uno de los impuestos más bajos del mundo, lo que facilita la iniciación en la población adolescente.

Erick Antonio Ochoa, director general de Salud Justa, comentó que casi el 60% de la población ha presenciado consumo de bebidas alcohólicas en la calle, lo que representa una infracción administrativa local que se encuentra normalizada y sin respuesta de las autoridades.

“Ningún gobierno, del partido que sea, debe alentar el consumo de cerveza, sea durante los Fan Fest o cualquier otro evento público donde se proyecten partidos en plazas u otros sitios de concurrencia colectiva”, afirmó.

Añadió que la OPS/OMS ha manifestado preocupación por las bebidas sin alcohol o con bajo contenido que funcionan como extensiones de marca, pues promueven el consumo entre niñas, niños y adolescentes y ponen en riesgo a personas en abstinencia.

“Mientras a nivel federal se habla de restringir el alcohol en los FIFA Fan Fest, desde lo local se promueve su consumo incluso de manera gratuita. Esta contradicción no solo es irresponsable, es peligrosa”, dijo Alonso Robledo, de la Red de Acción Sobre Alcohol.

Advirtió que las bebidas “sin alcohol” preocupan por su débil regulación y los mensajes engañosos hacia menores y poblaciones vulnerables.

Robledo exigió medidas estrictas, coherentes y sin concesiones para el control de puntos de venta y promoción de alcohol durante el Mundial.

Consumo de alcohol y violencia de género

Yahaira Ochoa, de la Red de Mujeres por la Salud, solicitó medidas estrictas de regulación y prohibición de la venta de alcohol en los Fan Fest y zonas aledañas durante los eventos futbolísticos, debido a la evidencia científica que vincula el consumo de alcohol y la euforia deportiva con un incremento alarmante de la violencia de género.

“Estudios en diversas regiones del mundo y México confirman que eventos como los mundiales y partidos locales actúan como amplificadores de agresiones físicas y violencia doméstica, dejando a las mujeres y niños en una situación de vulnerabilidad extrema ante la permisividad cultural y el marketing masivo de la industria etílica”, afirmó Ochoa.

Fernando Peregrina Martínez, de FUNSAMEX, destacó que la evidencia científica relaciona el consumo de alcohol, incluso en niveles bajos, con el desarrollo de cáncer.

Los colectivos resaltaron que México registra más de 200 mil nuevos casos cada año, muchos asociados a factores prevenibles, lo que representa una oportunidad para fortalecer la prevención y la salud pública.

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