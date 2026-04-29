Infonavit: Créditos disponibles para comprar viviendas durante este 2026

El monto exacto del crédito al que puede acceder cada derechohabiente se consulta en la sección de precalificación y puntos dentro de Mi Cuenta Infonavit. (Imagen ilustrativa Infobae).

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece cinco créditos diferentes para comprar durante este 2026.

Para solicitarlos, es necesario consultar si el usuario ya puede acceder a un crédito y de cuánto es el monto que la institución puede prestar, a través de ‘’Mi Cuenta Infonavit’'.

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Una vez confirmado esto, el interesado podrá seleccionar el crédito que más le convenga, y, posteriormente, se debe solicitar un avalúo, a cargo de la constructora o las unidades de valuación del Infonavit.

Si se adquiere una vivienda nueva en desarrollo, la constructora se encarga del avalúo, la selección del notario y la gestión del trámite ante el Instituto. (Imagen ilustrativa Infobae).

La institución permite tener más de un crédito para comprar otra casa, un terreno, renovar, reparar, construir o liquidar un crédito hipotecario con otro banco.

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La condición es que el crédito anterior no haya tenido incumplimientos con el Instituto ni haya recibido apoyo de algún programa para cubrir la deuda.

Recomendaciones del Infonavit para antes de solicitar el crédito

Antes de solicitar un crédito, el Infonavit recomienda verificar que el uso de suelo del inmueble sea exclusivamente habitacional y que la vivienda cuente con los espacios mínimos: cocina, baños, sala, comedor y al menos una recámara, o un espacio de usos múltiples.

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También hay que revisar la calidad de los materiales de la construcción y la ubicación.

El CESI de la localidad donde se ubica el inmueble realiza la precalificación y la elección según el presupuesto del solicitante. (Imagen ilustrativa Infobae).

La institución sugiere elegir una vivienda cercana al trabajo y a la familia, con acceso cercano a vialidades e instalaciones de servicios públicos.

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Quienes compren vivienda nueva en un desarrollo, la constructora se encarga del avalúo, la elección del notario y la gestión del trámite ante el Instituto.

Para quienes deseen adquirir una vivienda recuperada de Infonavit y ya cuenten con el puntaje requerido, el proceso inicia en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) de la localidad donde se ubica el inmueble.

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Créditos que ofrece Infonavit para este 2026

1. Crédito Infonavit

El crédito tradicional del Infonavit permite elegir el monto y plazo: presta hasta 2 millones 935 mil pesos mexicanos según la capacidad de pago y el plazo va de uno a 30 años.

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La suma de la edad del solicitante más el plazo no debe superar 70 años en hombres ni 75 en mujeres.

El monto autorizado aparece en Mi Cuenta Infonavit, sección precalificación y puntos. La tasa de interés es fija, según el nivel salarial. No hay restricción de salario para solicitarlo.

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La tasa de interés de este crédito es fija durante toda la vida del préstamo y varía entre 3.69% y 10.45%, de acuerdo con el nivel salarial del solicitante.(Imagen ilustrativa: Infonavit).

Quienes ganan hasta 9 mil 985 pesos mexicanos mensuales no pagan gastos de titulación.El descuento mensual depende del salario y monto del crédito.

Puede solicitarse de forma conjunta con cónyuge, familiar o corresidente. También, este crédito tradicional es compatible con el programa Equipa tu Casa para remodelar o equipar la vivienda.

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Los requisitos son: ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) con datos biométricos actualizados, autorizar consulta al buró de crédito y no tener otro crédito vigente con el Instituto.

2. Apoyo Infonavit

El Apoyo Infonavit permite comprar vivienda nueva o existente sin puntaje mínimo.

Se solicita un crédito hipotecario con un banco, usando el saldo de la Subcuenta de Vivienda como garantía en caso de desempleo.

Para acceder al Apoyo Infonavit, se autoriza al Instituto utilizar el saldo de la Subcuenta de Vivienda como garantía de pago ante un eventual desempleo. (Imagen ilustrativa: Infonavit).

El derechohabiente obtiene un Certificado Apoyo Infonavit y, si pierde el empleo, el saldo acumulado se usa como pago alterno.

Para solicitarlo se requiere relación laboral vigente, saldo en la Subcuenta de Vivienda y no tener algún crédito vigente.

Al formalizar el crédito, se firma una Carta de Instrucción Irrevocable para autorizar al Infonavit el uso de la Subcuenta como garantía si hay incumplimiento por desempleo.

3. Cofinavit

El Cofinavit permite solicitar el crédito de manera conjunta únicamente con el cónyuge. (Imagen ilustrativa Infonavit).

El Cofinavit combina un crédito del Infonavit y uno de una entidad financiera, permitiendo acceder a un monto mayor. El Instituto presta hasta 1 millón 159 mil pesos mexicanos.

Comparte plazo, condiciones de edad, cuota de administración, gastos de titulación, descuento mensual y requisitos con el crédito tradicional.

La diferencia es que el monto que se presta es menor y solo puede solicitarse de forma conjunta con el cónyuge, no con familiar ni corresidente.

4. Cofinavit Ingresos Adicionales

Opera igual que el Cofinavit, pero permite comprobar ingresos extra como propinas o comisiones ante la entidad financiera para acceder a un monto mayor.

Está dirigido a quienes ganan menos de 13 mil 908 pesos mexicanos mensuales.

Se puede acceder a este crédito si se ganan a partir de 13 mil 908 pesos mexicanos. (Imagen ilustrativa Infonavit).

El Instituto presta hasta 684 mil 715 pesos mexicanos según capacidad de pago.

Puede solicitarse de forma conjunta con el cónyuge, quien debe cotizar al Infonavit. También aplica para el programa Hogar a tu Medida para personas con discapacidad.

5. Infonavit Total

Para solicitarlo este crédito de forma conjunta, ambos interesados deben cotizar al Infonavit y tener un ingreso mensual mínimo de $13.908 cada uno. (Imagen ilustrativa Infonavit).

Dirigido a trabajadores que ganan a partir de 13 mil 908 pesos mexicanos mensuales, la institución presta el mismo monto que el crédito tradicional, pero no se exentan gastos de titulación.

Puede solicitarse de forma conjunta con el cónyuge, si ambos cotizan al Infonavit y cumplen con el ingreso mínimo. Permite sumar los programas Equipa tu Casa y Hogar a tu Medida.