Reportan accidente de la esposa de Carín León: cuál es su estado de salud

Carín León trasladó de inmediato a su esposa, Mey Zúñiga, al Hospital Español tras el accidente ocurrido luego de su presentación. (Carin Leon: Instagram)

Momentos de tensión rodearon al cantante Carín León luego de que su esposa, Mey Zúñiga, sufriera un accidente al término de una presentación. La situación generó especulaciones inmediatas entre asistentes y seguidores que presenciaron la escena.

De acuerdo con testimonios, el intérprete fue visto cargándola en brazos, lo que desató versiones sobre lo ocurrido.

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La situación se aclaró poco después, cuando el propio cantante explicó lo sucedido: “No fui yo, fue mi esposa que se fracturó la pierna”, declaración que puso fin a los rumores y confirmó la gravedad del incidente.

Así ocurrió el accidente que encendió las alarmas

Chamonic informó que el elevador utilizado por el equipo y el cantante cayó aproximadamente un piso por sobrepeso. - (Instagram/@chamonic3)

El episodio ocurrió tras la presentación del nuevo material del artista, cuando él y su equipo se retiraban del lugar. Según versiones difundidas, utilizaron un elevador para salir por la parte trasera del recinto.

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La comunicadora Chamonic señaló que el elevador habría tenido exceso de peso, lo que provocó una caída aproximada de un piso. Este hecho generó un momento de alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

“Al subir al elevador… el elevador cayó aproximadamente un piso”, se informó, detallando que el incidente ocurrió de forma repentina, sin que pudiera preverse.

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Un accidente que no pasó a mayores

Chamonic informó que el elevador utilizado por el equipo y el cantante cayó aproximadamente un piso por sobrepeso. - REUTERS/Marco Bello

Esta fue la información difundida por la comunicadora:

Carin León, su novia Mey Zúñiga y parte de su equipo de trabajo sufren un accidente aparatoso al caer el elevador en el que se subieron para salir de su presentación.

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Mey Zúñiga, pareja de Carin León, vive un fuerte susto después de la presentación del nuevo disco del cantante.

Según relatan, al terminar el evento los sacan por la parte trasera del lugar, en el área de empleados, y al subir al elevador —que supuestamente llevaba exceso de peso porque siempre suben demasiadas personas del equipo— el elevador cae aproximadamente un piso.

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La única que sufre lesiones mayores es Mey, quien habría sufrido una fractura en el tobillo. Carin León la carga hasta la camioneta para llevarla rápidamente al Hospital Español, donde la atienden y actualmente se recupera en el hotel.

Se comenta que los doctores estarían considerando operarla.

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Hasta el momento, ni Carin León ni Mey han dado más detalles sobre su estado de salud. El incidente ocurre tras una noche de mucha tensión para el cantante."

Estado de salud y reacción tras el susto

No se ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de Mey Zúñiga tras su accidente en el elevador. - (cuartoscuro)

Tras el accidente, Carín León trasladó de inmediato a su esposa al Hospital Español, donde recibió atención médica. La rapidez en la reacción evitó mayores complicaciones en ese momento.

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De acuerdo con la información compartida, Mey Zúñiga sufrió una fractura en el tobillo y actualmente se encuentra en recuperación.

Hasta ahora, la pareja no ha emitido un comunicado oficial con más detalles. Sin embargo, el incidente dejó ver la importancia de respetar las medidas de seguridad, especialmente en situaciones donde el exceso de personas puede representar un riesgo.

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