Infonavit: créditos que puedes solicitar para remodelar tu casa en 2026

En la Ciudad de México existen más de 2.7 millones de viviendas particulares habitadas, según el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece dos créditos en 2026 para quienes buscan remodelar su vivienda: Mejoravit solo para ti y Equipa tu Casa.
PUBLICIDAD
Crédito Mejoravit solo para ti
El crédito Mejoravit es un producto no hipotecario del Infonavit para reparar, ampliar o mejorar la vivienda sin afectar su estructura.
Permite cambiar pisos, muebles de cocina y baño, pintar, impermeabilizar y renovar espacios como el jardín.
PUBLICIDAD
El crédito no requiere dejar la vivienda como garantía, ya que la garantía es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.
El monto del crédito va de 10 mil 698 pesos mexicanos a 169 mil 039 pesos mexicanos, sin rebasar el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda.
PUBLICIDAD
Si el monto solicitado es hasta 42 mil 794 pesos mexicanos, la tasa es del 10% anual fija y el plazo puede ser de 1 a 5 años. Si el monto es mayor, la tasa es 11% anual fija y el plazo de 1 a 10 años.
Características y requisitos
Este crédito requiere que la suma de la edad del solicitante y el plazo del crédito no exceda 70 años, o 75 años si se trata de una mujer.
PUBLICIDAD
La vivienda puede estar a nombre del solicitante, su cónyuge, concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros, y el solicitante debe habitar la vivienda a remodelar.
Es indispensable ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.
PUBLICIDAD
El solicitante debe autorizar la consulta al buró de crédito, no tener otro crédito vigente con el Infonavit y el crédito anterior no debe registrar incumplimientos ni haber recibido apoyo de programas para cubrir la deuda.
Documentación necesaria
Se solicita la Solicitud de Inscripción de Crédito, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente.
PUBLICIDAD
Extranjeros deben presentar documentos migratorios y, en su caso, carta de naturalización.
Es obligatorio entregar CURP impresa, estado de cuenta bancario, acta de nacimiento e impresión de RFC.
PUBLICIDAD
Se requiere carta bajo protesta sobre las mejoras y presupuesto inicial. Para demostrar propiedad o parentesco, se debe presentar la documentación correspondiente.
Consideraciones y seguimiento
Si el monto para regularización no cubre todos los gastos, el solicitante debe asumir la diferencia.
PUBLICIDAD
Al formalizar el crédito, se debe cargar en Mi Cuenta Infonavit un reporte fotográfico y comprobantes en un solo archivo PDF.
Crédito Equipa tu Casa
Este préstamo es un complemento que se solicita al tramitar el crédito para compra de vivienda nueva o existente, destinado a remodelar, mejorar, reparar o equipar el inmueble sin modificar su estructura.
El monto va de 10 mil 698 pesos mexicanos a 71 mil 324 pesos mexicanos y se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante para uso libre en cualquier comercio.
Solo puede pedirse al inscribir el crédito hipotecario (Tradicional o Infonavit Total) y el plazo para realizar las mejoras es de hasta seis meses tras la firma.
La tasa, el plazo y las condiciones de Equipa tu Casa serán iguales a las del crédito hipotecario principal, y el pago de este complemento se integra en la mensualidad total.
Es necesario ser derechohabiente con relación laboral vigente, cumplir los requisitos para compra de vivienda y entregar los documentos solicitados, ya sea en el Cesi o en Mi Cuenta Infonavit, formalizando el trámite ante notario.
El monto de Equipa tu Casa se suma a la mensualidad y se puede consultar en Mi Cuenta Infonavit.
Características y requisitos
Para tramitar el crédito Equipa tu Casa, los requisitos documentales son los mismos que para el crédito Mejoravit solo para ti: estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, con CLABE y RFC con homoclave y vigencia no mayor a dos meses, así como una carta bajo protesta de decir verdad que describa la obra a realizar y el compromiso de presentar evidencia (fotografías, facturas y tickets) de la mejora.
La diferencia específica para Equipa tu Casa es presentar un formato de presupuesto indicativo exclusivo para la remodelación, ampliación o mejora, que debe descargarse y completarse desde Mi Cuenta Infonavit.
Además, en Equipa tu Casa no se requiere documentación sobre la propiedad o parentesco, como en el caso de Mejoravit, cuando la vivienda no está a nombre del solicitante.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD