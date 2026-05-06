Denuncia acaparamiento de mercancía de BTS en el Estadio GNP: ARMY’s convocan a boicot contra revendedores

El señalamiento tomó fuerza tras una publicación del periodista Raúl Gutiérrez en X, donde reportó: “¡Se llevaron toda la mercancía de los vendedores de BTS en el estadio GNP!”

La visita de BTS a la Ciudad de México no solo ha detonado euforia entre sus seguidores, también abrió un nuevo frente de polémica.

A horas de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, fans denunciaron la compra masiva de mercancía por parte de presuntos revendedores, lo que desató llamados a boicot en redes sociales.

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Disturbios en el Estadio GNP

El señalamiento tomó fuerza tras una publicación del periodista Raúl Gutiérrez en X, donde reportó: “¡Se llevaron toda la mercancía de los vendedores de BTS en el estadio GNP!”

En su mensaje, detalló que “sujetos IDENTIFICADOS COMO REVENDEDORES compraron toda la mercancía de vendedores que ofrecían productos personalizados de BTS: camisetas, gorras, tazas y pósters con la imagen y esencia de la banda surcoreana”.

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Según el reporte, la adquisición ocurrió un día antes de los eventos masivos, lo que dejó a comerciantes sin inventario y a seguidores sin opciones de compra a precios accesibles. “La compra masiva ocurrió previo a un día del concierto de fanáticos, dejando a los comerciantes sin mercancía y a los fans sin posibilidad de comprar a un costo justo”, añadió.

Una publicación en redes sociales muestra la indignación por la compra masiva de mercancía de BTS por revendedores en el Estadio GNP, generando debate entre usuarios. (Captura de pantalla: X)

Usuarios convocan a boicot contra revendedores

La situación encendió la conversación digital entre el fandom ARMY, que rápidamente comenzó a organizarse para frenar la reventa. Entre las principales acciones que circulan está el boicot a quienes ofrezcan productos a sobreprecio, así como el impulso a compras directas con vendedores independientes antes de los conciertos.

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El contexto amplifica la tensión. La presencia de BTS en México forma parte de una gira internacional que ha generado un impacto económico considerable. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, los conciertos programados atraerán a miles de asistentes y una derrama millonaria en sectores como hospedaje, alimentos y transporte.

El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón

Encuentro con Sheinbaum y la esperanza de un show en el Zócalo

Además, la visita del grupo surcoreano incluye actividades institucionales. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un encuentro con la banda en Palacio Nacional, donde incluso se contempla un saludo a fans desde un balcón, lo que elevó aún más la expectativa.

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En medio de este escenario, la polémica por el acaparamiento de mercancía se suma a los desafíos logísticos y comerciales que suelen acompañar a eventos de gran escala.

Mientras no hay información oficial adicional sobre lo ocurrido en los alrededores del recinto, la presión de los fans se mantiene activa en redes, donde la exigencia central es clara: evitar que la reventa opaque la experiencia de los seguidores.

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