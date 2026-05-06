Niñera del hijo de Paulina Rubio y Colate revela qué sustancias ilícitas presuntamente consume ‘La Chica Dorada’

Niñera del hijo de Paulina Rubio y Colate revela qué sustancias ilícitas presuntamente consume ‘La Chica Dora’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, llega a un punto crítico tras las declaraciones de la niñera y la aparición de un video que involucra al menor en un robo en Miami.

Este miércoles 6 de mayo, el equipo de Todo Para La Mujer con Maxine Woodside expone que la guardiana de Andrea Nicolás asegura que el adolescente le dijo que su madre “fumaba marihuana”, aunque no existen pruebas concretas y la propia niñera reconoce que solo se basa en dichos del menor.

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La jueza en Miami analiza si el menor permanece con la cantante, viaja a España con su padre o es internado en una institución.

Tres escenarios para el futuro de Andrea Nicolás

La jueza de lo familiar en Miami tiene en sus manos tres alternativas claras. Puede decidir que Andrea Nicolás continúe bajo el resguardo de Paulina Rubio en Estados Unidos, que viaje a España para vivir con Colate Vallejo-Nágera, o que sea internado en un centro especializado fuera de Florida y España. La resolución se espera este viernes 8 de mayo, tras dos días intensos de alegatos y exhibición de pruebas.

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Amber Glasper, guardiana legal designada por la corte, sostiene ante la jueza que el adolescente debe permanecer apartado de ambos padres de manera temporal. Glasper afirma: “Este menor necesita una rutina estable. Por favor entiendan que está viviendo en una montaña rusa emocional”.

Tres escenarios para el futuro de Andrea Nicolás (Foto: RS)

La funcionaria sugiere que el internamiento debe ser en un lugar neutral, pues considera que en Florida o España la convivencia entre madre e hijo o padre e hijo estaría condicionada por los conflictos judiciales.

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Acusaciones cruzadas y el entorno del menor

Durante el proceso, la defensa de Colate señala que la relación entre Paulina Rubio y su hijo es tensa y que el joven prefiere mudarse a Madrid. La abogada del empresario español afirma ante la corte que “las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación con su hijo y lo hace sentir emocionalmente inseguro en casa con ella”. Según la defensa, cuando el adolescente está en España, presenta mayor estabilidad emocional.

La abogada de Paulina Rubio responde que las acusaciones sobre presuntas tendencias suicidas del menor no tienen sustento y que no existen pruebas de abuso de drogas por parte de la cantante.

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Destaca que la intérprete se sometió a pruebas toxicológicas ordenadas por la corte y no se detectaron rastros de estupefacientes. Sobre el video que muestra a Andrea Nicolás participando en un robo en Miami, la defensa de la cantante argumenta que Colate habría minimizado la gravedad de los hechos y utilizado la situación para afectar la imagen de Paulina Rubio ante la jueza.

El testimonio de la niñera y el papel de la guardiana legal

La guardiana legal del menor, asignada por la corte, confirma que el adolescente comentó que su madre “fuma marihuana”, pero reconoce que no ha presenciado esta conducta ni cuenta con pruebas. La abogada del padre utiliza este argumento para cuestionar la idoneidad de la cantante como tutora. La defensa de la cantante insiste en que “el empresario español es una persona permisiva con el menor y solo lo hace para hacer quedar mal a Paulina”.

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El testimonio de la niñera y el papel de la guardiana legal en el caso Paulina Rubio vs Colate (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Andrea Nicolás declara ante la corte que ama a su madre, pero que no puede vivir con ella en Miami. Según la abogada de Colate, el joven describe su día a día como exhaustivo y solicita mudarse con su padre a España. La propuesta de la defensa del empresario incluye un programa de paternidad a larga distancia para garantizar la convivencia del menor con su madre, aunque sea a través de visitas programadas.

Estabilidad financiera y entorno familiar

La defensa de Colate argumenta que el empresario cuenta con estabilidad económica en España. Actualmente, Vallejo-Nágera funge como presidente del Club Deportivo Badajoz y desarrolla un proyecto gastronómico junto con algunos de sus hijos. La abogada sostiene que esto permitiría al adolescente integrarse a un entorno familiar estable y seguro, lejos de los conflictos que enfrenta en Miami.

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Por el lado de Paulina Rubio, la defensa sostiene que el intento de trasladar a Andrea Nicolás a España responde a una estrategia para restringir la relación del menor con su madre. Señalan que el empresario español habría solapado la conducta del adolescente durante el incidente del robo y que esto fue utilizado para convencer al menor de que la cantante actuaba en contra de sus intereses.

La resolución judicial determinará si Andrea Nicolás permanece con Paulina Rubio en Miami, viaja a España con su padre o es internado en una institución especializada fuera de ambos países. El fallo se espera este viernes 8 de mayo del 2026.

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