México Deportes

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez tras el GP de Miami?

La temporada 2026 sigue su marcha con otra carrera en puerta

Guardar
Google icon
(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)

Tras el paso por el Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 continúa su calendario con el Gran Premio de Canadá 2026, quinta fecha de la temporada.

La carrera en Montreal llega en un momento clave del campeonato, con Sergio “Checo” Pérez buscando revertir un inicio complicado.

PUBLICIDAD

Cuándo y dónde se corre el GP de Canadá 2026

(REUTERS/Brian Snyder)
(REUTERS/Brian Snyder)

La actividad se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo en el Circuit Gilles Villeneuve, ubicado en la Île Notre-Dame, sobre el río San Lorenzo, en Montreal.

La carrera principal está programada para el domingo 24 de mayo a las 14:00 horas (tiempo local).

PUBLICIDAD

El trazado es uno de los más tradicionales del calendario y se caracteriza por sus largas rectas de alta velocidad, chicanas técnicas y muros cercanos que suelen castigar errores.

Así marcha el campeonato tras Miami

(REUTERS/Marco Bello/File Photo)
(REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El inicio de temporada ha estado marcado por el dominio de Mercedes, que lidera tanto el campeonato de pilotos como el de constructores.

En la clasificación individual, Kimi Antonelli encabeza con 100 puntos, seguido por George Russell con 80. Detrás aparecen Charles Leclerc (63), Lando Norris (51) y Lewis Hamilton (49).

En constructores, Mercedes suma 180 unidades, por delante de Ferrari (112) y McLaren (94).

La carrera en Miami dejó como ganador a Antonelli, quien firmó su tercera victoria consecutiva, mientras que Norris se llevó la prueba sprint, en un fin de semana donde la escudería papaya mostró mejoría.

Google icon

Temas Relacionados

Checo PérezGP de MiamiCanadáAutomovilismoFórmula 1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

André-Pierre Gignac: esta sería la fecha del partido de despedida del francés con Tigres UANL

El delantero francés viviría su último partido en un escenario histórico

André-Pierre Gignac: esta sería la fecha del partido de despedida del francés con Tigres UANL

Javier Aguirre revela que tendrá algunos jugadores europeos ante Ghana

El técnico de la Selección Mexicana destaca el compromiso de los futbolistas rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre revela que tendrá algunos jugadores europeos ante Ghana

Esta fue la última vez que Cruz Azul jugó un partido de liguilla en el Estadio Azteca: “No le trae muy buenos recuerdos”

La Máquina volverá a disputar un partido de fase final en el Coloso de Santa Úrsula este sábado 9 de mayo cuando se enfrenten al Atlas

Esta fue la última vez que Cruz Azul jugó un partido de liguilla en el Estadio Azteca: “No le trae muy buenos recuerdos”

Javier Aguirre responde a polémica de Amaury Vergara con los seleccionados de Chivas: “Nadie ha roto el pacto”

El técnico de la Selección Mexicana habló sobre el tema del préstamo de jugadores por parte de los clubes de la Liga MX

Javier Aguirre responde a polémica de Amaury Vergara con los seleccionados de Chivas: “Nadie ha roto el pacto”

México 70: conoce la historia del primer mundial transmitido a color

Brasil fue campeón de la Copa del Mundo en esta edición al vencer a Italia en el Estadio Azteca con Pelé como principal protagonista

México 70: conoce la historia del primer mundial transmitido a color
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la sierra sinaloense al crimen global: los narcos de Badiraguato

De la sierra sinaloense al crimen global: los narcos de Badiraguato

Estrategia antiterrorista de Donald Trump prioriza eliminación de cárteles y advierte medidas contra gobiernos cómplices

Donald Trump asegura que si México no ataca al narco, Estados Unidos lo hará

Estos son los municipios de Morelos donde operan “Los Linos”, implicados en el tráfico de cocaína a Estados Unidos

Sicarios ingresan a hospital y ejecutan a propietario en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Denuncia acaparamiento de mercancía de BTS en el Estadio GNP: ARMY’s convocan a boicot contra revendedores

Denuncia acaparamiento de mercancía de BTS en el Estadio GNP: ARMY’s convocan a boicot contra revendedores

Reportan accidente de la esposa de Carín León: cuál es su estado de salud

Niñera del hijo de Paulina Rubio y Colate revela qué sustancias ilícitas presuntamente consume ‘La Chica Dorada’

Reunión de Claudia Sheinbaum con BTS enciende la esperanza de un concierto en el Zócalo de CDMX

Mariana Seoane destapa por qué nunca fue protagonista en telenovelas

DEPORTES

‘Checo’ Pérez sorprende al ingresar al Top 5 del Power Ranking de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

‘Checo’ Pérez sorprende al ingresar al Top 5 del Power Ranking de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

André-Pierre Gignac: esta sería la fecha del partido de despedida del francés con Tigres UANL

Javier Aguirre revela que tendrá algunos jugadores europeos ante Ghana

Esta fue la última vez que Cruz Azul jugó un partido de liguilla en el Estadio Azteca: “No le trae muy buenos recuerdos”

Javier Aguirre responde a polémica de Amaury Vergara con los seleccionados de Chivas: “Nadie ha roto el pacto”