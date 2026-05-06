¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez tras el GP de Miami?

(Sam Navarro-Imagn Images)

Tras el paso por el Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 continúa su calendario con el Gran Premio de Canadá 2026, quinta fecha de la temporada.

La carrera en Montreal llega en un momento clave del campeonato, con Sergio “Checo” Pérez buscando revertir un inicio complicado.

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Cuándo y dónde se corre el GP de Canadá 2026

(REUTERS/Brian Snyder)

La actividad se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo en el Circuit Gilles Villeneuve, ubicado en la Île Notre-Dame, sobre el río San Lorenzo, en Montreal.

La carrera principal está programada para el domingo 24 de mayo a las 14:00 horas (tiempo local).

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El trazado es uno de los más tradicionales del calendario y se caracteriza por sus largas rectas de alta velocidad, chicanas técnicas y muros cercanos que suelen castigar errores.

Así marcha el campeonato tras Miami

(REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El inicio de temporada ha estado marcado por el dominio de Mercedes, que lidera tanto el campeonato de pilotos como el de constructores.

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En la clasificación individual, Kimi Antonelli encabeza con 100 puntos, seguido por George Russell con 80. Detrás aparecen Charles Leclerc (63), Lando Norris (51) y Lewis Hamilton (49).

En constructores, Mercedes suma 180 unidades, por delante de Ferrari (112) y McLaren (94).

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La carrera en Miami dejó como ganador a Antonelli, quien firmó su tercera victoria consecutiva, mientras que Norris se llevó la prueba sprint, en un fin de semana donde la escudería papaya mostró mejoría.