Fracasa gira de Pepe Aguilar en EEUU: cancela 9 de sus 10 conciertos ante bajas ventas

Pepe Aguilar enfrenta cancelaciones y baja venta de boletos en sus conciertos de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos se redujo a una sola fecha tras la cancelación de la mayoría de sus conciertos, en un contexto marcado por baja venta de boletos, ajustes silenciosos en Ticketmaster y críticas persistentes en redes sociales.

El desplome del tour replica un patrón reciente dentro de la propia dinastía Aguilar, luego de que Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar también enfrentaran dificultades para llenar recintos en territorio estadounidense hace unos meses.

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¿Qué se sabe de las cancelaciones?

El tour de Pepe Aguilar en Estados Unidos originalmente incluía las siguientes 10 fechas y recintos:

15 de marzo: NRG Stadium, Houston, Texas

20 de marzo: Chumash Casino, Santa Ynez, California

21 de marzo: Pechanga Casino, Temecula, California

2 de mayo: Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut

9 de mayo: Hard Rock Live, Atlantic City, Nueva Jersey

6 de junio: Dolby Live Theatre, Las Vegas, Nevada

7 de junio: Toyota Pavilion, Concord, California

12 de junio: Toyota Arena, Ontario, California

13 de junio: Save Mart Center, Fresno, California

12 de julio: Wolf Trap Filene Center, Vienna, Virginia

Sin embargo, a lo largo de marzo, algunos conciertos fueron borrados de la agenda de Pepe Aguilar sin previo aviso, mientras que en otras sí aparecía el anuncio de cancelación en Ticketmaster:

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(Ticketmaster/Captura de pantalla)

15 de marzo: NRG Stadium, Houston, Texas

20 de marzo: Chumash Casino, Santa Ynez, California

21 de marzo: Pechanga Casino, Temecula, California

2 de mayo: Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut

9 de mayo: Hard Rock Live, Atlantic City, Nueva Jersey

Estas fechas fueron eliminadas discretamente, sin anuncio público por parte de Pepe Aguilar, y Ticketmaster notificó a los compradores sobre el reembolso automático.

Fue esta primera semana de mayo que se sumaron más cancelaciones:

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6 de junio: Dolby Live Theatre, Las Vegas, Nevada

7 de junio: Toyota Pavilion, Concord, California

12 de junio: Toyota Arena, Ontario, California

13 de junio: Save Mart Center, Fresno, California

Al buscar estos eventos en Ticketmaster, aparece la leyenda “CANCELADO” o el mensaje:

(Captura de pantalla)

“Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador del evento. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días.”

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Un aspecto relevante es cómo evolucionó la disponibilidad de boletos en las semanas previas a las cancelaciones. Hace pocos días, varios de los conciertos de Pepe Aguilar aparecían en Ticketmaster como casi vendidos al 100%, pero la mayoría de los espacios ocupados correspondía a boletos en manos de revendedores o bloqueos temporales propios de la plataforma.

(Captura de pantalla)

Actualmente, solo queda vigente la presentación del 12 de julio en Vienna, Virginia (Wolf Trap Filene Center). Esta es la única fecha que permanece activa en las plataformas de venta, aunque aún muestra una amplia disponibilidad de boletos.

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Hasta la publicación de esta nota, Pepe Aguilar no ha emitido anuncios públicos en sus redes sociales sobre la cancelación masiva de las fechas de su tour.

Sus hijos también batallaron en EEUU

El escrutinio mediático y digital no se limita a Pepe Aguilar. En meses recientes, Leonardo Aguilar enfrentó una situación similar en su único concierto en Albuquerque, Nuevo México, donde vendió menos del 5% de los boletos y el bajo interés llevó a los organizadores a donar pases dobles al consulado mexicano.

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Leonardo Aguilar tiene dificultades para llenar su única fecha en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

“A veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa”, minimizó Leonardo en un video publicado en sus redes sociales. El Consulado de México en Albuquerque agradeció públicamente la donación de boletos para la comunidad mexicana residente en Nuevo México y Texas.

Ángela Aguilar también enfrentó baja demanda y cancelaciones en su gira “Libre Corazón” durante 2025 en Estados Unidos, incluso con ofertas de boletos 4x1.

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Usuarios en redes denunciaron que muchas entradas fueron regaladas para aumentar la asistencia, mientras que la ocupación en los recintos apenas alcanzó entre el 50% y el 70% de la capacidad.

La conversación también se ha alimentado de comparaciones entre la capacidad de los Aguilar para vender en Estados Unidos, en un momento en el que la cantante argentina Cazzu se encuentra realizando su gira “Latinaje” en dicho país, con la mayoría de sus fechas con sold out.

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