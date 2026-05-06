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Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Portafe, en el sector Santa Fe

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En el lugar incendiaron automóvilkes. (Impresión de pantalla video)
En el lugar incendiaron automóvilkes. (Impresión de pantalla video)

Un ataque armado registrado la mañana de este miércoles 6 de mayo de 2026 provocó una fuerte movilización de fuerzas federales y cuerpos de emergencia en el norte de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una vivienda e incendiara dos vehículos en el fraccionamiento Portafe, en el sector Santa Fe.

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle José Ángel Espinoza Ferrusquilla y Laelia. Sujetos armados arribaron a bordo de un vehículo, con el cual derribaron el portón de la casa para después prenderle fuego tanto a esa unidad como a otro automóvil que se encontraba en la cochera.

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Irrupción violenta y daños materiales

Tras incendiar los vehículos, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda y posteriormente huyeron del lugar. Vecinos de la zona realizaron el reporte de emergencia a las autoridades, lo que derivó en una rápida movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano.

El reporte fue recibido a las 8:50 horas, momento en el que se alertó a corporaciones policiacas y de rescate para atender la situación.

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Intervención de bomberos y autoridades

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron el ataque y solicitaron el apoyo de los Bomberos de Culiacán, quienes realizaron maniobras para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a viviendas contiguas.

(Foto cortesía PNC)
(Foto cortesía PNC)

El área fue acordonada con cinta amarilla por elementos federales, mientras se solicitaba la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar fueron localizados casquillos de arma larga, por lo que peritos especializados llevarán a cabo el análisis de la escena, mientras que agentes de investigación integrarán la carpeta correspondiente.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni víctimas directas por este ataque, aunque los daños materiales fueron significativos. Las autoridades no han informado sobre posibles móviles, pero el hecho se suma a otros episodios recientes de violencia registrados en la capital sinaloense.

El caso permanece bajo investigación para determinar la identidad de los responsables y esclarecer si el ataque estaba dirigido contra los habitantes del inmueble o forma parte de una disputa entre grupos criminales.

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