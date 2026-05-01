EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de mayo

Los resultados de la necropsia practicada a los cuatro integrantes de la familia Cejudo Barrios han dado un giro a la investigación del multihomicidio ocurrido el pasado 28 de abril en la colonia Nueva Santa María, de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Un intento de robo en el municipio de Cuautitlán Izcalli terminó de forma inesperada y violenta, luego de que el supuesto asaltante se disparara accidentalmente mientras huía del lugar. El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado reacciones entre usuarios por lo inusual de la escena.
La defensa de Abigael González Valencia, alias El Cuini, y la Fiscalía de Estados Unidos, solicitaron aplazar la audiencia programada para el 8 de mayo por la Corte Federal de Washington ante las negociaciones en curso, con la finalidad de alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que evite el juicio.