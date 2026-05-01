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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de mayo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

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Escenas nocturnas con cinta policial amarilla Atmosfera enigmática de áreas acordonadas de noche Realismo en imágenes de cinta policial y oscuridad Detalles precisos de escenas nocturnas con cinta policial Imagen nocturna que muestra áreas acordonadas con cinta policial amarilla bajo la luz artificial, destacando la atmósfera enigmática y el realismo de la escena.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Bajo la luz artificial, la cinta policial amarilla delimita un escenario nocturno enigmático. La fusión entre la oscuridad y el amarillo crea una atmósfera misteriosa. - (Imagen ilustrativa Infobae)
14:34 hsHoy

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Las indagatorias colocan en el centro a un joven cercano a la familia, cuya relación sentimental con una de las víctimas habría sido clave para facilitar el acceso de los agresores y ejecutar el multihomicidio

Imagen editorial que muestra la fachada de la casa de la familia Cejudo Barrios en Azcapotzalco junto a las fichas policiales de los cuatro presuntos implicados en el multihomicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Imagen editorial que muestra la fachada de la casa de la familia Cejudo Barrios en Azcapotzalco junto a las fichas policiales de los cuatro presuntos implicados en el multihomicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de la necropsia practicada a los cuatro integrantes de la familia Cejudo Barrios han dado un giro a la investigación del multihomicidio ocurrido el pasado 28 de abril en la colonia Nueva Santa María, de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

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14:34 hsHoy

Asaltante se dispara accidentalmente al intentar robar camioneta en Cuautitlán Izcalli

Un presunto asaltante se disparó accidentalmente al huir tras fallar en el robo de una camioneta en Cuautitlán Izcalli; el hecho quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales

Intento de robo Cuautitlán Izcalli asaltante herido (especial)
Intento de robo Cuautitlán Izcalli asaltante herido (especial)

Un intento de robo en el municipio de Cuautitlán Izcalli terminó de forma inesperada y violenta, luego de que el supuesto asaltante se disparara accidentalmente mientras huía del lugar. El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado reacciones entre usuarios por lo inusual de la escena.

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14:33 hsHoy

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

La defensa de Abigael González Valencia pidió que la audiencia programada para el próximo 8 de mayo en Washington se aplazara para el 10 de junio

La defensa de Abigael González Valencia solicitó aplazar la audiencia programada para el próximo 8 de mayo. (Foto: AIC)
La defensa de Abigael González Valencia solicitó aplazar la audiencia programada para el próximo 8 de mayo. (Foto: AIC)

La defensa de Abigael González Valencia, alias El Cuini, y la Fiscalía de Estados Unidos, solicitaron aplazar la audiencia programada para el 8 de mayo por la Corte Federal de Washington ante las negociaciones en curso, con la finalidad de alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que evite el juicio.

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