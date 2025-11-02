México

Reportan ataque armado en contra de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán

La agresión a tiros ocurrió durante el Festival de Velas en el Centro Histórico del municipio

Reportan que el presidente municipal
Reportan que el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue víctima de un ataque mientras se tomaba fotos con pobladores del municipio (Fb: Carlos Manzo)

Este sábado se reportó un ataque armado en contra de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, cuando se encontraba en el Centro Histórico del municipio durante el Festival de Velas.

El periodista Luis Chaparro confirmó el ataque en contra del edil, quien caminaba por la plaza principal cuando fue agredido a tiros. Además, detalló que solo se encontraban policías municipales en el lugar.

Aunque se desconoce su estado de salud, de manera extraoficial se asegura que podría estar gravemente herido debido a que en el sitio se escucharon al menos 6 detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil había terminado su presentación en el evento, por lo que en medio de la multitud fue agredido por sujetos armados. El ataque también habría dejado tres personas lesionadas, un presunto agresor detenido y otro abatido.

Foto: X/@LuisKuryaki
Foto: X/@LuisKuryaki

*Información en desarrollo...

