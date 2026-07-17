Ventaneando anuncia respaldo a fundaciones de protección animal y programa de sensibilización tras comentarios de Pedro Sola

Pati Chapoy encabezó la respuesta del programa ante las críticas en redes sociales y confirmó que el canal trabaja ya con organizaciones dedicadas al rescate de animales abandonados y enfermos. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

TV Azteca lanzará un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal para sus equipos corporativos y de producción, luego de que el conductor Pedro Sola hiciera comentarios sobre envenenar perros durante una transmisión del programa Ventaneando. La decisión fue anunciada públicamente por la empresa y por la conductora Pati Chapoy, quien encabezó la respuesta institucional del canal ante la ola de críticas que generaron las palabras del presentador veterano.

La cadena televisiva reaccionó con un comunicado en el que dejó en claro que las expresiones de Sola no representan los valores de la organización. La voz institucional fue directa: “Expresiones recientes contrarias a estos valores no reflejan lo que promovemos como organización y por ello se ha ofrecido una disculpa pública, asumiendo con total responsabilidad que esas palabras no representaron ese compromiso”.

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El canal subrayó su trayectoria en defensa de los animales. “Durante años, hemos abierto nuestras pantallas para visibilizar y reconocer la labor de quienes trabajan todos los días por el bienestar animal”, señaló la empresa en su pronunciamiento, en el que también recordó que ha documentado casos de maltrato en zoológicos y hogares.

La disculpa pública del conductor derivó en un plan institucional que incluye capacitación interna y colaboración con fundaciones de rescate animal, según confirmaron los conductores de Ventaneando. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

El programa de sensibilización: qué contempla y a quiénes va dirigido

Se detalló que la iniciativa de educación sobre bienestar animal estará enfocada en reforzar una cultura de respeto hacia los animales en cada uno de sus proyectos. “Implementaremos un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a nuestros equipos corporativos y de producción, con el objetivo de reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales”, precisaron.

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La conductora Mónica Castañeda, conocida en el programa como “Casta”, anunció que Ventaneando ya estableció contacto con organizaciones de protección animal para traducir el compromiso en acciones concretas: “Platicamos con nuestros amigos de Yacuná, una fundación que tiene a su cuidado animalitos que han sido abandonados, animalitos enfermos, incluidos caballos. Vamos a hacer muchas cosas con ellos y con otras fundaciones”.

El equipo de Ventaneando respalda a las fundaciones de protección animal

Una publicación de la cuenta Cuenta Conmigo critica los comentarios de Pedro Sola sobre "envenenar perros" hechos en televisión nacional, junto a un video de los conductores del programa. (X)

Rosario Murrieta tomó la palabra para confirmar el respaldo del programa a las organizaciones que trabajan por los animales: “Apoyando fundaciones que desde hace mucho tiempo se apoyan desde espacios como ADN 40 y de hecho ya tenemos una asociación, una fundación a la que vamos a apoyar”.

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Ricardo Manjarrez, otro de los conductores del programa, respaldó la postura del canal y subrayó que el compromiso institucional con la protección animal no se limita a una declaración: la empresa reiteró que seguirá siendo aliada de los animales y que el anuncio del programa de sensibilización “apenas empieza”.

Por su parte, Rosario Murrieta se sumó a la postura del equipo al señalar que TV Azteca y Grupo Salinas han acompañado a “fundaciones, líderes ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la protección y el cuidado de los animales”, y que también han documentado casos de maltrato “siempre con la convicción de que el cuidado de los animales es una prioridad social”.

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¿Qué dijo Pedro Sola y por qué generó polémica?

Los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar perros desataron una reacción inmediata en redes sociales y entre organizaciones de protección animal, que exigieron una respuesta formal del canal. Sola, conductor histórico de Ventaneando, ofreció una disculpa pública que la empresa respaldó de manera institucional.

La cadena anunció una alianza con la fundación Yacuná y acciones de educación interna tras la polémica generada por las declaraciones del conductor veterano de Ventaneando. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

Qué sigue para la televisora en materia de bienestar animal

El canal confirmó que el programa de educación sobre bienestar animal se implementará de forma progresiva entre sus colaboradores. La alianza con la fundación Yacuná, dedicada al rescate de animales abandonados y enfermos, será uno de los primeros pasos visibles del nuevo compromiso. La empresa no proporcionó una fecha concreta de arranque para el programa de sensibilización.

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“Platicamos con nuestros amigos de Yacuná, una fundación que tiene a su cuidado animalitos que han sido abandonados, animalitos enfermos, incluidos caballos. Y entonces vamos a hacer muchas cosas con ellos y con otras fundaciones”, declaró Castañeda.