El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

La gran relación que mantienen Lionel Scaloni y Luis De la Fuente (REUTERS)

Argentina y España protagonizarán la final del Mundial 2026. La Albiceleste dejó en el camino a Inglaterra con una nueva remontada épica para defender la corona y la Roja se impuso sobre Francia —una de las grandes favoritas— de forma contundente. La definición contará con un condimento especial en el banco de suplentes y el pasado inmediato: Luis De la Fuente fue el maestro de Lionel Scaloni durante su formación como técnico y el choque profesor-alumno se resolverá tras la cuenta pendiente de la Finalissima que se canceló en marzo.

Ambos reflejaron la gran relación que mantienen entre sí en múltiples conferencias de prensa. El vínculo entre ambos nació en Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, durante los cursos UEFA PRO organizados en la Ciudad del Fútbol. Allí, Luis de la Fuente fue uno de los docentes de Lionel Scaloni en la promoción de 2017. “Fue mi profesor y nos dio una mano enorme a los que hacíamos ese curso en Las Rozas”, reveló el argentino durante la Copa América 2024, antes de la final que España le ganó a Inglaterra por la Eurocopa.

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El seleccionador argentino integró una camada en la que también estaban el actual técnico del Liverpool Andoni Iraola y Fernando Redondo, otro histórico ex futbolista argentino. El curso estaba coordinado entonces por el responsable federativo Ginés Meléndez. De la Fuente, que en ese momento dirigía a la Sub 19 de España, fue profesor de técnica —se centra en la táctica del juego y los movimientos de los futbolistas—, según informó el portal español Mundo Deportivo.

Lionel Scaloni fue alumno de Luis De la Fuente durante su curso como entrenador en 2017 (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

“Es un auténtico maestro en lo suyo. Ha demostrado una preparación y un dominio excepcional. Le tengo un gran aprecio”, dijo De la Fuente sobre su antiguo alumno. El técnico español, antes de la semifinal entre la Albiceleste y los británicos, también expresó que le ilusionaba enfrentar a Argentina “por la amistad” que mantiene con Scaloni.

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“No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni”, destacó el español. Antes del triunfo en cuartos de final contra Bélgica, Luis De la Fuente puntualizó en su parentesco en la forma de dirigir con el argentino: “Celebro por Lio que tenga estas ideas, yo digo que comparto todos sus planteamientos, soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona”.

El técnico de Pujato, por parte, resaltó: “Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una relación particular con él. Me gusta su cercanía y, casualmente, hoy nos encontramos en una final”. Luego de esto, contó una anécdota íntima entre ambos: “Recuerdo en Qatar, después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, tuve una linda charla con él. Hablamos de cosas que a él le hacen ruido, y no es por ser arrogante, sino en el buen sentido lo digo, y ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante. Me pone contento por él”.

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Scaloni, en la previa al duelo contra Inglaterra, ya se había referido al cruce de España contra Francia y aprovechó para felicitarlo públicamente. “Estoy contento por Luis, se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó. Ya veremos qué pasa, pero bien merecido lo tiene. ¿Si lo voy a llamar? Según cómo salgamos, lo llamo. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no haya que llamarlo hasta después de la final”, declaró.

*Scaloni palpitó el choque contra la Roja por la final del Mundial

“España es un gran equipo, fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba, y yo también, que era muy difícil de vencer. Y lo hizo muy bien. Por suerte lo habíamos analizado en marzo. Han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo”, argumentó el santafesino tras la victoria 2-1 contra Inglaterra.

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Más allá de su amistad con De la Fuente, Scaloni tiene una relación especial con España: vistió las camisetas del Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca durante su etapa como futbolista y, en la actualidad, vive en el país europeo. “Todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento. Vamos a intentar ganarles. Respeto máximo, le doy la enhorabuena no solo por cómo juega, sino por el comportamiento que tienen. Va a ser un lindo partido de fútbol y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final”, comentó en la conferencia.

Luis De la Fuente fue profesor de técnico de Scaloni durante su curso como entrenador (REUTERS/Hannah Mckay)

La trayectoria de ambos refuerza el peso del partido. Scaloni fue el segundo entrenador más joven en ganar un Mundial cuando levantó la copa en Qatar 2022 con 44 años; solo superado por César Luis Menotti en 1978 con 40 años. Hoy, con 47 años y sin experiencia previa como entrenador principal en clubes antes de asumir en la selección, el DT de Pujato condujo a su equipo a la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024. En esta final buscará su segundo Mundial al frente del equipo nacional y el cuarto para Argentina.

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De la Fuente representa el recorrido inverso. A los 64 años, después de una vida completa dentro de la estructura formativa del fútbol español, llega a la definición con un proceso que ya produjo la conquista de la UEFA Nations League y la Eurocopa. Su gestión consolidó a una generación joven de España que encontró identidad y confianza. En la final buscará su primer título mundial como seleccionador y el segundo para la Roja después de Sudáfrica 2010.

El partido también resolverá un cruce que había quedado pendiente entre la campeona de América y la campeona de Europa. Ese duelo debía darse en marzo por la Finalissima, pero fue cancelado por problemas de calendario, y ahora tendrá como premio el primer título en la historia de la Copa del Mundo disputada con 48 selecciones. La final del Mundial se llevará a cabo este domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en Nueva York.

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