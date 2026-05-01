México

Agentes de la FGE Puebla son atacados a balazos cuando investigaban robo a cuentahabiente

Los elementos realizaban realizaban labores de vigilancia discreta en la colonia La Paz de la capital

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Tras los hechos no se portan detenidos. (IA)
Tras los hechos no se portan detenidos. (IA)

Un agente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) resultó herido por disparos de arma de fuego cuando realizaba trabajos de investigación por robo a cuentahabiente en inmediaciones de la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla.

La agresión ocurrió el pasado 30 de abril, durante un operativo en el que participaban elementos adscritos a la Unidad de Apoyo Policial, quienes mantenían labores de vigilancia discreta en la zona.

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La FGE emitió una ficha de identificación para localizar a Diana Lorena “N” mujer involucrada en los hechos y señalada por su presunta relación con una banda dedicada al robo de cuentahabientes.

Así fue el ataque contra los servidores públicos

La FGE Puebla detalló que los hechos iniciaron cuando los agentes detectaron a Diana Lorena “N” y le dieron seguimiento sobre la calle Teziutlán Sur.

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La mujer, al notar la presencia policial, se alejó del lugar y realizó una llamada telefónica.

En ese momento, una camioneta se aproximó y desde ahí varios sujetos dispararon contra los agentes.

Autoridades emitieron una ficha para localizar a la mujer involucrada en los hechos. Crédito: FGE Puebla
Autoridades emitieron una ficha para localizar a la mujer involucrada en los hechos. Crédito: FGE Puebla

Según fuentes oficiales, los elementos repelieron la agresión para salvaguardar su integridad, pero uno de ellos resultó lesionado durante el intercambio de disparos.

Posteriormente, Diana Lorena “N” abordó el vehículo atacante junto con al menos tres sujetos y lograron huir del sitio.

La camioneta fue localizada con impactos de arma de fuego

La Fiscalía General del Estado informó que, tras el hecho, se logró ubicar la camioneta utilizada por los agresores. El vehículo fue localizado abandonado en calles de la ciudad y presentaba impactos de arma de fuego.

El análisis de cámaras de videovigilancia permitió establecer la ruta de escape de los probables responsables, quienes posteriormente abordaron un vehículo de servicio por aplicación, aunque no se detalló a qué plataforma pertenecía.

La dependencia señaló que los implicados continuaron su huida hasta la zona de Cruz del Sur, donde descendieron del vehículo de aplicación.

Los trabajos de investigación incluyeron la revisión de imágenes de videovigilancia y la localización del automotor, lo que permitió reconstruir el trayecto de los responsables tras el ataque armado a los agentes de la Fiscalía.

Las autoridades afirmaron que el conductor del taxi por aplicación fue identificado y descartado de cualquier participación directa en los hechos.

La Fiscalía General del Estado sostuvo que mantiene operativos activos en la ciudad de Puebla para lograr la identificación y detención de quienes participaron en la agresión y en el robo a cuentahabiente.

Hasta el momento, la investigación permitió determinar el modo de huida y descartar que el conductor del vehículo de aplicación tuviera vinculación con el grupo agresor.

La institución reiteró que las indagatorias continúan y que se emplean diferentes recursos para ubicar a los probables responsables, tanto en la colonia La Paz como en la zona de Cruz del Sur.

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