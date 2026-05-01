Vuelca camión de turismo en Nayarit: autoridades reportan 11 muertos y 31 heridos

El accidente ocurrió en una zona de curvas de la carretera ramal libre Nayarit–San Marcos. Crédito: Gobierno de Nayarit

Once personas murieron y treinta y una resultaron heridas tras la volcadura de un camión de turismo en el municipio de Amatlán de Cañas, en Nayarit, cuando el vehículo circulaba por la carretera ramal libre Amatlán de Cañas–San Marcos, a la altura del kilómetro 7+500.

El incidente, ocurrido la mañana de este 1 de mayo, motivó un despliegue coordinado de cuerpos de emergencia y autoridades estatales de Nayarit y Jalisco, de acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Nayarit.

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La unidad, identificada como parte de la empresa “Transportation”, llevaba a pasajeros provenientes de Jalisco que se dirigían a un centro recreativo en Nayarit. Reportes extraoficiales indican que el destino era baleario natural “El Manto”, ubicado en el municipio de El Rosario, Nayarit.

El camión involucrado también fue afectado por las llamas tras el accidente. Crédito: Gobierno de Nayarit.

El accidente se registró cerca de la localidad de Pie de la Cuesta y provocó el cierre total de la vialidad para facilitar las maniobras de rescate y seguridad.

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La Secretaría de Movilidad estatal realizó el corte a la circulación, mientras la Unidad de Drones de Nayarit sobrevoló el área para evaluar daños y localizar víctimas.

Protección Civil Municipal, Bomberos de Nayarit, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado participaron en las labores de auxilio y aseguramiento.

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Según los reportes oficiales, el personal de rescate desconectó la batería del camión para reducir riesgos de incendio o explosión y permitió el trabajo de los equipos forenses.

La Fiscalía de Nayarit y su servicio pericial iniciaron la investigación sobre las causas del siniestro, en tanto que el Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

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El accidente dejó 11 muertos y 31 heridos, según el gobierno estatal

El gobierno estatal reportó el fallecimiento de 11 personas y la atención médica para 31 lesionados.

Según los reportes de medios locales, los pasajeros son provenientes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Las primeras investigaciones señalan que el conductor habría perdido el control de la unidad en la zona de curvas de la carretera libre.

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Imágenes compartidas por el gobierno de Nayarit muestra que el camión quedó de costado, a unos metros del camino.

El operativo incluyó la participación directa de la Unidad de Drones, que proporcionó información en tiempo real a los equipos en tierra, y la colaboración con autoridades del estado de Jalisco, dado el origen de los pasajeros afectados.

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Vista aérea del accidente. Crédito: Gobierno de Nayarit

Las autoridades informaron que la vialidad permaneció cerrada durante las maniobras y que el seguimiento a las personas lesionadas continúa en hospitales de la región.

El Gobierno de Nayarit aseguró que la coordinación entre instancias estatales y municipales se mantiene para garantizar la atención oportuna y la seguridad en la zona.

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Hasta el momento el gobernador Miguel Ángel Navarro, no se ha pronunciado por los hechos.

Gobierno de Nayarit pide extremar precauciones y seguir canales oficiales

El comunicado oficial del Gobierno de Nayarit se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a extremar precauciones al transitar por el tramo carretero afectado.

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Cuerpos de bomberos colaboraron en el rescate de los cuerpos. Crédito: Gobierno de Nayarit.

Las autoridades reiteraron la importancia de atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia durante la contingencia.

El Gobierno estatal confirmó que el apoyo a las víctimas y familiares se mantendrá, así como la coordinación con las autoridades del estado de Jalisco, mientras se brinda atención a los afectados por el incidente.

Hasta el momento no se ha publicado una lista oficial con las identidades de las víctimas y el lugar donde están siendo atendidos los heridos.