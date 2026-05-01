México

Vuelca camión de turismo en Nayarit: autoridades reportan 11 muertos y 31 heridos

Los pasajeros viajaban a un balneario, provenientes del estado de Jalisco

Guardar
El accidente ocurrió en una zona de curvas de la carretera ramal libre Nayarit–San Marcos. Crédito: Gobierno de Nayarit
El accidente ocurrió en una zona de curvas de la carretera ramal libre Nayarit–San Marcos. Crédito: Gobierno de Nayarit

Once personas murieron y treinta y una resultaron heridas tras la volcadura de un camión de turismo en el municipio de Amatlán de Cañas, en Nayarit, cuando el vehículo circulaba por la carretera ramal libre Amatlán de Cañas–San Marcos, a la altura del kilómetro 7+500.

El incidente, ocurrido la mañana de este 1 de mayo, motivó un despliegue coordinado de cuerpos de emergencia y autoridades estatales de Nayarit y Jalisco, de acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Nayarit.

PUBLICIDAD

La unidad, identificada como parte de la empresa “Transportation”, llevaba a pasajeros provenientes de Jalisco que se dirigían a un centro recreativo en Nayarit. Reportes extraoficiales indican que el destino era baleario natural “El Manto”, ubicado en el municipio de El Rosario, Nayarit.

El camión involucrado también fue afectado por las llamas tras el accidente. Crédito: Gobierno de Nayarit.
El camión involucrado también fue afectado por las llamas tras el accidente. Crédito: Gobierno de Nayarit.

El accidente se registró cerca de la localidad de Pie de la Cuesta y provocó el cierre total de la vialidad para facilitar las maniobras de rescate y seguridad.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Movilidad estatal realizó el corte a la circulación, mientras la Unidad de Drones de Nayarit sobrevoló el área para evaluar daños y localizar víctimas.

Protección Civil Municipal, Bomberos de Nayarit, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado participaron en las labores de auxilio y aseguramiento.

Según los reportes oficiales, el personal de rescate desconectó la batería del camión para reducir riesgos de incendio o explosión y permitió el trabajo de los equipos forenses.

La Fiscalía de Nayarit y su servicio pericial iniciaron la investigación sobre las causas del siniestro, en tanto que el Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

El accidente dejó 11 muertos y 31 heridos, según el gobierno estatal

El gobierno estatal reportó el fallecimiento de 11 personas y la atención médica para 31 lesionados.

Según los reportes de medios locales, los pasajeros son provenientes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Las primeras investigaciones señalan que el conductor habría perdido el control de la unidad en la zona de curvas de la carretera libre.

Imágenes compartidas por el gobierno de Nayarit muestra que el camión quedó de costado, a unos metros del camino.

El operativo incluyó la participación directa de la Unidad de Drones, que proporcionó información en tiempo real a los equipos en tierra, y la colaboración con autoridades del estado de Jalisco, dado el origen de los pasajeros afectados.

Vista aérea del accidente. Crédito: Gobierno de Nayarit
Vista aérea del accidente. Crédito: Gobierno de Nayarit

Las autoridades informaron que la vialidad permaneció cerrada durante las maniobras y que el seguimiento a las personas lesionadas continúa en hospitales de la región.

El Gobierno de Nayarit aseguró que la coordinación entre instancias estatales y municipales se mantiene para garantizar la atención oportuna y la seguridad en la zona.

Hasta el momento el gobernador Miguel Ángel Navarro, no se ha pronunciado por los hechos.

Gobierno de Nayarit pide extremar precauciones y seguir canales oficiales

El comunicado oficial del Gobierno de Nayarit se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a extremar precauciones al transitar por el tramo carretero afectado.

Cuerpos de bomberos colaboraron en el rescate de los cuerpos. Crédito: Gobierno de Nayarit.
Cuerpos de bomberos colaboraron en el rescate de los cuerpos. Crédito: Gobierno de Nayarit.

Las autoridades reiteraron la importancia de atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia durante la contingencia.

El Gobierno estatal confirmó que el apoyo a las víctimas y familiares se mantendrá, así como la coordinación con las autoridades del estado de Jalisco, mientras se brinda atención a los afectados por el incidente.

Hasta el momento no se ha publicado una lista oficial con las identidades de las víctimas y el lugar donde están siendo atendidos los heridos.

Temas Relacionados

AccidenteCarreteraJaliscoNayaritFallecidosmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Delfina Gómez asiste a toma de protesta de mandos militares y refrenda su compromiso con la seguridad en Edomex

La ceremonia contó con la presencia de diferentes autoridades, tanto civiles como militares

Delfina Gómez asiste a toma de protesta de mandos militares y refrenda su compromiso con la seguridad en Edomex

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

El Monstruo Mexicano subirá a peso crucero para tratar de conquistar una tercera división distinta

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 1 de mayo: fuertes vientos en Chihuahua, Durango y Zacatecas

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 1 de mayo: fuertes vientos en Chihuahua, Durango y Zacatecas

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

El defensa mexicano tuvo que salir de cambio en por una molestia en el duelo entre Lokomotiv de Moscú y Dynamo donde milita Luis Chávez

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional celebrará con la afición universitaria una temporada inolvidable que revive el espíritu auriazul

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

Hallan siete cuerpos en Aguascalientes: habrían sido secuestrados y asesinados en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Es un hecho, liberarán más boletos para conciertos de BTS en México: fecha, hora y detalles de la venta

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

Gustavo Adolfo Infante llama a Javier Ceriani “cerdo, asqueroso homosexual” y en redes lo cancelan

DEPORTES

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”