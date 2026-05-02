Detienen en Sinaloa a José Porfirio Díaz, alias “El Pío”, hijo del famoso narcotraficante Baltazar Díaz

Baltazar Díaz Vega, padre de el detenido es señalado como el primer socio de 'El Mayo' Zambada (Infobae)

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron el pasado jueves 30 de abril de 2026 a José Porfirio Díaz Medina, conocido como “El Pío”, hijo del famoso narcotraficante sinaloense Baltazar Díaz.

La captura, realizada por elementos federales, fue hecha en el municipio de Ahome, localidad de Los Mochis, Sinaloa.

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El operativo ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana en la colonia Residencial Las Misiones, cerca de la carretera Los Mochis-Topolobampo, según una ficha del Registro Nacional de Detenciones consultada por Infobae México.

Los datos oficiales señalan que “El Pío” vestía playera café, pantalón de mezclilla azul y sandalias azules con negro. Luego del arresto fue trasladado a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis.

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La detención ocurrió en inmediaciones de un negocio de comida identificado como “La Taquería Pasada”.

Este fue el sitio de la captura, según los reportes oficiales. Crédito: Google Maps

El documento describe a Díaz Medina como una persona de complexión delgada, tez clara, cabello corto, bigote y barba semipoblada, sin tatuajes visibles.

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Las autoridades federales no informaron públicamente los delitos imputados, ni han compartido imágenes del momento del arresto.

El padre de “El Pío” fue Baltazar Díaz, el personaje del famoso corrido “Se les Peló Baltazar” quien fue asesinado en el 1995 en la Ciudad de México. La familia Díaz ha sido vinculada históricamente con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Mayos”.

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Investigaciones previas de este medio señalan que el papá de Porfirio habría sido el primer socio de “El Mayo Zambada”.

Infobae México confirmó la detención de "El Pío" en Sinaloa. Crédito: Registro Nacional de Detenciones.

La captura de José Porfirio Díaz Medina se realizó en el municipio de Ahome, donde según registros periodísticos, su padre fue capturado en una ocasión

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El operativo de este 30 de abril de 2026 coincidió geográficamente con los lugares vinculados a la familia Díaz en Sinaloa, según reportes previos de este medio.

El registro detalla la ubicación exacta: entre la carretera Los Mochis-Topolobampo y el bulevar General Macario Gaxiola.

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Baltazar Díaz Vega, padre de “El Pío”, fue uno de los primeros socios de “El Mayo” Zambada

Baltazar Díaz Vega, conocido como “El Balta”, es identificado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa preso actualmente en Estados Unidos.

Su relación trascendió lo criminal: Baltazar se convirtió en consuegro y compadre de Zambada cuando una de sus hijas se casó con uno de los hijos de “El Balta”, según reportes.

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Baltazar Díaz Vega nació el 6 de enero en el rancho El Sapote, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Era ganadero y empresario, además de dedicarse durante décadas a actividades ilícitas. Llegó a ser detenido en Ahome por delitos contra la salud, pero al no comprobarse los cargos, fue liberado.

Su historia inspiró el narcocorrido “Se les peló Baltazar”, que relata uno de sus escapes de la justicia. En 1995, Díaz Vega fue asesinado en la Ciudad de México dentro de su domicilio.

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El famoso corrido de Baltazar Díaz

La figura del padre de Porfirio, Baltazar Díaz Vega, no solo aparece en expedientes judiciales, sino que también ocupa un lugar en la cultura popular sinaloense gracias al corrido “Se les peló Baltazar”.

Esta canción, interpretada por artistas como Valentín Elizalde y agrupaciones como La Arrolladora Banda el Limón, narra el episodio en que Díaz Vega logró evadir a las autoridades cuando intentaron detenerlo en su rancho.

El corrido inicia describiendo el ambiente rural y el operativo fallido para capturarlo: “Estando moliendo caña, en su ranchito querido, buscaban a Baltazar para llevarlo al precido, eran buenos cazadores, con experiencia al codillo”.

La letra compara a Díaz Vega con un venado lampareado, resaltando la dificultad de atraparlo por su experiencia a pesar de estar vulnerable y su astucia: “Un venado lampareado es difícil de agarrar, aunque le pongas la trampa tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas se les peló Baltazar”.

El tema continúa con referencias a la desconfianza hacia las autoridades y el escape: “Solo el que carga el morral le sabe su contenido, por eso la federal quería llevarlo al precido, no se le comprobó nada, se les bajó en el camino”.

Cabe señalar que también existen corridos presuntamente escritos para “El Pío”, como en el caso del interpretado por Gerardo Ortiz, titulado “Porfirio Díaz”. En ese narcocorrrido se afirma que el protagonista está a la orden de un hombre identificado como “El Padrino”, apodo con el cual se le conocía a “El Mayo Zambada”.