Crimen y Justicia

Un adolescente de 15 años fue baleado por otro menor en Entre Ríos en medio de una disputa entre grupos

Un menor resultó herido en la pierna tras un enfrentamiento entre grupos de jóvenes en una esquina céntrica de la ciudad. El atacante, de 16 años, fue identificado y entregado a sus padres mientras continúa la investigación judicial

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Intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, donde se produjo el ataque armado entre jóvenes (Google Maps)
Intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, donde se produjo el ataque armado entre jóvenes (Google Maps)

Un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna durante la noche del miércoles en La Paz, Entre Ríos, en un episodio que la justicia investiga como presunto abuso de armas. El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, sector habitualmente transitado de la ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se originó tras un intercambio verbal entre dos grupos de jóvenes. La situación escaló hasta que uno de los participantes, de 16 años, efectuó un disparo que impactó en la pierna izquierda del adolescente de 15 años. El ataque sucedió en plena vía pública, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona, detalló Uno Entre Ríos.

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El agresor huyó rápidamente del lugar acompañado por otro joven en una motocicleta. El personal de la Comisaría Primera de La Paz iniciaron un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien fue localizado en las horas posteriores. La policía informó que, por tratarse de un menor de edad, se siguieron los protocolos legales.

Personal de la Comisaría Primera intervino y la causa que enmarcada como abuso de armas
Personal de la Comisaría Primera intervino y la causa que enmarcada como abuso de armas

El joven fue examinado con dermotest para buscar rastros de pólvora o residuos de disparos en las manos del sospechoso y verificar si manipuló o disparó un arma de fuego. Además, como es menor de edad y no puede ser detenido, la policía lo entregó a sus padres o tutores luego de constatar su identidad y realizar las pruebas.

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Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital 9 de Julio donde la médica de guardia constató una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pantorrilla izquierda. La intervención policial y el rápido traslado del herido permitieron evitar complicaciones médicas. Tras los estudios realizados, se descartaron lesiones óseas o daños de mayor gravedad y el adolescente recibió el alta médica horas después de la agresión.

El menor recibió atención médica de urgencia y estudios complementarios en el Hospital 9 de Julio
El menor recibió atención médica de urgencia y estudios complementarios en el Hospital 9 de Julio

El violento episodio motivó la apertura de una causa judicial bajo la carátula de “presunto abuso de armas”. La investigación está a cargo de la autoridad judicial competente, que busca determinar la procedencia del arma utilizada, la secuencia exacta de los acontecimientos y la eventual participación de otros jóvenes en el altercado.

En la Argentina, rige la Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años son inimputables. Es decir, un adolescente de 15 años no puede ser sometido a proceso penal ni recibir condena, más allá de la gravedad del hecho. A partir de septiembre de 2026, entra en vigor la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.

En el caso de Entre Ríos, la intervención judicial es de tipo tutelar: el juez puede disponer medidas de protección, que pueden incluir la internación en un instituto especializado hasta los 21 años, aunque no con carácter de pena. La inimputabilidad es absoluta y no admite excepciones en la ley vigente.

Voceros policiales señalaron que las primeras actuaciones apuntan a un enfrentamiento que escaló tras una discusión verbal, aunque no se descartan antecedentes previos entre los involucrados. La justicia evalúa las imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recaba testimonios de vecinos y testigos presenciales.

La información oficial continúa siendo limitada, ya que la causa judicial se encuentra en etapa de instrucción y bajo secreto de sumario. Esta reserva responde a la necesidad de proteger el proceso investigativo, evitar posibles interferencias que puedan entorpecer el esclarecimiento de los hechos, además busca evitar la exposición pública de los adolescentes.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la violencia entre adolescentes en la región y la preocupación creciente por la presencia y el uso de armas de fuego por parte de menores de edad. Tanto la justicia como la policía de La Paz mantienen abiertas distintas líneas de investigación y no descartan la adopción de nuevas medidas.

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