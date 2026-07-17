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La experta en historia clásica Mary Beard alaba ‘La Odisea’ pero señala su gran fallo: “Le faltan sexo y humor”

La clasicista y escritora explica algunas de las diferencias fundamentales entre la película de Nolan y el poema original de Homero

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La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

La experta en historia clásica Mary Beard ha elogiado la nueva adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Matt Damon y Anne Hathaway, pero señala un déficit crucial respecto al texto original de Homero: la ausencia de humor y erotismo que marcaban la personalidad del héroe y la sustancia del poema. Para Beard, el filme ofrece una versión visualmente impactante y narrativa ágil, pero suprime aspectos esenciales que hacían de la obra una experiencia única.

La película de Nolan, estrenada este verano, representa para miles de personas la primera aproximación a la epopeya homérica. Beard recuerda su propio primer encuentro con La Odisea en la infancia, cuando su madre le leyó la historia de Polifemo, el cíclope devorador de hombres. Destaca la astucia de Odiseo, quien, bajo el falso nombre de “Nadie”, logra engañar al gigante y escapar junto a sus compañeros. Para la historiadora, este episodio ejemplifica la mezcla de ingenio y humor que recorre el poema original, un atributo que, según su análisis, la adaptación cinematográfica pasa por alto.

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Beard subraya que el gran fallo de la versión de Nolan es la desaparición tanto del carácter bromista como de la dimensión sexual en la figura de Odiseo. “No hay ni un solo chiste en toda la película”, señala la historiadora. En el texto de Homero, Odiseo se distingue por su astucia, su personalidad irónica e incluso su tendencia a la mentira, elementos que generan ambigüedad y placer en la audiencia. Beard lamenta que el filme prescinda de momentos clave como el juego de palabras con Polifemo —el célebre “Nadie me hiere”—, donde el humor sirve de recurso para la supervivencia.

La experta en historia clásica Mary Beard analiza 'La Odisea'
La experta en historia clásica Mary Beard analiza 'La Odisea'

En cuanto al erotismo, la experta sostiene que Nolan opta por una versión mucho más contenida y pulcra de los episodios amorosos. El vínculo con Circe, por ejemplo, pierde la carga sexual y la competencia emocional que definían la relación en la obra original. El resultado, según Beard, es “una Odisea sin sexo”, donde los dilemas de fidelidad y los matices emocionales de Odiseo quedan relegados en favor de un relato más sobrio y unidimensional.

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Diferencias clave entre la película y el poema homérico

A pesar de estas críticas, Beard reconoce los aciertos de la película, especialmente en su enfoque contemporáneo y su ritmo ágil. Destaca que la versión de Nolan evita el lenguaje grandilocuente y acerca la historia a los espectadores modernos, como cuando Telémaco llama “papá” a Odiseo o en la representación visual del cíclope, que recuerda a Saturno devorando a su hijo según la pintura de Goya.

Nolan también acierta, en opinión de Beard, al abordar la complejidad estructural del poema, intercalando líneas temporales y mostrando tanto la travesía de Odiseo como la situación en Ítaca durante su ausencia. El trabajo de los actores es otro punto fuerte, con Matt Damon encarnando a un Odiseo sólido y Anne Hathaway como una Penélope decidida. Sin embargo, la crítica insiste en que la versión de Nolan resulta más “estática” al eliminar las ironías y contradicciones que definían al héroe homérico.

La Odisea
Imagen de 'La Odisea'

La ausencia de los feacios

Uno de los cambios más notorios es la omisión de episodios fundamentales, como la estancia de Odiseo en la corte de los feacios, donde en el poema narra sus aventuras. Nolan traslada ese relato al periodo de cautiverio con Calipso, suprimiendo así a personajes femeninos cruciales como la reina Arete y su hija Nausícaa. Beard considera que esta decisión afecta la riqueza del universo femenino en la obra y simplifica los conflictos y las posibilidades de Odiseo fuera de Ítaca.

En lugar de explorar las ambigüedades morales y los dilemas personales del original, la película introduce un mensaje sobre el declive de la civilización tras la guerra de Troya. Referencias a la “edad de bronce” y amenazas externas sustituyen los juegos de ironía y las preguntas sobre la verdad y la mentira. Para Mary Beard, el filme es una puerta de entrada valiosa a la epopeya, pero quienes busquen la complejidad, el humor y la sensualidad de Homero tendrán que volver al poema.

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