Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

El operativo fue coordinado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, SEDENA y Guardia Nacional. Crédito: FGE

Un operativo conjunto en García, Nuevo León, dejó como saldo la detención de 13 personas y el aseguramiento de cinco inmuebles. La acción, encabezada por autoridades federales y estatales, formó parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad en la región.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones actuaron en conjunto con elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional, bajo la supervisión de un agente del Ministerio Público especializado en narcomenudeo.

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De acuerdo con los primeros reportes, la autorización de los cateos se produjo tras el análisis de datos recabados durante actos de investigación. Esto con el fin de responder a las actividades ilícitas detectadas en diversos domicilios de la zona.

El operativo se enfocó en cinco residencias ubicadas en las calles Jacopo, Rodolfo, Dalí, Reinor y vía Toscana. Estos inmuebles se encuentran distribuidos en fraccionamientos residenciales como Samsara, Altrysa y Toscana, considerados de acceso controlado y alta vigilancia.

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El operativo fue coordinado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, SEDENA y Guardia Nacional. Crédito: FGE

Cada uno de los domicilios quedó asegurado por la autoridad correspondiente una vez concluidas las diligencias, por lo que permanecen bajo vigilancia para permitir el desarrollo de las investigaciones y garantizar la integridad de las pruebas recabadas.

Detenciones y aseguramientos

El despliegue operativo culminó con la detención de 12 hombres y una mujer, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

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Durante los cateos, las autoridades localizaron 17 vehículos, de los cuales nueve son sedanes y ocho motocicletas. Todos bajo resguardo oficial como parte de las acciones contra la delincuencia organizada.

Además, en el interior de los domicilios se confiscaron varias dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana, las mismas que serán analizadas por las autoridades para fortalecer las investigaciones y sustentar futuras acciones legales.

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El operativo fue coordinado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, SEDENA y Guardia Nacional. Crédito: FGE

Proceso judicial y resguardo

Hasta el momento, las personas detenidas permanecen bajo custodia mientras se define su situación jurídica, y a disposición del agente investigador especializado en narcomenudeo, quien tiene la responsabilidad de integrar la carpeta correspondiente.

En paralelo, los inmuebles asegurados fueron resguardados por la corporación que interviene. Con ello, las autoridades estatales informaron que todas las acciones se desarrollarán conforme a la ley y con autorización judicial.

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El operativo representa un esfuerzo coordinado para combatir delitos relacionados con el narcomenudeo en la región. De esta forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Nuevo León destacó la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad para culminar con la distribución de droga en la entidad.