México

Grecia Quiroz lamenta la falta de justicia tras seis meses del asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan compartió su sentir mediante sus redes oficiales

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Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
Foto: Facebook

A seis meses del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, lamentó la ausencia de justicia y reiteró la exigencia de castigo para los responsables.

En un mensaje difundido en redes sociales, Quiroz sostuvo que la impunidad persiste y que la familia mantiene vigente la exigencia de que el caso no quede sin esclarecer.

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Con motivo de la fecha, familiares y allegados organizaron una misa en memoria de Manzo en la parroquia de San Francisco del municipio michoacano.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el festival de las velas en la plaza pública de Uruapan. Las investigaciones y capturas han posicionado como principal autor al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Esto dijo la alcaldesa a seis meses del crimen

En el mensaje, la Grecia Quiroz describió que el dolor por la ausencia de Manzo sigue presente en su vida y la de sus hijos.

Señaló que cada mañana inicia viendo su fotografía y que esa imagen le da la fuerza para continuar con los proyectos familiares, así como con las demandas sociales que impulsó el exalcalde.

En su mensaje, Grecia Quiroz hizo referencia a la paciencia y determinación necesarias en la búsqueda de justicia. La alcaldesa concluyó su publicación con la frase “Tiempo al tiempo”, subrayando que no bajará la guardia hasta que se esclarezca el caso y los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Información en desarrollo...

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