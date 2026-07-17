Estados Unidos denunció que Chávez y Maduro diseñaron un presunto plan para alterar elecciones en Venezuela entre 2004 y 2020

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla sobre la seguridad electoral durante un discurso a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 16 de julio de 2026 (SAUL LOEB/Pool vía REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) revelan que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela diseñaron un plan para manipular electrónicamente los resultados electorales entre 2004 y 2020.

“Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela”, declaró Trump en un discurso transmitido en horario estelar desde la Casa Blanca, centrado en advertir sobre supuestas vulnerabilidades del sistema electoral estadounidense.

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La declaración se fundamenta en documentos publicados por la Casa Blanca, que incluyen un análisis de la CIA fechado el 29 de junio, basado en información de inteligencia recopilada durante casi veinte años. El informe sostiene que Venezuela tenía “probablemente cierta capacidad” para manipular sistemas de votación electrónica dentro de su territorio, incluidos los sistemas de la empresa británica Smartmatic, de la que Estados Unidos se desvinculó en 2007.

Antes de las elecciones de 2012, los servicios de inteligencia al mando de Chávez habrían coordinado con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Smartmatic para “manipular resultados electorales usando máquinas de votación preprogramadas”, según el análisis de la CIA.

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Smartmatic suspendió sus operaciones en Venezuela en 2018, tras acusar públicamente al régimen de Nicolás Maduro de “inflar la participación electoral en más de un millón de votos” durante las legislativas de 2017, señala el informe. El documento cita fuentes no identificadas que apuntan a un plan, en septiembre de 2020, para manipular las elecciones a la Asamblea Nacional mediante el reemplazo de votos legítimos por otros manipulados a través de máquinas virtuales.

El ex dictador de Venezuela, Hugo Chávez, mientras habla a su izquierda con el entonces canciller, Nicolás Maduro, en Montevideo, Uruguay, el 18 de diciembre de 2007 (AP/Matilde Campodónico, Archivo)

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas el 3 de enero de este año marcó un giro en la historia reciente del país caribeño, que continúa afrontando una prolongada crisis política, económica y social. Tras esta acción, la nación sudamericana enfrenta una catástrofe nacional por los terremotos que dejó más de 4.900 muertos y más de 12.000 heridos.

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La magnitud de la catástrofe representa un desafío para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, y para Estados Unidos, considerado ahora un aliado estratégico de la nueva administración venezolana. El país se encuentra en la etapa de recuperación prevista en el plan delineado por la administración de Donald Trump para Venezuela.

En medio de este panorama, la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 confirmó la puesta en marcha de una hoja de ruta consensuada con el chavismo actual orientada a fortalecer el sistema electoral, las instituciones democráticas y las garantías para la participación política.

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La agenda de trabajo comenzará el 1 de agosto y forma parte de un plan diseñado para impulsar la recuperación institucional del país. El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido por la presidenta del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, quien precisó que esta nueva etapa se sustentará en una agenda política y técnica con objetivos concretos dirigidos a avanzar hacia la recuperación democrática en Venezuela.

La reunión entre el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y la dirigente opositora Dinorah Figuera (Archivo)

“En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional (2015) asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”, publicó Figuera en su cuenta de X.

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La Asamblea Nacional de 2015 reiteró su compromiso de implementar la hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional y expresó su agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo brindado durante los terremotos y por el acompañamiento a las iniciativas destinadas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El comunicado recibió el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien lo compartió en su cuenta oficial de X poco después de su publicación.

(Con información de EFE)