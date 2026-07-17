Crimen y Justicia

Detuvieron a cinco personas por el crimen de un hombre que murió apuñalado en plena calle de Entre Ríos

Un llamado alertó a las autoridades policiales sobre la víctima, quien fue trasladada de inmediato a un hospital zonal donde confirmaron su deceso

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Cinco adultos quedaron detenidos en el marco de una investigación por el crimen de un hombre de 31 años (Elonce)
Cinco adultos quedaron detenidos en el marco de una investigación por el crimen de un hombre de 31 años (Elonce)

Un grupo de hombres fue puesto a disposición de la Justicia por el crimen de un hombre, cuyo cuerpo quedó tirado en plena calle en la localidad de Diamante, Entre Ríos. Presentaba graves heridas.

En el marco de la investigación, la Policía provincial realizó cuatro allanamientos en distintos barrios donde secuestró armas, vehículos y teléfonos celulares.

La víctima fue identificada como Sebastián B. y tenía 31 años. Era vecino del lugar donde fue encontrado, en la intersección de las calles Belgrano y Doctor Materi. Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a partir de un llamado que los alertó sobre el cuerpo. Al arribar al lugar, solicitaron de inmediato la asistencia del servicio de emergencias, que trasladó al hombre al Hospital San José de Diamante, donde se confirmó su muerte.

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Según informó el portal ElOnce, el jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, precisó que la muerte fue “en principio producto de una herida de arma blanca”. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la realización de la autopsia.

Desde el inicio, los investigadores descartaron cualquier vínculo entre el crimen y los festejos por la clasificación de la selección argentina, un punto que se había barajado en un principio. “No se ha establecido ninguna vinculación con los festejos. Ocurrió en otro sector de la ciudad, distante de la Plaza 9 de Julio, donde se concentraban las celebraciones”, aclaró Celis a Elonce.

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La División Investigaciones, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal (MPF) trabajaron en conjunto para reconstruir las circunstancias del ataque. El jefe departamental indicó que el operativo se orientó a “reunir indicios, testimonios y medios probatorios”, aunque reservó las líneas de investigación por tratarse de “una etapa incipiente”.

Pocas horas después de que se tomara conocimiento del caso, el análisis de la evidencia reunida permitió solicitar al Juzgado de Garantías cuatro órdenes de allanamiento, que se ejecutaron en diferentes viviendas de la ciudad. Entre los elementos secuestrados también hubo prendas de vestir, armas blancas, armas de fuego con cartuchería y un utilitario, los cuales serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el homicidio.

Como resultado de los allanamientos, la Fiscalía ordenó la detención inmediata de cinco hombres, todos mayores de edad y vecinos de Diamante, que fueron trasladados a la Alcaidía Policial. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas procesales.

Jefatura Departamental de Policía de Diamante
Jefatura Departamental de Policía de Diamante

Ese mismo día en que trascendió el crimen del hombre de 31 años, se supo de otro homicidio en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. Un hombre de 38 años fue apuñalado mientras celebraba el triunfo de la selección argentina ante Inglaterra. El ataque ocurrió cerca de las 20 y habría sido la consecuencia de un viejo conflicto personal con el ex novio de su pareja.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó cuando la pareja del herido, identificada como W.H., de 29 años, se cruzó en las inmediaciones de Su Santidad Francisco y Urquiza con su ex, R.F.R., de 31 años. La mujer declaró que el hombre le hizo gestos provocadores, lo que derivó en un cruce verbal entre ambos. En ese momento, intervino la pareja de R.F.R., quien agredió a W.H. con una botella. Ante esa situación, el novio de la denunciante, A.P., se involucró en la pelea y terminó con una herida en el abdomen. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde fue operado y quedó internado.

Entre Ríos apuñalado festejos Paraná
El incidente tuvo lugar en en las inmediaciones de Su Santidad Francisco y Urquiza

El caso quedó en manos de la fiscal de Delitos Complejos Sonia Vives, quien dispuso tareas de rigor y la intervención de la División Homicidios. El personal policial que acudió al centro de salud confirmó que el herido ingresó consciente, pero fue derivado de inmediato al quirófano. Las autoridades aguardarán su recuperación para tomarle declaración.

El conflicto entre ambos hombres tiene antecedentes que se remontan a 2017, cuando A.P. estuvo involucrado en un homicidio en el que la víctima era amigo de R.F.R. Por ese hecho, el herido estuvo detenido en la Unidad Penal N° 1 y recuperó su libertad en 2024.

El jefe de Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, calificó el operativo desplegado durante los festejos como “altamente satisfactorio” y sostuvo en declaraciones a Elonce que “los festejos no requirieron intervención policial hasta que correspondió hacerlo”.

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