Generación Silver

Pasticceria Tagliafico: buscando raíces, el jugador de la Selección se cruzó en Génova con un posible pariente de 84 años

Antes de viajar a Estados Unidos para la concentración previa a la Copa del Mundo, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon y Campeón Mundial con la selección, se dio una vuelta por la ciudad de sus abuelos y grabó un video del encuentro

Guardar
Google icon

El jugador visitó la Pasticceria Tagliafico en la ciudad de sus abuelos italianos

“Voy a mostrar algo que los va a sorprender. Sí señor, Tagliafico. Me puse una pastelería en Génova hace mucho tiempo y me está yendo de lujo”, bromea el jugador del Seleccionado Nacional al comienzo del video que grabó en la ciudad de donde emigraron sus abuelos, a la cual viajó antes de emprender la ruta hacia los Estados Unidos donde está participando del Mundial.

El jugador, que actualmente juega como lateral izquierdo en el Olympique de Lyon, tiene la nacionalidad italiana.

“Bueno, vamos a verlo —dice Nicolás Tagliafico en el video subido a Instagram, en el momento de entrar a la pastelería que lleva su apellido—. Voy a mostrar el pasaporte y le voy a decir: ‘Muchacho, me imagino que me van a dar todo gratis".

PUBLICIDAD

Una vez en el local, sigue bromeando: “Eh, está lleno esto, loco. Qué bien, está llena la pastelería. Che, ¿y estará don Carlitos Tagliafico acá?”, dice acercándose al mostrador donde está el dueño y mostrarle el pasaporte.

El señor, bastante mayor, se pone los anteojos para leer mejor y luego dice. “¿Argentina?, ¿el jugador?” Y finalmente “sei tu?” y dándole la mano “piacere”, con una gran sonrisa.

PUBLICIDAD

Luego le explica que su tatarabuelo tenía 3 hermanos y que uno de ellos emigró a Argentina y, con un gesto de las manos, da a entender que tuvo una gran familia. “Hay un gran quilombo en la familia Tagliafico —acota Nicolás—, varios fueron a la Argentina, algunos se fueron para Córdoba, otros para Uruguay”.

Nicolás Tagliafico durante el partido contra Egipto en Atlanta, el 7 de julio (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Nicolás Tagliafico durante el partido contra Egipto en Atlanta, el 7 de julio (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El Tagliafico pastelero aclara que, como tiene 84 años, necesita un poco de tiempo para pensar. Sin embargo, el señor luce muy activo y, de hecho, está al frente de un negocio que funciona muy bien y tiene mucho personal, como constata el jugador en la conversación.

“¿La pastelería anda bien, eh?”, le pregunta con tono cómplice.

“Tenemos 25 personas trabajando”, dice el Tagliafico genovés.

Y le muestra en el teléfono un árbol genealógico escrito a mano.

Juntos, se sacan la foto de rigor. Y diciendo algunas palabras en italiano y con la ayuda de una amiga que traduce, Nicolás Tagliafico sigue la charla con su posible pariente que le acaba de confirmar que parte de su familia emigró a la Argentina.

Dos hombres sonrientes; uno con jersey rojo y el otro con camiseta blanca, en cocina. Letrero de "Tagliafico" en fachada con toldo a rayas
Nicolás Tagliafico visitó la pastelería que lleva su apellido, donde conoció a un probable pariente, un Tagliafico de 84 años que tiene familia en Argentina y al que a veces le preguntan: "¿Es usted pariente del futbolista?"

Le cuentan que un día entró un niño al negocio: “Ma voi, siete parenti del calciatore?” (“Pero ustedes, ¿son parientes del futbolista?”), lo que lleva al dueño de la pastelería a decirle ”tú eres una celebridad, yo no”.

Tagliafico ensaya cómo decir en italiano “la próxima vez te traigo una camiseta” (maglietta en italiano), a lo que el pastelero responde “formidable” y el encuentro termina en un abrazo cariñoso.

Sale del negocio con una bolsa color naranja que dice Pasticceria Tagliafico. De camino al aeropuerto admite que le daba “un poco de vergüenza estar ahí tratando de entender”, en referencia al poco italiano que sabe, aunque entiende bastante, como suele pasarle a la mayoría de los argentinos.

También dice que apelará a su padre para ubicar a este señor en el amplio árbol familiar: “Me gustó haber llegado, haber conocido a uno de los Tagliafico. Creo que es uno de los más grandes [de más edad] que quedan, pero el árbol genealógico es muy grande, después voy a buscar por fotos o tratando de hablar con mi viejo para ver cómo podemos rearmarlo para ver quiénes son los que vinieron a la Argentina y toda esta gente que me nombró el señor”.

El récord de Tagliafico

Desde que se jugó el amistoso con Honduras el pasado 6 de junio, Nicolás Tagliafico se convirtió en el lateral izquierdo con mayor cantidad de partidos en la historia del equipo nacional: con su participación en 76 encuentros, y con 33 años, superó el registro de Juan Pablo Sorín.

Nicolás Tagliafico en el Mundial de Qatar en 2022 (REUTERS/Hannah Mckay)
Nicolás Tagliafico en el Mundial de Qatar en 2022 (REUTERS/Hannah Mckay)

En los días previos al Mundial, en diálogo con DSports, el jugador del Olympique de Lyon dijo: “Jugar esta Copa del Mundo como campeones para nosotros es algo muy lindo, defenderla, volver a tener esas sensaciones de jugar un Mundial y estar ahí presente, pero en este caso defendiendo la Copa, para mí es algo diferente”.

La presencia de Tagliafico en la Selección no se debe solo a la constancia, sino también a la confianza que ha sabido ganarse a lo largo de los años. De sus 76 partidos, fue titular en 66 oportunidades, consolidándose como una pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni.

Temas Relacionados

Nicolás TagliaficoPasticceria TagliaficoSelección nacionalMundial 2026GénovaOlympique de Lyongeneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La impresionante longevidad del médico británico que vivió lúcido y activo hasta los 108 años

William Frankland no cesó nunca de publicar papers sobre su expertise como alergólogo. Sus contribuciones cambiaron la forma de tratar las alergias. Capaz de superar situaciones traumáticas y mirar hacia adelante, con modestia hablaba de suerte y de sus “ángeles guardianes”

La impresionante longevidad del médico británico que vivió lúcido y activo hasta los 108 años

El médico gerontólogo Carlos Presman advierte sobre el costo biológico de la soledad: el dolor social que nos acorta la vida

Una charla sobre envejecimiento saludable desarma certezas médicas. Entre ambiente, ingresos y desigualdad, aparecen años de diferencia que no se explican con un análisis de sangre

El médico gerontólogo Carlos Presman advierte sobre el costo biológico de la soledad: el dolor social que nos acorta la vida

El ejercicio regular frena el envejecimiento molecular de los músculos en adultos mayores

Mantener una rutina activa ayuda a retrasar transformaciones moleculares ligadas a la edad en el tejido muscular de personas mayores, de acuerdo con un reciente informe publicado en Nature Aging

El ejercicio regular frena el envejecimiento molecular de los músculos en adultos mayores

A 40 años del Argentina-Inglaterra del 86: cambiaron los televisores y las reglas del juego, quedan los recuerdos como puente generacional

Entre la voz de Víctor Hugo Morales y los recuerdos que se cuentan en la mesa, el partido se vuelve identidad. Los jóvenes lo reciben distinto, pero no vacío. Cuatro especialistas explican qué se transmite y qué se transforma

A 40 años del Argentina-Inglaterra del 86: cambiaron los televisores y las reglas del juego, quedan los recuerdos como puente generacional

La influencia familiar en las decisiones médicas de los adultos mayores es ambivalente: puede bloquear su autonomía o ayudar a expresarla

Es la conclusión de una revisión publicada en la revista académica Innovation in Aging. La mayor parte de los estudios se concentran demasiado en los cuidados terminales, dejando otros escenarios en sombra

La influencia familiar en las decisiones médicas de los adultos mayores es ambivalente: puede bloquear su autonomía o ayudar a expresarla

DEPORTES

Gary Neville redobló la apuesta y le respondió al Cuti Romero: “Debería ir y abrazar a Messi cada minuto del día”

Gary Neville redobló la apuesta y le respondió al Cuti Romero: “Debería ir y abrazar a Messi cada minuto del día”

Por qué la derrota ante Argentina fue “la más dolorosa en 60 años de sufrimiento”, según un prestigioso medio inglés

De Qatar 2022 a la semifinal del Mundial 2026: la historia detrás del cambio de Enzo Fernández que fue clave contra Inglaterra

Exclusivo: la carta que tiene Franco Colapinto para seguir como titular en Alpine en la F1 en 2027

Quién es Slavko Vincic, el árbitro que la FIFA designó para la final del Mundial entre Argentina y España

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades dominicanas detienen a una joven acusada de causarle la muerte a su pareja con arma blanca

Autoridades dominicanas detienen a una joven acusada de causarle la muerte a su pareja con arma blanca

Christopher Nolan convierte ‘La Odisea’ en un clásico instantáneo del cine

Coreano prende fuego su casa y se lanza desde el segundo nivel durante un desalojo judicial en Guatemala

El Salvador registra 783 muertes por siniestros viales hasta el 15 de julio de 2026

Velocidad y alcohol al volante dejan saldo mortal en Costa Rica: 330 personas han fallecido en carreteras este año