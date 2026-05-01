México

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que además de los funcionarios de la Secretaría de Marina cesados por el caso, existen 10 civiles detenidos

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huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones (Foto: Semar)
huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones

A pesar de que en las últimas semanas se han registrado detenciones relevantes en torno al caso del huachicol fiscal, como la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina, la estructura criminal detrás del ingreso ilegal de hidrocarburos a México sigue exhibiendo ramificaciones profundas.

Más allá de los nombres que han acaparado la atención pública, existen otros operadores civiles detenidos desde el 2025, quienes actualmente permanecen tras las rejas por su presunta participación en la red delictiva.

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En este contexto, fuentes de seguridad compartieron a Infobae México una lista de diez personas detenidas, cuyas capturas evidencian la magnitud del fenómeno.

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, las autoridades mexicanas —principalmente la Secretaría de Marina y corporaciones de seguridad federal— ejecutaron operativos que no solo afectaron las rutas tradicionales del huachicol, sino que también revelaron esquemas sofisticados para el ingreso y distribución de combustibles ilegales.

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Datos obtenidos por este medio revelan que el golpe financiero a la red ascendió a 301 millones de pesos, con el aseguramiento de 10.6 millones de litros de diésel, 610 mil litros de gasolina y 250 mil litros de petróleo, además de 78 tractocamiones y 142 inmuebles incautados en distintas entidades del país.

Diez civiles detenidos por la red de huachicol fiscal

De acuerdo con los datos compartidos a este medio por una fuente de seguridad, la lista de detenidos civiles incluye a 10 civiles, algunos con nexos directos al crimen organizado, quienes ya están tras las rejas por el ingreso de los hidrocarburos disfrazados de otros productos.

  • Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”
  • Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”)
  • Diego Rebollo González
  • Héctor Manuel Portales Ávila
  • Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”
  • Luis Antonio Martínez García
  • Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”
  • Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación
  • Roberto Valeriano Troncoso Queb
  • Santos Sánchez Gayosso

Según el reportes, todos ellos enfrentan procesos judiciales por su posible participación en el trasiego, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos ilegales.

Roberto Cantú Blanco ha sido uno de los rostros más visibles de la trama del huachicol fiscal en México, el cual ha llevado a la pérdida de 500 mil millones de pesos y ha empoderado las redes de cárteles como el CJNG y el Cártel del Golfo | Jovani Pérez / Infobae México
Roberto Cantú Blanco ha sido uno de los rostros más visibles de la trama del huachicol fiscal en México, el cual ha llevado a la pérdida de 500 mil millones de pesos y ha empoderado las redes de cárteles como el CJNG y el Cártel del Golfo | Jovani Pérez / Infobae México

Este medio reportó la detención de varios de los involucrados, quienes fueron atrapados desde el año 2025. Varios son considerados socios de Roberto Blanco Cantú, identificado como “El Señor de los Buques”.

La reciente captura de Fernando Farías fortaleció la hipótesis de una colusión entre operadores civiles y mandos militares.

Actualmente Fernando Farías se encuentra preso en Argentina y a la espera de una posible extradición. Su hermano, el vicealmirante Manuel Farías Laguna, se encuentra preso en territorio mexicano.

Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras la captura de Fernando Farías. Crédito: Especial
Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras la captura de Fernando Farías. Crédito: Especial

El puesto de Manuel es más alto que el que ostentaba Fernando al frente de la institución. Sobre ese cargo únicamente se encuentra el de Almirante, el cual durante sus presuntos actos delictivos ostentaba José Rafael Ojeda Durán, familiar político de los hermanos y exsecretario de Marina. Presuntamente ese nexo fue utilizado por los hermanos para tejer una red criminal conocida como “Los Primos”.

Empresas, modus operandi y corrupción institucional

Datos revelados a este medio señalan que investigaciones financieras también permitieron identificar empresas de transporte y logística involucradas en la red de huachicol fiscal en el país.

Entre las razones sociales bajo revisión aparecen Ikon Midstream, Mefra Fletes, Intanza, Transportista Roca, Hevi Transport, Logística Enerpol, Naviera Altamarítima y Azteca Cone.

Infografía cronológica que ilustra el caso 'huachicol fiscal' con imágenes de soldados, un buque de carga, y una serie de iconos que representan eventos clave.
Infografía que detalla la cronología del caso 'huachicol fiscal' en México, desde asesinatos y denuncias hasta la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas compañías habrían sido utilizadas para mover y almacenar combustible de procedencia ilícita dentro de circuitos aparentemente formales.

El modus operandi principal, como ya antes se había mencionado, consistía en ingresar hidrocarburos bajo la declaración de aceites o lubricantes, lo que permitía evadir impuestos y dificultaba el rastreo en aduanas, generando ganancias

A pesar de las acciones recientes y el impacto en la estructura criminal, las investigaciones continúan y la lista de detenidos civiles revela que el combate al huachicol fiscal apenas comienza a desmantelar el entramado que permitió el crecimiento del delito durante años.

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