El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con el principal ideólogo de Xi Jinping en Pyonyang para reforzar las relaciones bilaterales

El dictador Kim Jong-un Se da la mano con Wang Huning, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (KCNA vía REUTERS)

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, sostuvo un encuentro de alto nivel con Wang Huning, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, en Pyongyang. La reunión se produjo en un contexto de intensificación de los contactos bilaterales, luego de la reivindicación de la amistad entre los regímenes “sellada con sangre”.

Según informó este viernes la agencia norcoreana KCNA, durante el encuentro, el líder del régimen norcoreano consideró la visita de Wang Huning —cuarto en la jerarquía del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh)— como una demostración de “la firme voluntad” de Beijing de fortalecer las “relaciones tradicionales de amistad y cooperación”, de acuerdo con el reporte de KCNA.

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Wang Huning, reconocido como el principal ideólogo del líder chino Xi Jinping, viajó a la capital norcoreana en el marco de las celebraciones por la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, suscrito en 1961 y considerado uno de los fundamentos formales de sus vínculos.

Tanto Kim Jong-un como Wang Huning manifestaron su compromiso de implementar el acuerdo alcanzado recientemente entre China y Corea del Norte durante la visita de Xi Jinping. Según lo pactado por ambos líderes, se prevé ampliar la cooperación en los ámbitos político, económico y cultural, así como fortalecer la comunicación estratégica mediante intercambios de alto nivel.

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La delegación china liderada por Wang Huning incluyó en su agenda una visita a un monumento conmemorativo dedicado a los soldados chinos caídos en la Guerra de Corea, una escuela de formación de cuadros del Partido de los Trabajadores y el Palacio del Sol de Kumsusan, mausoleo donde reposan los cuerpos de Kim Il-sung y Kim Jong-il.

El presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, visita la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, Corea del Norte, el 16 de julio de 2026 (KCNA vía REUTERS)

La visita de Wang sucede pocos días después del paso del primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, por Beijing, lo que refuerza el impulso a la relación bilateral tras el viaje de Estado realizado por Xi Jinping en junio a Corea del Norte, el primero en siete años. En esa ocasión, Beijing planteó intensificar los intercambios militares con Corea del Norte, una propuesta que Seúl calificó de inédita en público, mientras que los comunicados oficiales no abordaron la cuestión de la desnuclearización norcoreana.

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Este acercamiento ocurre en paralelo a la profundización de los lazos entre Pyongyang y Moscú, situación que llevó a China a redoblar sus esfuerzos para reafirmar su influencia sobre su vecino. El régimen chino sigue siendo el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera de más de 1.400 kilómetros y un papel central en el comercio, el suministro de alimentos y la provisión de energía.

Xi Jinping y Kim Jong-un reafirmaron el sábado pasado la solidez de la alianza estratégica entre ambos regímenes al conmemorar el 65º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. Beijing subrayó la cooperación “hombro con hombro”, mientras que Pyongyang calificó la relación como “irrompible”.

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El líder chino destacó que el tratado, firmado en 1961, estableció “una importante base política y legal” para el vínculo bilateral. El mandatario recordó que la amistad entre China y Corea del Norte quedó “sellada con sangre” durante la Guerra de Corea, cuando dos millones de soldados chinos apoyaron al norte frente a Corea del Sur y Estados Unidos.

El líder chino, Xi Jinping, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un (KCNA vía REUTERS)

El presidente chino señaló que en los últimos 65 años ambas naciones mantuvieron el espíritu del acuerdo, priorizando la cooperación y el apoyo mutuo. “Estoy dispuesto a estrechar aún más la comunicación estratégica” con Kim Jong-un, afirmó Xi, quien enfatizó que “independientemente de cómo cambie la situación internacional, la postura del Partido Comunista de China (PCCh) y del Gobierno chino sobre la amistad tradicional con Pyongyang se mantendrá sin cambios”.

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Por su parte, Kim Jong-un definió el tratado como el fundamento legal para el desarrollo sostenido de una “amistad de combate” y la cooperación bilateral, forjada en la lucha por “la independencia antiimperialista, la paz y la causa socialista”. El líder norcoreano aseguró que “la amistad entre Corea del Norte y China resistió los cambios históricos” y la describió como una relación “irrompible”. Añadió que los lazos bilaterales “se están elevando a una nueva altura estratégica” frente a un escenario internacional “complejo”.

(Con información de AFP)