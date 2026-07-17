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Morena respalda detención de Ernesto Ruffo Appel: acusa al PRIAN de “doble moral” y descarta persecución política

Morena sostuvo que la detención deriva de una investigación que ya llevó a proceso a 407 personas por contrabando de combustible

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Morena acusó al PRIAN de "doble moral" y sostuvo que el huachicol fiscal "se expandió al amparo de redes de corrupción" construidas durante los gobiernos anteriores. (CUARTOSCURO)
Morena acusó al PRIAN de "doble moral" y sostuvo que el huachicol fiscal "se expandió al amparo de redes de corrupción" construidas durante los gobiernos anteriores. (CUARTOSCURO)

Morena respaldó la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel y acusó al llamado “PRIAN” (PRI-PAN y sus aliados) de “doble moral” por calificar de persecución política una investigación que, según el partido gobernante, deriva de una carpeta abierta tras el aseguramiento de millones de litros de combustible contrabandeado.

En un comunicado dado a conocer la noche del jueves 16 de julio, el partido descartó que la aprehensión obedezca a “una consigna partidista ni a una acusación fabricada”.

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El posicionamiento de Morena llega horas después de que la FGR confirmara la detención de Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

De acuerdo con los datos presentados por la fiscalía de Ernestina Godoy, el entramado encabezado por el exgobernador habría generado un perjuicio a la hacienda pública de más de 4,000 millones de pesos.

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TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La investigación que derivó en la detención es parte de una estrategia más amplia: del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible por vía marítima, ferroviaria y terrestre. Morena utiliza ese dato para argumentar que la detención de Ruffo Appel no es un caso aislado ni una acción selectiva.

El partido en el poder sostuvo que corresponderá a la autoridad judicial, “con pleno respeto al debido proceso”, determinar las responsabilidades. Remató: “Quienes pretendan presentar esta investigación como una persecución política lo que buscan es desviar la atención de los hechos que se investigan”.

Morena acusa al PRIAN de descalificar instituciones

Morena respaldó la detención de Ernesto Ruffo. (Captura de pantalla)
Morena respaldó la detención de Ernesto Ruffo. (Captura de pantalla)

En el comunicado Morena reprocha al ‘PRIAN’ de “descalificar a las instituciones y convertir una investigación penal en una bandera partidista” sin esperar el desarrollo del proceso ni explicar la participación de Ruffo Appel en la empresa investigada.

“Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política”, señala el comunicado.

La frase resume la postura oficial del partido ante las reacciones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien acusó al gobierno federal de “orquestar” la detención como distractor del escándalo que enfrenta la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Morena atribuye el huachicol fiscal al “amparo” de los gobiernos del PRIAN

En el comunicado, Morena va más allá de la defensa de la detención y coloca el huachicol fiscal como un producto directo de los gobiernos anteriores. Sostiene que el contrabando de combustible “se expandió al amparo de redes de corrupción, controles debilitados y complicidades institucionales construidas durante los gobiernos del PRIAN”.

Infografía con título, texto y diagramas que muestran una silueta de hombre rodeada de dinero, bancos y tuberías, con elementos judiciales y empresariales.
Una infografía detalla la compleja red financiera atribuida a Ernesto Ruffo Appel por contrabando de combustible, con 80 cuentas puente que causaron un daño de 4,000 millones de pesos al erario público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido califica de “paradójico” que quienes gobernaron durante décadas “mientras crecían el robo y el contrabando de combustibles hoy pretendan presentarse como víctimas”.

Morena también vincula la detención de Ruffo Appel con la reforma al Poder Judicial, a la que presenta como parte de la misma estrategia: “La transformación del Poder Judicial responde a una exigencia ciudadana de acabar con los privilegios, las cuotas y la impunidad que durante años beneficiaron a las élites”.

PAN acusa cortina de humo; Somos MX exige liberación

La respuesta de la oposición a la detención del exgobernador de Baja California fue inmediata. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, publicó un video en redes sociales en el que afirmó que la detención es “un hecho orquestado” para no hablar del escándalo de Marina del Pilar Ávila. Pidió que el mismo criterio se aplique contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra la propia mandataria bajacaliforniana.

El PAN afirmó que la detención de Ernesto Ruffo "es algo orquestado por el gobierno de la 4T como distractor". Crédito: X/@JorgeRoHe

El blanquiazul también exigió que se garantice la presunción de inocencia y que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”. Pidió que las autoridades actúen con “absoluta transparencia” para demostrar que la procuración de justicia no responde a intereses políticos.

El nuevo partido Somos MX fue más lejos: calificó la detención de “atropello” y exigió la liberación de Ruffo Appel, a quien describe como consejero consultivo de esa organización. Argumentó que Ingemar, la empresa vinculada al caso, está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía, y que el exgobernador había explicado “detalladamente ante las autoridades y ante los medios” lo que consideró acusaciones “irracionales e inconsistentes”.

La fisura más llamativa vino desde dentro de Morena. El senador Javier Corral —exgobernador de Chihuahua y excompañero de Ruffo Appel en el PAN— se desmarcó de la línea de su partido y escribió en X: “Me sorprende enormemente la detención de Ernesto Ruffo, de quien —discrepancias aparte— siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”.

Corral admitió desconocer la investigación, aunque aclaró que confía en que el Ministerio Público federal “ha hecho valer pruebas contundentes para solicitar la orden de aprehensión”.

Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido aseguradas de las 25 órdenes de aprehensión obtenidas por la FGR como resultado del primer bloque de la investigación.

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