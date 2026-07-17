Crimen y Justicia

Murió un joven que agonizó durante seis meses tras un brutal golpe y aún no saben qué fue lo que ocurrió

El cuerpo de Marcos Imhoff llegó al hospital con un severo traumatismo de cráneo. Lo habían encontrado inconsciente en San Gerónimo. Tras confirmarse su muerte, ordenaron la autopsia. Por el momento, no hay sospechosos y los investigadores analizan otras posibilidades

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El joven murió por un severo traumatismo de cráneo
El joven murió por un severo traumatismo de cráneo

La Fiscalía del departamento Las Colonias ordenó la autopsia del cuerpo de Marcos Imhoff, el joven de 21 años oriundo de una localidad de Santa Fe, que falleció esta semana tras permanecer seis meses internado a causa de un traumatismo de cráneo cuyo origen la Justicia intenta determinar.

La medida fue dispuesta por el fiscal Matías Eduardo Palud, de la Unidad Fiscal de Esperanza, en el marco de la causa que investiga las circunstancias del deceso.

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El caso tuvo su origen el 18 de enero pasado, cuando Imhoff fue hallado inconsciente cerca de un galpón de San Jerónimo Norte. Su cuerpo fue trasladado en código rojo al Hospital Cullen, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con un traumatismo de cráneo grave y un hematoma extradural bilateral, es decir, una acumulación de sangre entre el cráneo y la capa que recubre el cerebro en ambos lados de la cabeza.

Este diagnóstico obligó a los médicos a practicarle de urgencia una craniectomía descompresiva, una intervención destinada a liberar la presión intracraneal y reducir el daño cerebral. Permaneció conectado a asistencia respiratoria mecánica durante los meses que duró su internación, hasta que fue trasladado al Centro Oncológico J.B. Iturraspe, donde finalmente murió, según indicó Airedesantafe.

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Recibió cinco disparos en la pierna
El joven murió luego de permanecer medio año internado con pronóstico reservado

Desde el primer momento, la investigación judicial se orientó bajo la hipótesis de una agresión física, aunque la familia nunca supo con certeza qué le había ocurrido. “Fue una golpiza, supuestamente, pero no sabemos nada de nada. No tenemos conocimiento de con quién estaba o qué pasó”, declaró su padre, Omar Imhoff, en diálogo con Infobae al momento del hecho. El hombre relató que la última comunicación con su hijo había sido el sábado por la tarde, horas antes de que fuera encontrado en ese estado.

La falta de testimonios fue uno de los obstáculos principales que la investigación tuvo que sortear para poder avanzar. “Había mucha gente y nadie quiere hablar”, aseguró en diálogo con este medio. Su padre pidió públicamente la colaboración de cualquier persona con información. La familia entregó el teléfono del joven y facilitó material de cámaras de seguridad a la Policía de Investigaciones (PDI) para intentar reconstruir sus movimientos entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

A pesar del pedido del entorno de la víctima, los investigadores analizan otra hipótesis cuya línea sostiene que Imhoff podría haber sufrido una descompensación física repentina que lo hizo perder el conocimiento y caer violentamente al suelo, golpeando su cabeza contra el pavimento. Este escenario se apoya en los testimonios de testigos y en un dato forense sobre el cuerpo el cual no presentaba otras lesiones compatibles con una agresión.

La autopsia ordenada por la Fiscalía buscará aportar precisiones definitivas sobre la causa de muerte y determinar si el traumatismo fue producto de una caída accidental o de un ataque externo.

Golpearon salvajemente a un adolescente en Córdoba

La familia del adolescente aseguró que se trató de un ataque y no de una pelea entre jóvenes
La familia del adolescente aseguró que se trató de un ataque y no de una pelea entre jóvenes

La causa por la agresión a Santiago Herrero, el adolescente de 15 años atacado en Villa Carlos Paz, Córdoba, sumó dos nuevos imputados y ya acumula cinco acusados por homicidio en grado de tentativa. Uno de los recién imputados, un menor de edad, es señalado como el presunto autor del botellazo que le provocó un grave traumatismo de cráneo.

Según pudo saber Infobae, los dos mayores de edad permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) de la ciudad de Córdoba, mientras que dos menores punibles fueron trasladados al Complejo Esperanza y el menor no punible quedó sujeto a medidas socioeducativas.

El ataque ocurrió en la madrugada del 10 de julio en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, mientras la víctima caminaba por la costanera. Su madre, María Laura, relató a Infobae que “no fue una pelea”: “Lo agarraron de atrás. Un chico lo empezó a correr, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”. Uno de los agresores le arrojó una botella de vidrio que lo hirió en la cabeza.

Santiago fue derivado al Hospital de Urgencias de Córdoba con fractura y hundimiento de cráneo. Los médicos le practicaron una craneotomía y evacuaron una contusión cerebral. Al cierre de esta nota, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y con evolución favorable. La investigación, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, continúa en plena etapa de recolección de pruebas.

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