Playas en Nayarit se mantienen públicas tras protestas de defensores y habitantes

Tras acuerdos con habitantes, el gobierno de México mantiene abiertas al público las playas en Punta Mita

Autoridades federales y del estado de Nayarit garantizan el acceso público a la playa Las Cocinas en Punta Mita como lo exige la ley mexicana, tras recientes manifestaciones vecinales contra un proyecto turístico en la zona, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación el 28 de abril de 2026.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que se realizarán supervisiones técnicas y procedimientos de verificación en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) para asegurar el respeto legal y ambiental en toda obra, con la presencia de las autoridades ambientales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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Las mesas de diálogo instaladas reunieron a funcionarios estatales, representantes de la empresa desarrolladora y residentes de Punta Mita, con el objetivo de atender las inquietudes de la comunidad y supervisar los avances del proyecto, según el comunicado de la Secretaría de Gobernación.

Cualquier inversión futura en Playa Las Cocinas sólo procederá si cumple los criterios de legalidad, participación social y respeto ecosistémico, además de aportar empleos y un crecimiento económico local, informó la Semarnat.

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Las autoridades federales y estatales reiteran que mantendrán la interlocución directa con los grupos involucrados y darán seguimiento institucional pacífico y conforme a derecho a todas las decisiones sobre el acceso a esta playa de Nayarit.

Represión en Nayarit por protestas ambientales

Un operativo de la policía estatal de Nayarit generó tensiones en Bahía de Banderas tras la detención de tres activistas que documentaban la devastación en playa Las Cocinas, un sitio reconocido por la presencia de tortugas y que actualmente enfrenta obras de la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, que ejecuta un proyecto inmobiliario de lujo en la zona.

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Los tres jóvenes quedaron en libertad la noche de este 28 de abril, luego de que pobladores y legisladores exigieron su liberación ante lo que consideraron una detención arbitraria, en medio de protestas que evidencian el conflicto por el destino ambiental de Punta de Mita.

La inversión anunciada en el desarrollo, encabezada por Grupo Dine, asciende a 10 mil millones de pesos y prevé la generación de mil empleos directos, según notificó el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, durante el acto inaugural el pasado 12 de marzo.

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La compra de unas mil 200 hectáreas en la región se realizó hace más de dos décadas a un dólar por metro cuadrado, pero hoy la empresa llega a cotizar el suelo hasta en USD 2.200 por metro cuadrado, controlando la mayor parte de Punta de Mita e incluyendo áreas con antecedentes de tala de mangle y relleno de piedra en el estero de La Lancha.

Diputados y comunidad señalan arbitrariedad en procedimiento contra ambientalistas

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Jorge Fugio Ortiz calificó la detención de los defensores como “arbitraria e ilegal” y solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, de la procuradora federal de Protección al Medio Ambiente Mariana Boy, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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Ortiz demandó la creación de una mesa de diálogo inmediata, encabezada por las autoridades ambientales federales.

Por su parte, la diputada federal de Morena, Andrea Navarro denunció desde tribuna un “ecocidio” y afirmó que “la constructora Cantiles de Mita SA de CV lleva a cabo obras de gran escala y coloca toneladas de rocas sueltas tipo escollera con maquinaria pesada sin contar con la manifestación de impacto ambiental (MIA)”.

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Navarro aseguró que cada vez que los pobladores ejercen su derecho al libre tránsito en la playa son reprimidos y reclamó un cese inmediato a las detenciones.