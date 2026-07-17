Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

Mattia Colnaghi apunta a volver a la zona de puntos en las últimas cuatro fechas de la Fórmula 3 (Dutch Photo Agency)

A los 17 años, Mattia Colnaghi atraviesa su primera temporada en la Fórmula 3 con la mirada puesta en el largo plazo. Desde Bormio, una localidad en los Alpes italianos donde tomó unos días de descanso entre entrenamientos de ciclismo y running, el piloto argentino-italiano del equipo MP Motorsport habló con Infobae sobre una primera mitad de temporada que no salió según lo planeado, la confianza que mantiene la academia de Red Bull en él y su visión del camino que queda por delante cuya primera escala será este fin de semana en Bélgica.

Los números del campeonato marcan que Colnaghi acumuló apenas un punto en 10 carreras disputadas a lo largo de cinco fechas, con una posición 25ª en el clasificador general. La escuadra neerlandesa tampoco logró darle hasta el momento monopostos competitivos a los compañeros de Mattia, Tuukka Taponen (16° en el certamen) y Alessandro Giusti (19°). El líder, Ugo Ugochukwu de Campos Racing, ya suma 60 unidades. Para el joven piloto, la explicación de ese desfase tiene dos componentes bien definidos. “Es una combinación de desigualdad de encontrar la competitividad como equipo en cuanto a la puesta a punto del auto y errores míos en la clasificación”, reconoció.

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Mattia nació en Monza el 26 de julio de 2008. Su padre es italiano y su madre, Martina, es argentina, oriunda de Esquel, en Chubut, donde el joven piloto suele pasar las Fiestas de Fin de Año en las que además del afecto familiar degusta los manjares como el asado, empanadas y el arroz con leche.

La Fórmula 3 es una categoría donde todos los monoplazas comparten el mismo chasis -el Dallara F3 2025- y el mismo motor, el Mecachrome V634 V6. La diferencia entre equipos se construye en el detalle de la puesta a punto, y ahí es donde MP Motorsport aún no encontró el punto óptimo con Colnaghi al volante. “Es una categoría muy competitiva con poco margen entre los autos en las clasificaciones”, señaló el piloto, una realidad que los resultados confirman: en Silverstone, donde se disputó la quinta fecha del campeonato a comienzos de julio, Colnaghi terminó 20º en la carrera principal y 15º en la sprint, afectado por el desgaste de neumáticos y una amenaza de penalización por límites de pista en el tramo final.

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Colnaghi no tuvo un medio mecánico competitivo en las primeras cuatro fechas del campeonato (Dutch Photo Agency)

El fin de semana en el circuito británico fue representativo de las dificultades que arrastra el equipo. Clasificó 14º, a 0,681 segundos de la pole de Freddie Slater, una brecha que en esta categoría equivale a un abismo. “La diferencia mínima cuadra mucho”, admitió Colnaghi, quien no esquiva la autocrítica pero tampoco descarga toda la responsabilidad sobre sí mismo. “El equipo está trabajando en resolver el tema. Es algo que nos falta. Pero lo que más me motiva es que veo muchas horas de trabajo del equipo para poder tener un coche mejor dentro de una categoría muy competitiva”, enfatizó Mattia cuyo tono en la llamada telefónica fue siempre positivo. Se lo nota con buena impronta.

Esa búsqueda de respuestas lo llevó al simulador de MP Motorsport en Rotterdam, Países Bajos, donde pasó parte de su período de descanso analizando datos junto a los ingenieros del equipo. El trabajo en el simulador es una herramienta central en su preparación: ya antes del inicio de la temporada, Colnaghi había señalado que tomaba como referencia el ejemplo de Max Verstappen, cuádruple campeón mundial de Fórmula 1, en cuanto al uso intensivo del simulador para maximizar el rendimiento en pista.

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Más allá de las sesiones en Rotterdam, el piloto también encontró contención en su entorno más cercano. “Me refugio en mi familia, junto a mi madre y mi padre”, dijo, con la naturalidad de quien todavía tiene 17 años y no disimula la importancia del sostén afectivo en medio de un año difícil.

La trayectoria de Colnaghi hasta llegar a la Fórmula 3 fue de ascenso sostenido. Ganó el campeonato de Fórmula 4 Española en 2024 con MP Motorsport, con seis victorias, siete poles y 12 podios. En 2025, repitió el título en la Eurocup-3 con la misma escudería. Fue durante esa temporada cuando Red Bull lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos, la academia que históricamente proyectó a figuras como los cuádruples campeones de F1 Sebastian Vettel y Max Verstappen. Este medio pudo saber que la escudería austriaca está conforme con la labor de Colnaghi ya que en un periodo de adaptación, en la telemetría demuestra una diferencia razonable con los pilotos de punta. El salto a la Fórmula 3 en 2026 representa su tercer año consecutivo con MP Motorsport, un equipo que también tuvo en sus filas a Franco Colapinto en su camino hacia la F1.

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El joven nacido en Monza apunta a volver a sumar puntos desde este fin de semana (Dutch Photo Agency)

La relación con Red Bull Junior Team es uno de los ejes de su temporada. La academia monitorea su evolución, le provee sesiones de simulador en semanas intercaladas entre fechas del campeonato y mantiene una comunicación constante con el piloto. Colnaghi fue claro al respecto: “Ellos saben el trabajo y la situación. Tienen buena confianza en mí”. Mattia también se entrena en la Fórmula 3 con el simulador de Red Bull en la base del equipo en Milton Keynes, Inglaterra. Está haciendo una gran experiencia trabajando con una estructura de élite en la F1. “Hago simulador en Red Bull cuando no tengo fines semanas seguidos de carrera”, explicó.

Esa segunda mitad arranca con dos fechas que Colnaghi señala con expectativa. "Spa y Hungría esperamos poder andar mejor por todo el trabajo que hizo el equipo desde la última carrera. Además, fueron buenas carreras para el año pasado", afirmó, en referencia a su desempeño en esos mismos circuitos durante la temporada 2025 de Eurocup-3.

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Este viernes saldrá a pista en Bélgica, en Spa-Francorchamps, y el otro fin de semana correrá en Hungría en el Hungaroring, entre el 24 y el 26 del mismo mes. Luego vendrán Monza en septiembre y el cierre en Madrid. Cinco fechas, diez carreras, para revertir un balance que por ahora no refleja el potencial que el propio piloto y su equipo saben que existe. “En estas últimas cinco carreras espero sumar más puntos”, dijo. “Veremos el año próximo.”

En el paréntesis de Bormio, Colnaghi también siguió de cerca el Mundial de Fútbol 2026. La selección argentina superó la fase de grupos con tres victorias —3-0 ante Argelia, 2-0 frente a Austria y 3-1 contra Jordania— y luego venció a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2), Suiza (3-1) e Inglaterra (2-1) para llegar a la final, en la que enfrentará a España.

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“El último fin de semana de carrera miré el partido con Cabo Verde y vi los primeros minutos. Creo que podemos ganar el Mundial”, dijo Colnaghi, con la fe intacta en la Albiceleste.

Este fin de semana Mattia Colnaghi en Bélgica buscará revertir una primera mitad de temporada que no estuvo a la altura de sus antecedentes, con el respaldo de Red Bull y la certeza de que el equipo trabaja para encontrar las respuestas que el campeonato aún no entregó.

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