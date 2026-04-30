México

Detienen a mujer por la muerte de su hijo en Puebla: el menor cayó de un cuarto piso tras permanecer solo varias horas

El caso se investiga como homicidio en razón de parentesco, por lo que la imputada quedó a disposición de un Juez de control

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La situación jurídica de la imputada quedará en manos del Juez de Control, quien deberá analizar las pruebas presentadas y decidir su vinculación o no a proceso en las audiencias previstas.
La situación jurídica de la imputada quedará en manos del Juez de Control, quien deberá analizar las pruebas presentadas y decidir su vinculación o no a proceso en las audiencias previstas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó una orden de aprehensión en contra de Jairy Yazbek “N” por el delito de homicidio en razón de parentesco. La medida responde a una investigación iniciada tras la muerte de un menor de edad en la capital del estado.

Según las autoridades, los hechos se registraron el 25 de abril de 2026, cuando la imputada abandonó su domicilio en la colonia La Libertad y dejó solo a su hijo menor durante varias horas. En ese lapso, el niño quedó sin supervisión y sufrió una caída desde una ventana del cuarto piso.

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De forma inmediata, varios vecinos de la zona acudieron en auxilio del menor al percatarse del accidente. Aunque lograron brindarle atención inicial y solicitaron apoyo médico, los intentos por salvarlo resultaron insuficientes, ya que el niño perdió la vida poco después a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas por la caída.

El caso motivó la intervención de agentes investigadores, quienes el 28 de abril de 2026 detuvieron a la mujer en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Damizar, tan solo tres días después del incidente.

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“Derivado de estos hechos, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de la probable responsable, en inmediaciones de la Unidad Habitacional, en la ciudad de Puebla”, se lee en un comunicado.

El caso se investiga como homicidio en razón de parentesco, por lo que la imputada quedó a disposición de un Juez de control
El caso se investiga como homicidio en razón de parentesco, por lo que la imputada quedó a disposición de un Juez de control

De acuerdo con los reportes, la orden judicial fue emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Centro. Bajo este contexto, la imputada quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.

Cabe mencionar que la detención se produjo tras verificarse que la madre dejó solo al menor, lo que desencadenó el accidente mortal. Las autoridades subrayan la importancia de la supervisión y protección de los menores en el ámbito familiar.

La situación jurídica de la imputada quedará en manos del Juez de Control, quien deberá analizar las pruebas presentadas y decidir su vinculación o no a proceso en las audiencias previstas. De acuerdo con las autoridades, este caso marca un precedente al señalar que el abandono infantil dentro del entorno familiar puede derivar en consecuencias legales graves, incluso en delitos como el homicidio en razón de parentesco.

Con ello, la Fiscalía sostuvo que mantendrá las acciones firmes para investigar hechos que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes dentro de la entidad. Además, el organismo reiteró su compromiso con el acceso a la justicia en casos de violencia familiar.

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