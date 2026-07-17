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TV Azteca tendría listo un programa de Flor Rubio como posible relevo de Ventaneando: “levantó la mano”

La televisora implementa un plan de contención de crisis que incluye cursos de concientización, la desvinculación laboral de Pedro Sola y la posible cancelación del programa de espectáculos

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Pedro Sola es blanco de críticas por hacer apologpia del maltrato animal en Ventaneando. (RS)
Pedro Sola es blanco de críticas por hacer apologpia del maltrato animal en Ventaneando. (RS)

La controversia que rodea a Pedro Sola por sus comentarios sobre los llamados “perrhijos” sigue generando repercusiones dentro de TV Azteca. En medio de la crisis, diversas versiones periodísticas apuntan a que la televisora ya analiza escenarios para el futuro de Ventaneando, incluido un eventual programa encabezado por Flor Rubio.

Hasta el momento, TV Azteca no ha confirmado un cambio en su barra de espectáculos ni la salida del histórico programa conducido por Pati Chapoy. Sin embargo, periodistas especializados aseguran que el tema ya forma parte de las conversaciones internas.

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Un hombre con gafas y bigote, y una mujer con blusa estampada, sentados. Hay flores en primer plano y un fondo con estantes y objetos decorativos.
Un hombre y una mujer aparecen sentados en un set de televisión, con flores en primer plano y elementos decorativos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flor Rubio podría estrenar programa en sustitución de Ventaneando

El periodista Jorge Carbajal afirmó en el programa En Shock que el pasado 10 de julio se realizó una reunión de alto nivel para evaluar el impacto que la polémica de Pedro Sola ha tenido sobre la imagen de la empresa.

“Llegaron ejecutivos y hasta los hijos de Ricardo Salinas Pliego. Ahí dijeron que todo este tema de los perritos ya se les salió de control y que tienen que encontrar la solución para ya acabar con todo este escándalo”, aseguró.

Según Carbajal, entre las decisiones discutidas figura la búsqueda de proyectos que puedan sustituir a Ventaneando si la crisis afecta la viabilidad comercial del programa.

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“Han comenzado a buscar posibles programas que pudieran suplir a Ventaneando. Sí, ya lo están haciendo. Y lo que es peor… están más preocupados en Azteca porque políticamente también les está afectando”, sostuvo.

A estas versiones se sumó Michelle Rubalcava, quien retomó información difundida por la cuenta especializada Reina Venenosa. De acuerdo con el comunicador, Flor Rubio habría manifestado interés en encabezar un nuevo espacio de espectáculos.

Rubalcava recordó que Rubio ya condujo un programa de entretenimiento durante la gestión de Alberto Ciurana y afirmó que esa etapa habría provocado diferencias con Pati Chapoy.

“Flor Rubio levantó la mano para encabezar nuevo programa de espectáculos en TV Azteca… eso no le gustó a Pati Chapoy y por eso Pati no la quiere ni tantito”, comentó.

El conductor añadió que una de las posibilidades sería un formato de aproximadamente 30 minutos que ocuparía el espacio de Ventaneando, aunque aclaró que no existe una confirmación oficial.

Flor Rubio
(Captura de pantalla YouTube Ventaneando / Facebook Flor Rubio)

TV Azteca anuncia medidas tras polémica de Pedro Sola

Mientras continúan las especulaciones sobre el futuro del programa, TV Azteca difundió un comunicado institucional para fijar su postura frente a la controversia.

Bajo el título “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”, la empresa reiteró que promueve el respeto hacia los animales y precisó que las declaraciones de Pedro Sola “no reflejan lo que promovemos como organización”.

La televisora informó que el conductor ofreció una disculpa pública y anunció la implementación de un programa interno de sensibilización y educación sobre bienestar animal para sus equipos corporativos y de producción.

No obstante, el comunicado no hace referencia a posibles sanciones ni confirma cambios en la permanencia del conductor dentro de Ventaneando.

Logo de TV Azteca, título 'Aliados de los animales: Nuestro compromiso permanente', y un comunicado de prensa en varios párrafos
Un comunicado de TV Azteca y Grupo Salinas detalla su compromiso permanente con la protección y el bienestar animal, incluyendo acciones de sensibilización. (Instagram: TV Azteca)

¿Cuál ha sido la postura de Flor Rubio?

Flor Rubio también abordó la controversia durante su programa de radio y dejó claro que no comparte las declaraciones de Pedro Sola, aunque rechazó la ola de ataques en redes sociales.

“He sido muy clara. Uno, en señalar, como todos, que las declaraciones del buen Pedro son equivocadas y nunca podríamos estar de acuerdo con lo que declaró Pedro Sola”, expresó.

La periodista añadió que tampoco respalda “el linchamiento mediático y la violencia mediática”, al considerar que “la violencia no se puede solucionar con más violencia”.

Rubio también defendió el trabajo que TV Azteca realiza en favor de la protección animal. Explicó que en Venga la Alegría existe desde hace años un espacio dedicado a promover la adopción responsable y el bienestar de perros y gatos mediante la colaboración con organizaciones de rescate.

Al margen de versiones sobre un posible relevo de Ventaneando, Flor Rubio no ha negado ni confirmado los rumores que la colocan como la primera opción para liderar una nueva emisión televisiva.

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