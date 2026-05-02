Tigres, caballos pura sangre y autos de colección, todo lo que decomisó la FGR en Otumba

Entre los felinos asegurados se encuentran un tigres de bengala y dos blancos. Crédito: Especial

Un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) en el municipio de Otumba, derivó en el aseguramiento de bienes y animales de alto valor económico en una finca de la colonia Las Américas.

La acción resultó en la detención de una mujer, puesta a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.

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El domicilio inspeccionado albergaba una colección de autos y motocicletas, junto con especies protegidas y municiones de armas.

Entre los objetos asegurados se encuentran 10 vehículos, así como motocicletas de alto cilindraje. Además, el personal federal localizó dos cargadores de arma y municiones almacenadas.

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Automóviles encontrados en el inmueble. Crédito: Especial

Imágenes compartidas a Infobae México muestran que entre los coches hay un Chevrolet Camaro SS del año 2002, 35 aniversario. En plataformas de subastas, ese automóvil de color rojo ha recibido pujas por más de 22 mil dólares en años recientes.

Además, se observa un Volkswagen Sedán, conocido coloquialmente en México como “Vocho”, el cual está modificado con un techo retráctil, pintura especial, interior retapizado, rines cromados y suspensión de aire.

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Asimismo, puede verse que en el garaje se encontró una motocicleta de la marca BMW.

El despliegue también permitió a las autoridades incautar 12 caballos de carreras y tres tigres, entre ellos uno de bengala y dos blancos.

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También fueron asegurados tres venados, cuatro pavos reales, dos gallos kikiriki -famosos por su pequeño tamaño-, un mono araña, un zorro y varios loros verdes.

Los animales quedaron bajo resguardo de instancias ambientales y ministeriales, a la espera de determinar su origen y si existen permisos de posesión.

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Los objetos y ejemplares forman parte de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento no se conoce en qué posible delito estuvo fundamentada la orden de cateo que permitió la revisión del inmueble.

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La finca de Otumba funcionaba como resguardo de bienes y especies exóticas

La revisión del inmueble reveló que en la finca se mantenían vehículos de colección y motocicletas con modificaciones.

La presencia de caballos de carreras apunta a la posible participación en actividades ecuestres de alto costo económico. Los animales fueron identificados y retirados del sitio bajo resguardo oficial.

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Felinos asegurados en el predio cateado. Crédito: Especial

La Secretaría de Marina participó en el despliegue brindando seguridad perimetral, mientras peritos y agentes ministeriales ejecutaban la orden de cateo.

La operación se realizó sin incidentes y con la presencia de autoridades locales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir delitos relacionados con la posesión y manejo de especies protegidas y bienes de alto valor.

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Especies protegidas y armas, bajo investigación federal

El hallazgo de tres tigres, venados y aves exóticas refuerza la indagatoria sobre manejo irregular de fauna en la región centro del país.

El cateo arrojó la existencia de animales cuya tenencia requiere permisos federales. El traslado de los ejemplares fue supervisado por autoridades ambientales, que deberán determinar su destino.

Fachada del inmueble cateado. Crédito: Especial

El aseguramiento de cargadores de arma y municiones a granel integra la investigación de la Fiscalía General de la República. Los indicios fueron puestos de inmediato bajo resguardo ministerial.

La detenida permanece a la espera de que se defina su situación jurídica con base en las pruebas recabadas en el lugar.