México

Policías capitalinos recuperan 750 mil pesos tras robo a cuentahabiente en la alcaldía Benito Juárez

Las autoridades realizaron una persecución tras el robo, la cual derivó en la detención de dos sujetos

Dos sujetos fueron detenidos tras un cerco virtual y trabajos en campo. Crédito: SSC

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México permitió la recuperación de 750 mil pesos tras un robo a cuentahabiente en calles de la alcaldía Benito Juárez.

El atraco se originó luego de que la víctima retirara una suma considerable de una sucursal bancaria y fuera interceptada por los presuntos responsables.

Dos hombres, identificados por autoridades como Kristof “N” y Diego Andrés “N”, resultaron detenidos durante el despliegue policial que se apoyó en un cerco virtual con la intervención de monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) del Sur, Poniente y Centro.

Uno de los detenidos dijo ser extranjero, sin embargo, las autoridades no detallaron la nacionalidad.

El arresto fue logrado en el Circuito Interior a la altura de Insurgentes, cuando los dos ladrones escapaban en una motocicleta.

Robo a cuentahabiente y reacción inmediata

De acuerdo con información oficial de la SSC, el asalto ocurrió en el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, dentro de la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

La víctima relató a los elementos policiales que, tras realizar el retiro bancario, dos sujetos se aproximaron, lo amagaron con un arma de fuego y le exigieron la entrega del efectivo.

Los asaltantes huyeron en una motocicleta negra con cubre tanque blanco, lo que permitió a los operadores del C2 Sur emitir una alerta inmediata a través de la frecuencia de radio.

Según las autoridades capitalinas, la coordinación entre los monitoristas del C2 Sur y los policías de campo resultó clave, ya que las cámaras de videovigilancia siguieron la trayectoria de los presuntos responsables en tiempo real.

Cerco virtual y persecución en la alcaldía Cuauhtémoc

El operativo avanzó hasta la alcaldía Cuauhtémoc, donde los agentes capitalinos marcaron el alto a los ocupantes de la motocicleta.

En ese momento, uno de los sujetos fue detenido con la motocicleta, mientras que el copiloto descendió e intentó escapar corriendo, lo que desencadenó una persecución breve por calles de la colonia Peralvillo.

Los uniformados lograron capturar al copiloto en el cruce de Francisco Zarco y Martinelli.

La detención de los dos presuntos ladrones ocurrió en el Circuito Interior

Durante la revisión preventiva aplicada a los detenidos, los policías encontraron los 750 mil pesos en efectivo que la víctima reconoció como propios, así como la motocicleta utilizada para escapar tras el robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los dos arrestados tienen 22 y 26 años de edad, respectivamente, y uno de ellos declaró ser de origen extranjero.

Presentación ante las autoridades y seguimiento

Uno de los detenidos dijo ser extranjero. Crédito: SSC

Los elementos de la SSC CDMX informaron a los detenidos sobre sus derechos conforme a los protocolos de actuación policial.

Posteriormente, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, junto con el dinero recuperado y la motocicleta, para que se defina su situación jurídica y se continúen las investigaciones correspondientes.

Según el comunicado de la corporación, el trabajo conjunto entre cámaras de vigilancia y patrullaje en campo permitió una respuesta rápida y la recuperación del monto sustraído.

Cabe señalar que las autoridades no reportaron el aseguramiento de armas.

