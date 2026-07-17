El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Nico Paz tuvo su debut en el Mundial 2026 con Argentina en el partido frente a Argelia tras reemplazar a Lionel Messi (John Reed-Imagn Images)

El scouting en el fútbol ha crecido enormemente y este Mundial es un claro ejemplo de cómo trabajan las selecciones en la detección de talentos. Esta herramienta es clave para sumar a los procesos de los equipos a jugadores que, por su nacionalidad y la de sus familiares directos, podrían representar a más de un país. Argentina ha sacado rédito de esto y cuenta con un caso testigo en el plantel que disputará la final de la Copa del Mundo el domingo frente a España.

Uno de las novedades de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 fue la incorporación de Nico Paz. El volante ofensivo de 21 años nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, eligió representar a la Albiceleste pese a que también podría estar con los colores de La Roja dado a su nacionalidad. El futbolista que brilla en el Como de Italia y cuyo pase es del Real Madrid, es hijo del argentino Pablo Paz, ex defensor de Newell’s, Banfield e Independiente que desarrolló su carrera en Europa y que representó a la Selección en el Mundial de Francia 1998.

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El joven que hizo su debut en el Mundial ante Argelia al reemplazar a Lionel Messi a los 80 minutos y fue titular en la victoria 3-1 ante Jordania, dio sus primeros pasos en el fútbol en el Atlético San Juan de las Islas Canarias (2011), luego en la cantera del CD Tenerife (2014) y desde 2016-2017 en La Fábrica del Real Madrid, donde recorrió todas las categorías juveniles hasta llegar al filial Real Castilla y al primer equipo. “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos”, dijo tiempo atrás para justificar su elección.

Nico Paz toca el bombo de Argentina luego de la victoria en semifinales del Mundial ante Inglaterra (REUTERS/Amanda Perobelli)

En mayo de 2022, Argentina se movió rápido con el plan de sumarlo a las estructuras juveniles y evitar que España pueda seducirlo. Javier Mascherano lo convocó a la Selección Sub 20 para el Torneo Maurice Revello (conocido como Torneo Esperanzas de Toulon) en Francia. Paz debutó el 29 de mayo como titular en la victoria 1-0 ante Arabia Saudita. Ese mismo año también participó en el tradicional Torneo de L’Alcudia, donde la Albiceleste se consagró campeona. También disputó el Sudamericano de la categoría. El sabor amargo fue su ausencia en el Mundial de la categoría en 2023, ya que el Real Madrid no lo autorizó a jugar el certamen y se sumó a las bajas de Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho. Posteriormente, Nico integró el combinado Sub 23 en la antesala de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde sumó cuatro apariciones.

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Nico Paz, de marcado acento español, ya está integrado en el grupo de la Scaloneta y es considerado como una de las piezas infaltables a futuro. Al pibe se lo pudo observar muy activo en la celebración tras la victoria en semifinales ante Inglaterra tocando el bombo frente a la hinchada y en el vestuario es uno de los que más disfruta del presente argentino.

Otro de los casos emblemáticos del scouting de la Selección en España es el de Alejandro Garnacho. El Bichito, apodado así por tener como espejo a Cristiano Ronaldo durante su paso por Manchester United, nació hace 22 años en Madrid y pese a no formar parte de la delegación argentina en el Mundial 2026, ya pudo levantar un trofeo en la Copa América 2024 que se jugó en Estados Unidos.

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Alejandro Garnacho con la pelota en una de sus participaciones con Argentina en la Copa América 2024, donde fue campeón (REUTERS/Agustin Marcarian)

El extremo izquierdo, que actualmente pertenece al Chelsea, es hijo de Álex, español, y de Patricia Ferreyra Fernández, argentina. Antes de que la AFA lo detectara como una promesa, ya había tenido presencias en la selección española Sub 18. Ante la chance de que el cuerpo técnico de La Roja lo tentara para jugar en el equipo mayor, Scaloni se movió con astucia y lo citó directamente en 2022 para observarlo de cerca, medir su comportamiento y acercarlo al ambiente del plantel. En esa primera experiencia también tuvo la posibilidad de fotografiarse junto a Lionel Messi, un punto de atracción central en el proceso de seducción.

Tras esa convocatoria, el propio futbolista dejó una frase en Instagram sobre aquella imagen icónica: “Los sueños realmente se hacen realidad”. Aunque su referencia futbolística sea Cristiano Ronaldo, con quien compartió plantel en el United, en la selección buscaron reforzar su pertenencia al grupo argentino. Como parte de esa inserción, atravesó el tradicional “bautismo” que suelen cumplir los recién llegados en muchos vestuarios europeos. Debió subirse a una silla e intentar cantar un tema de Ozuna, igual que otros jóvenes convocados en aquella ventana de marzo de 2022, entre ellos Nicolás Paz.

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Ese primer desembarco tuvo además un contratiempo con su documentación. El querido Omar Souto, gerente histórico de selecciones nacionales -falleció a fines de 2025-, recordó a Infobae que lo habían pedido para jugar contra Venezuela y que hubo que tramitarle el pasaporte con urgencia por un permiso de menor mal redactado con el que había salido de Inglaterra.

﻿﻿El debut de Alejandro Garnacho en la selección argentina

Souto relató que fueron al aeropuerto para intentar resolverlo en una hora, pero allí les advirtieron que el trámite no avanzaría en esas condiciones. También contó que llamó al padre del jugador, que estaba comiendo pizza en la calle Corrientes junto a la madre, para que se presentara de inmediato y destrabara la gestión. El dirigente resumió luego el resultado de esa adaptación con una frase que incluyó un rasgo de convivencia del plantel: “Le enseñaron a tomar mate y salió todo bien. Ya está adaptado al grupo”.

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Garnacho volvió a vestir la camiseta argentina en el torneo Maurice Revello, integró la prelista para el Mundial de Qatar 2022, pero no superó el corte final de 26 futbolistas. Cuando surgieron bajas de último momento por las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa, los lugares fueron para Ángel Correa y Thiago Almada.

En una declaración previa había resumido su posición de seguir eligiendo a la Albiceleste con una fórmula directa: “Nací en Madrid, pero mi madre es argentina, al igual que toda su familia, y es un honor poder representar a Argentina, igual que lo fue en su momento representar a España”. A pesar de haberse quedado nuevamente sin chances en la lista de la Copa del Mundo 2026, Garnacho sigue en la órbita de Scaloni para futuras convocatorias. “Es un fenómeno, tiene todo para ser un jugador importante”, afirmaron quienes conocen los rincones internos de la Selección. Además, el Bichito tiene un apoyo cercano en Lisandro Martínez. El defensor campeón del mundo lo “adoptó” en el vestuario y hasta lo llama “hermanito” en sus guiños en redes sociales.

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Alejandro Garnacho, Nico Paz, Alain Gómez y José Castelau, los europibes argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se dieron otros ejemplos de los “europibes” que se sumaron a las selecciones juveniles de Argentina y en un futuro podrían formar parte de la Mayor. Diego Placente, DT de la selección Sub 20 y 17, llamó a tres futbolistas formados en tierras extranjeras para jugar el torneo COTIF 2025 de L’Alcúdia: los arqueros Alain Gómez y José Castelau, y el delantero Can Armando Güner, un alemán con raíces argentinas y un vínculo familiar con Diego Maradona.

La incorporación de estos futbolistas extendió una política de captación que la AFA sostiene desde 2020 con los llamados “europibes”. La búsqueda volvió a enfocarse en jugadores con posibilidades reglamentarias de representar al país, esta vez en una competencia juvenil tradicional del calendario internacional.

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Alain Gómez Santillán es arquero del Valencia y nació en Candelaria, en la isla de Tenerife. Su padre es venezolano y su madre argentina, una combinación que lo habilita a elegir entre la selección argentina y la Vinotinto. En la última temporada con la Academia del club valenciano acumuló 360 minutos. Fue convocado en 16 ocasiones y jugó cuatro partidos. Con 19 años y una estatura de 1,90 metros y toma como referencia al georgiano Giorgi Mamardashvili.

Por su parte, José Castelau de Roa también es arquero y nació el 13 de enero de 2009 en Getafe, en las afueras de Madrid. Llegó a las divisiones inferiores del Real Madrid en 2017, cuando tenía ocho años, y desde entonces defiende el arco del Cadete B. Su vínculo con Argentina proviene de su padre, Alberto, nacido en ese país. Antes de vestir la camiseta albiceleste, había sido citado por la Sub 15 de España y disputó dos amistosos ante Italia en marzo de 2024; en aquel momento escribió en Instagram: “Feliz de haber podido representar a mi país”.

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José Castelau, el español que atajó para la selección argentina

Esa situación llevó al departamento de scouting de la AFA a acelerar gestiones para incorporarlo. Su primera convocatoria con Argentina fue para el Sudamericano Sub 15 de Bolivia, donde fue suplente en un equipo que terminó líder de grupo con ocho puntos, cayó por penales ante Paraguay en semifinales y venció 2-1 a Chile por el tercer puesto con Castelau como titular.

Placente quiso incluirlo también en la preparación para el Sudamericano Sub 17 de Colombia. El arquero se entrenó en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, pero el Real Madrid no lo cedió y su lugar en la lista final fue ocupado por Agustín Martínez, de Talleres de Córdoba.

Por último, Can Armando Güner nació el 7 de enero de 2008 en Schwafheim, Alemania, y juega como atacante en el Galatasaray de Turquía luego de ser transferido por Borussia Mönchengladbach. Su abuela materna nació en Jujuy, Argentina, su madre es germano-argentina y su padre, Adalet Güner, es turco, por lo que puede ser convocado por las tres selecciones.

El zurdo ya integró los equipos juveniles de Alemania en las categorías Sub 16 y Sub 17. Suma 14 presentaciones, siete en cada una, y convirtió cinco goles bajo la conducción de Marc-Patrick Meister. El salto principal fue en la Bundesliga Sub 17, donde terminó como máximo artillero con 26 tantos. En la final ante Leipzig ingresó desde el banco, marcó dos goles, fue elegido MVP del partido y selló la victoria 3-1 de su equipo.

Can Armando Güner puede representar a Argentina, Alemania o Turquía. Ya jugó en las juveniles de la Albiceleste (Crédito: @Argentina).

Ese rendimiento despertó el interés argentino. Citado por el medio alemán Kicker, el delantero había dicho: “Me siento honrado cuando hay interés de otras asociaciones. La federación argentina se está esforzando mucho, y es especial cuando el actual campeón del mundo muestra interés en invitarme. En este momento, sin embargo, lo único que cuenta para mí es mi desarrollo en el Borussia y en la selección alemana sub-17”.

El lazo más singular con Argentina aparece en su nombre. Güner contó que su segundo nombre, Armando, responde a la admiración de su padre por Diego Maradona: “Mi padre es un gran admirador de Maradona. Y, como también tengo raíces argentinas a través de mi madre, era obvio que mis padres me llamaran Armando”.

Después del título juvenil también habló de sus referencias futbolísticas. “Tengo dos grandes modelos a seguir. Maradona, por su clase, su creatividad y las cosas extraordinarias que mostró en el campo como futbolista. Y Lionel Messi. Lo admiro como futbolista y como personalidad. Puede decidir los partidos, siempre juega para el equipo”, afirmó.