México

Feminicidio de Carolina Flores: así fue cómo México alertó a Venezuela sobre la huida de Érika “N”

Reportes periodísticos señalan que las autoridades mexicanas habrían tenido sospechas de que la presunta feminicida se refugiaría en aquel país

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La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)
La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Luego de la detención de Érika “N” en Caracas, Venezuela, se han revelado posibles detalles de la operación internacional que resultó tras el feminicidio de su nuera, Carolina Flores, en Ciudad de México el pasado 15 de abril.

La investigación señala que la principal sospechosa -quien quedó filmada disparándole a la exreina de belleza- habría abandonado México solo un día después del crimen, lo que activó la alerta de las autoridades mexicanas ante sus homólogos venezolanos.

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Según declaraciones realizadas por un corresponsal del medio N+, las autoridades mexicanas habrían notificado extraoficialmente a Venezuela el caso, antes de que se giraran las ordenes correspondientes.

El aviso habría incluido que Erika “N”, de sesenta y tres años, podría ingresar a territorio venezolano y solicitó su retención preventiva en tanto avanzaban las diligencias por el asesinato de Flores.

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Ficha emitida para capturarla tras su fuga internacional. (Interpol)
Ficha emitida para capturarla tras su fuga internacional. (Interpol)

La ruta de escape de la supuesta feminicida tuvo como primera parada Panamá y después se trasladó a Venezuela, donde la arrestaron el pasado 29 de abril.

Mexicó habría alertado a Venezuela antes de la alerta roja de Interpol

De acuerdo con el corresponsal de N+ en Venezuela, Norberto Mazza, las autoridades mexicanas habrían utilizado canales informales con Interpol para anticipar el posible ingreso de la sospechosa.

Esta coordinación habría permitido que la policía venezolana supiera con antelación quién era la persona buscada y por qué se le requería.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Mazza explicó que la notificación mexicana fue determinante para que las autoridades venezolanas actuaran rápido, incluso antes de recibir la alerta roja de Interpol.

Durante el operativo en Caracas, Erika “N” se habría negado a ser detenida.

La sospechosa presuntamente alegó que la policía venezolana no tenía autoridad para arrestarla por un delito cometido fuera del país y negó las acusaciones en su contra.

El altercado derivó en su detención bajo el cargo de desacato a la autoridad, lo que habría dado tiempo de recibir la ficha roja de Interpol.

Detención por desacato mientras se formalizaba la orden internacional

La figura de desacato a la autoridad habría permitido a la policía venezolana retener a Erika “N” hasta cuarenta y ocho horas mientras llegaba la documentación oficial de Interpol.

Este recurso legal se utiliza de forma habitual en detenciones callejeras en Venezuela, según relató Norberto Mazza en N+.

En ese periodo llegó la notificación del aviso rojo de Interpol México, lo que permitió formalizar la detención de Erika “N” bajo la presunción de feminicidio por el crimen realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Auqnue después de su muerte usuarios teorizaron sobre los mensajes e indirectas que ella publicaba podrían ser digidas a su suegra, Carolina Flores explicó en varias ocasiones en sus redes que iban dirigidos a sus haters, ya que muchas jóvenes le escribían mensajes mostrando envidia por su belleza y estilo de vida, incluso contestó varios de sus comentarios defendiéndose Fotos: Carolina Flores redes sociales
Auqnue después de su muerte usuarios teorizaron sobre los mensajes e indirectas que ella publicaba podrían ser digidas a su suegra, Carolina Flores explicó en varias ocasiones en sus redes que iban dirigidos a sus haters, ya que muchas jóvenes le escribían mensajes mostrando envidia por su belleza y estilo de vida, incluso contestó varios de sus comentarios defendiéndose Fotos: Carolina Flores redes sociales

La sospechosa fue recluida en las instalaciones de Interpol en el centro de Caracas, en una celda independiente del sistema penitenciario local, a la espera del proceso de extradición hacia México.

El retraso en la denuncia y las dudas sobre la actuación del hijo

La investigación destacó que Alejandro, hijo de la detenida y esposo de la víctima, tardó un día en acudir a la fiscalía tras encontrar el cuerpo de Carolina Flores en el departamento de Polanco.

Este lapso habría permitido que Erika “N” tuviera margen suficiente para salir de México y eludir la acción de las autoridades mexicanas.

Aunque ese retraso no ubica a Alejandro como cómplice, abrió interrogantes sobre posibles omisiones que facilitaron la huida de su madre.

Érika Herrera permanece bajo custodia de Interpol en Caracas, en espera de que se concrete su extradición para enfrentar cargos por el feminicidio de Carolina Flores.

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