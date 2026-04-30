Suegra de Carolina Flores habría entrado a Venezuela vía Panamá al día siguiente del crimen

La presunta responsable fue detenida la noche del 29 de abril en Venezuela, tras la emisión de una ficha roja de Interpol. Actualmente permanece bajo custodia mientras autoridades mexicanas gestionan su extradición para que enfrente cargos por feminicidio. (FGJCDMX)

La detención de Erika “N”, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, marca un giro definitivo en el feminicidio que ha causado conmoción en México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la noche del miércoles su captura en Venezuela, tras una búsqueda internacional coordinada con Interpol y autoridades venezolanas.

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Así fue el ataque

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el pasado 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven madre de 27 años fue asesinada a balazos presuntamente por su suegra, en presencia de su esposo, Alejandro Sánchez, y su hija de ocho meses. El crimen quedó registrado parcialmente por una cámara de seguridad instalada en el área de cunero para vigilar a la bebé, la cual captó los momentos previos y posteriores al ataque.

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El video deja ver que, minutos antes del ataque, Carolina y su suegra conversaban en la sala, mientras dos perros jugaban en la habitación. Erika le pidió un producto y Carolina accedió a buscarlo en otra habitación. La cámara registró cómo la suegra siguió a Carolina hasta ese cuarto y, fuera del ángulo de la cámara, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Alejandro Sánchez, esposo de la exreina de belleza, confrontó a su madre mientras tenía a su bebé en brazos: “¿Qué hiciste, mamá?“, a lo que ella respondió “nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”. La necropsia reveló que Carolina recibió doce disparos, seis en la cabeza y seis en el tórax.

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Erika Herrera dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas y se fue del departamento en taxi. Su hijo no la detuvo y denunció los hechos hasta el día siguiente. El guardia de seguridad del edificio declaró que no escuchó detonaciones ni movimientos extraños esa noche, lo que generó dudas sobre las circunstancias del crimen y el tiempo que transcurrió antes de la llegada de las autoridades.

La ruta de escape: de México a Venezuela

La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

La investigación reveló que Erika “N” había salido desde Ensenada, Baja California, el sábado 11 de abril, manejando cerca de 2,826 kilómetros hasta la Ciudad de México, a donde llegó el 15 de abril, día del crimen.

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En una grabación previa, la propia Herrera relató: “Veníamos en carro... salimos desde el sábado”, detallando que hicieron varias paradas antes de llegar al departamento de la pareja.

Tras cometer el asesinato, Erika Herrera ya se encontraba fuera de México el 16 de abril, apenas un día después del crimen.

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De acuerdo con el periodista Norberto Mazza, corresponsal en Venezuela para el medio Nmás, “la señora Erika María Guadalupe habría entrado a Venezuela vía Panamá el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato”.

Mazza subrayó que fue la Fiscalía mexicana quien habría notificado, por los contactos que generalmente se tienen a través de Interpol, que posiblemente podría entrar al país una señora de nombre Erika María Guadalupe “N”, de 63 años, “y que le urgía, por lo menos, detenerla hasta que se iniciase la averiguación por cargos de asesinato de su nuera”.

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(Interpol)

Según la versión del periodista, para ganar tiempo la mujer fue arrestada en Caracas bajo la figura de desacato a la autoridad. La medida permitió a las autoridades venezolanas retenerla por al menos 48 horas hasta la recepción formal de la alerta roja.

Fue hasta este 29 de abril que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió oficialmente una ficha roja para la captura de Erika “N”.

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Mazza describe: “En esas 48 horas llegaron precisamente las informaciones oficiales de la tarjeta roja de Interpol que autorizan a actuar y a detenerla por la presunción de homicidio”. Según el periodista, “ella se negó a ser detenida, dijo que estaba en otro país, que no tenían autoridad para detenerla por un delito que no había cometido, o incluso lo negó”.

Actualmente, Erika “N” permanece bajo custodia de Interpol en Venezuela, en espera del proceso de extradición solicitado por el gobierno mexicano.

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El entorno familiar y social de Carolina Flores ha advertido sobre malos tratos y tensiones con su suegra, confirmando a medios que “la suegra la menospreciaba, la atacaba y pues problemáticas hacia Carolina”. La relación entre ambas se volvió insostenible tras el embarazo de Carolina y la mudanza a Ciudad de México.