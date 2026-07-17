Lluvias en Chihuahua dejan un muerto, viviendas inundadas y decenas de rescates tras desbordamiento de arroyos

Por las fuertes lluvias, la zona sur de Chihuahua se inundó por el desbordamiento de tres arroyos (especial)

Las intensas lluvias que azotaron la zona sur de la ciudad de Chihuahua provocaron una emergencia la tarde del miércoles, luego de que tres arroyos se desbordaran, ocasionando inundaciones en decenas de viviendas, el arrastre de vehículos y la muerte de una persona, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Las precipitaciones generaron severas afectaciones en distintos sectores de la capital del estado, donde cuerpos de emergencia desplegaron un amplio operativo para atender a la población afectada y reducir los riesgos derivados de las fuertes corrientes de agua.

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De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Cuerpo de Bomberos y policías municipales atendieron un total de 67 servicios de emergencia relacionados con las lluvias.

Un conductor perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente

Fuertes lluvias en el sur de Chihuahua, provocaron severas inundaciones que convirtieron calles en ríos, arrastraron varios automóviles y dejaron importantes afectaciones en distintos puntos de la capital.

Una de las zonas con mayores daños fue el cruce de las calles Arturo Gámiz y Francisco Villa, en la colonia Misael Núñez.

En ese punto, un arroyo desbordado arrastró al menos cinco vehículos. Uno de los conductores perdió la vida luego de que su automóvil fuera alcanzado por la fuerte corriente.

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En otro incidente registrado sobre las calles 16 de Septiembre y Dinosaurio, en la colonia Valle Dorado, un automóvil también fue arrastrado por el agua. Sin embargo, en este caso el conductor logró ser rescatado con vida por los cuerpos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar calles, avenidas o arroyos con corrientes de agua durante las lluvias, ya que el nivel puede aumentar en cuestión de minutos y poner en riesgo la vida de las personas.

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Más de 60 emergencias fueron atendidas por autoridades

Por las fuertes lluvias, la zona sur de Chihuahua se inundó por el desbordamiento de tres ríos (especial)

El balance preliminar de las autoridades señala que los incidentes incluyeron 42 reportes de inundaciones en viviendas y vialidades, 19 rescates de personas atrapadas en vehículos, cuatro caídas de bardas, un derrumbe y el fallecimiento de un hombre por causa traumática.

Las labores de rescate se concentraron principalmente en las colonias del sur de la ciudad, donde las corrientes de agua alcanzaron una gran fuerza debido al desbordamiento de los cauces naturales.

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Bomberos, policías y personal de Protección Civil trabajaron de manera coordinada para auxiliar a conductores, familias y habitantes que quedaron atrapados por el incremento repentino del nivel del agua.

Inundaciones afectaron viviendas en varias colonias

Vecinos y locatarios de la avenida Nueva España e Indio Gerónimo en Chihuahua intentaron auxiliar a un conductor de motocicleta de una plataforma de reparto que fue arrastrado por la fuerte corriente formada tras las intensas lluvias del pasado 15 de julio.

Las lluvias también provocaron daños materiales importantes en diversas colonias de la ciudad.

En la colonia 11 de Febrero, la ruptura de un bordo ubicado en las calles Antílope y Mezquite ocasionó que el agua ingresara a por lo menos 10 viviendas, causando afectaciones al patrimonio de varias familias.

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Asimismo, otro arroyo se desbordó en el cruce de Llano del Mezquite y Dinosaurio, en la colonia Toribio Ortega, donde también se reportaron encharcamientos e inundaciones.

Personal de la Dirección de Obras Públicas realizó recorridos de evaluación en los sectores considerados de mayor riesgo, entre ellos las colonias Valle Dorado, 11 de Febrero, Nueva España y Misael Núñez, con el objetivo de identificar daños a la infraestructura y determinar las acciones de rehabilitación necesarias.

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Retiran más de 80 toneladas de lodo y escombros

Como parte de las labores de recuperación, la Dirección de Mantenimiento Urbano inició este jueves un operativo de limpieza en las zonas afectadas.

Las cuadrillas municipales retiraron más de 80 toneladas de lodo, tierra, basura y diversos desechos acumulados por las corrientes en calles y avenidas del sur de la ciudad.

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Entre las vialidades intervenidas se encuentran la calle Misión de Santa Bárbara, la avenida Nueva España, 16 de Septiembre, Teófilo Borunda y el periférico Lombardo Toledano, donde maquinaria pesada y personal especializado trabajan para restablecer la circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

Las autoridades municipales mantienen activos los operativos de vigilancia y monitoreo, además de exhortar a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.