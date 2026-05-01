México

Hombre fue visto portando un arma de fuego en el metro Romero Rubio de la Ciudad de México

En redes sociales usuarios denunciaron el video donde el hombre carga una pistola en una bolsa de mano donde saca algo, se muestra el arma y vuelve a cerrarla

Guardar

Video muestra a un hombre en un vagón del Metro de la Ciudad de México, estación Romero Rubio. El sujeto, vestido con playera oscura y pantalón claro, ajusta una cangurera negra. Dentro de la cangurera se aprecia un objeto oscuro con características de arma de fuego. Las imágenes capturan el incidente en el transporte público capitalino.

Un sujeto fue visto portando lo que parece ser un arma de fuego en un vagón de la Línea B del Metro CDMX la noche de este jueves.

La situación ocurrió durante hora pico en la estación Romero Rubio, donde el hombre, según un video difundido en redes sociales, guardó la presunta pistola tipo escuadra en una cangurera.

PUBLICIDAD

Después del incidente, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que no hay registro ni solicitud de apoyo relacionados con el video, y llamó a las personas usuarias a reportar inmediatamente cualquier situación anómala o de peligro con el personal policial en torniquetes o en los andenes.

Ante la difusión de la grabación, distintos usuarios reclamaron en redes sociales que los policías en la estación no detuvieron al individuo y exigieron la instalación o activación de arcos de detección de metales en el Metro, para evitar que armas ingresen a las instalaciones.

PUBLICIDAD

El hombre abre un bolso de mano y se ve que carga un arma, al parecer de fuego, y vuelve a cerrar, no la sacó pero sí generó pánico entre los usuarios Foto: Captura de pantalla Video @MrElDiablo8
El hombre abre un bolso de mano y se ve que carga un arma, al parecer de fuego, y vuelve a cerrar, no la sacó pero sí generó pánico entre los usuarios Foto: Captura de pantalla Video @MrElDiablo8

El STC aseguró que tras los hechos se refuerzan los recorridos de vigilancia en trenes, pasillos y andenes para reforzar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el transporte público de la capital, donde existe presión social para que las autoridades instauren mecanismos más efectivos de detección y contención de riesgos al interior del sistema.

  • Un hombre habría sido visto con un arma en Línea B del Metro CDMX durante la noche en estación Romero Rubio.
  • STC refuerza vigilancia tras incidente y solicita a usuarios reportar riesgos de inmediato.
  • Usuarios exigen arcos de detección de metales y critican falta de acción policial tras la difusión del video.

En 2025 un hombre disparó su arma en Centro Médico

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego luego de que usuarios del Metro de CDMX denunciaron que realizó disparos en las escaleras de la estación Centro Médico.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 30 de septiembre de 2025.

Un hombre disparó su arma en 2025 en el metro Centro Médico de la Ciudad de México Foto: SSC_CDMX
Un hombre disparó su arma en 2025 en el metro Centro Médico de la Ciudad de México Foto: SSC_CDMX

En videos captados por usuarios del Sistema de Transporte Colectivo se observa al sujeto discutir con otras personas mientras sostiene una pistola en la mano derecha. Luego de intercambiar gritos con algunos de los presentes, el hombre armado continúa su camino dentro de la estación.

Al respecto, la SSC informó que un testigo denunció que previamente el hombre detonó el arma en las escaleras que dan acceso a la estación donde convergen las líneas 3 y 9 del Metro de CDMX.

Así fue la detención del hombre armado en el Metro de CDMX

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la Policía capitalina, el reporte de disparos se produjo en el cruce de la Avenida Cuauhtémoc y Eje 3.

“En el lugar, un hombre solicitó su apoyo y denunció que, momentos antes, sostuvo una discusión con un sujeto en la escalera de la estación Centro Médico, del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), momento en que dicha persona desenfundó un arma de fuego y disparó hacia el suelo”, detalla el comunicado.

Tras recibir el reporte, elementos de la SSC realizaron un dispositivo de búsqueda y ubicaron al sujeto responsable, de 54 años de edad.

Luego de realizar una revisión, hallaron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles y tres cargadores.

Temas Relacionados

mexico-noticiasMetroCDMXCiudad de Méxicoarma de fuegopistola

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Feria Nacional del Burro en Otumba, Edomex: estas son las actividades para este fin de semana

Esta festividad tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de este noble animal en la cultura mexicana

Feria Nacional del Burro en Otumba, Edomex: estas son las actividades para este fin de semana

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

El operativo fue coordinado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, SEDENA y Guardia Nacional

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

México sube en ranking de libertad de prensa, pero se mantiene entre los países más mortíferos para trabajar como periodista

El país quedó en el puesto 122, detrás de países como Estados Unidos, España y Argentina

México sube en ranking de libertad de prensa, pero se mantiene entre los países más mortíferos para trabajar como periodista

Cuáles son los paquetes de salchichas más engañosos: esto dice la Pofeco

El organismo analizó 37 productos para verificar su aporte nutrimental y calidad sanitaria

Cuáles son los paquetes de salchichas más engañosos: esto dice la Pofeco

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR frena detención provisional de funcionarios de Sinaloa por falta de pruebas

FGR frena detención provisional de funcionarios de Sinaloa por falta de pruebas

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

Hallan siete cuerpos en Aguascalientes: habrían sido secuestrados y asesinados en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

Gustavo Adolfo Infante llama a Javier Ceriani “cerdo, asqueroso homosexual” y en redes lo cancelan

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

DEPORTES

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”

Benavidez hace de menos el duelo entre Canelo y Mbilli: “¿Quién quiere ver eso?”

Merenglass se suma a la fiebre mundialista con “Soy Mundial”, tema dedicado a la Selección Mexicana

Osasuna vs Barcelona: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga