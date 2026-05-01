Hombre fue visto portando un arma de fuego en el metro Romero Rubio de la Ciudad de México

Video muestra a un hombre en un vagón del Metro de la Ciudad de México, estación Romero Rubio. El sujeto, vestido con playera oscura y pantalón claro, ajusta una cangurera negra. Dentro de la cangurera se aprecia un objeto oscuro con características de arma de fuego. Las imágenes capturan el incidente en el transporte público capitalino.

Un sujeto fue visto portando lo que parece ser un arma de fuego en un vagón de la Línea B del Metro CDMX la noche de este jueves.

La situación ocurrió durante hora pico en la estación Romero Rubio, donde el hombre, según un video difundido en redes sociales, guardó la presunta pistola tipo escuadra en una cangurera.

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Después del incidente, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que no hay registro ni solicitud de apoyo relacionados con el video, y llamó a las personas usuarias a reportar inmediatamente cualquier situación anómala o de peligro con el personal policial en torniquetes o en los andenes.

Ante la difusión de la grabación, distintos usuarios reclamaron en redes sociales que los policías en la estación no detuvieron al individuo y exigieron la instalación o activación de arcos de detección de metales en el Metro, para evitar que armas ingresen a las instalaciones.

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El hombre abre un bolso de mano y se ve que carga un arma, al parecer de fuego, y vuelve a cerrar, no la sacó pero sí generó pánico entre los usuarios Foto: Captura de pantalla Video @MrElDiablo8

El STC aseguró que tras los hechos se refuerzan los recorridos de vigilancia en trenes, pasillos y andenes para reforzar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el transporte público de la capital, donde existe presión social para que las autoridades instauren mecanismos más efectivos de detección y contención de riesgos al interior del sistema.

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Un hombre habría sido visto con un arma en Línea B del Metro CDMX durante la noche en estación Romero Rubio.

STC refuerza vigilancia tras incidente y solicita a usuarios reportar riesgos de inmediato.

Usuarios exigen arcos de detección de metales y critican falta de acción policial tras la difusión del video.

En 2025 un hombre disparó su arma en Centro Médico

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego luego de que usuarios del Metro de CDMX denunciaron que realizó disparos en las escaleras de la estación Centro Médico.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 30 de septiembre de 2025.

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Un hombre disparó su arma en 2025 en el metro Centro Médico de la Ciudad de México Foto: SSC_CDMX

En videos captados por usuarios del Sistema de Transporte Colectivo se observa al sujeto discutir con otras personas mientras sostiene una pistola en la mano derecha. Luego de intercambiar gritos con algunos de los presentes, el hombre armado continúa su camino dentro de la estación.

Al respecto, la SSC informó que un testigo denunció que previamente el hombre detonó el arma en las escaleras que dan acceso a la estación donde convergen las líneas 3 y 9 del Metro de CDMX.

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Así fue la detención del hombre armado en el Metro de CDMX

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la Policía capitalina, el reporte de disparos se produjo en el cruce de la Avenida Cuauhtémoc y Eje 3.

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“En el lugar, un hombre solicitó su apoyo y denunció que, momentos antes, sostuvo una discusión con un sujeto en la escalera de la estación Centro Médico, del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), momento en que dicha persona desenfundó un arma de fuego y disparó hacia el suelo”, detalla el comunicado.

Tras recibir el reporte, elementos de la SSC realizaron un dispositivo de búsqueda y ubicaron al sujeto responsable, de 54 años de edad.

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Luego de realizar una revisión, hallaron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles y tres cargadores.