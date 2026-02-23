México

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

A horas del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, las Fuerzas federales mantienen operativos de seguridad en todo el país

Guardar
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el líder del CJNG. (Foto: Archivo)

El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Durante la jornada, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

09:40 hsHoy

De Tequila a la muerte de El Mencho: los cuatro golpes que las autoridades dieron al CJNG en 17 días

La ofensiva incluyó capturas políticas, desmantelamiento financiero y golpes operativos de las autoridades mexicanas y estadounidenses

En 17 días, autoridades mexicanas
En 17 días, autoridades mexicanas y estadounidenses asestaron cuatro golpes consecutivos al CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

En menos de tres semanas, la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió una ofensiva inédita de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Leer la nota completa
08:57 hsHoy

Asesinato del Mencho provocó más de 700 eventos violentos en el país, asegura Jesús Lemus

El periodista habló con Infobae México sobre las consecuencias para el país del operativo en Jalisco

(Foto: Infobae México/Jovani Silva)
(Foto: Infobae México/Jovani Silva)

Elementos de seguridad tenían como objetivo la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un hombre de interes tanto para las autoridades mexicanas como para las de Estados Unidos. Al final, el líder delictivo murió tras el enfrentamiento en Jalisco.

Leer la nota completa
08:39 hsHoy

Familia de “El Mencho”: quiénes son los hijos, esposa y hermanos del líder del CJNG

La red de Los Cuinis y la familia Oseguera Cervantes desempeñaron roles clave en el CJNG, con detenciones, extradiciones y procesos judiciales que marcaron la lucha de autoridades mexicanas y estadounidenses contra la organización

Rosalinda y 'El Mencho' se
Rosalinda y 'El Mencho' se conocieron en San Francisco en los años ochenta, iniciando la historia del CJNG. (Jesús A. Aviles/Infobae México)

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

Leer la nota completa
07:37 hsHoy

Fotos de “El Mencho”: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del CJNG abatido

Abatido en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, “El Mencho” fue hasta el fin de sus días un narcotraficante discreto

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El
Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, siempre fue hermético con su imagen. (Captura de pantalla)

La imagen pública de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, ha estado marcada por el misterio y la escasez de fotografías donde se le retrate.

Leer la nota completa
07:37 hsHoy

SAT y módulos del INE suspenden operaciones en Jalisco y otros estados tras jornada violenta

Autoridades federales y estatales monitorean la situación antes de restablecer la atención al público

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho", fuera abatido en un operativo del Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa, Jalisco. FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM

La suspensión de actividades en módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE) afecta a miles de ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima tras los hechos violentos derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Leer la nota completa
05:45 hsHoy

Embajada de EEUU actualiza alerta de viaje en México: pide refugio en casa y restringe movimientos a su personal

La Embajada de EEUU en México exhortó a ciudadanos estadounidenses a permanecer en sus hogares ante la actividad delictiva y cierres carreteros en entidades

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho", fuera abatido en un operativo del Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa, Jalisco. FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad, en la que recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.

Leer la nota completa
05:27 hsHoy

Gobierno de la CDMX confirma operación normal de servicios públicos y llama a la calma

Autoridades reiteraron que se mantienen alertas ante cualquier eventualidad

Tras los recientes sucesos en
Tras los recientes sucesos en Jalisco, las autoridades de la Ciudad de México reportaron que no existen afectaciones en la prestación de servicios públicos ni alteraciones en la vida cotidiana. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noche de este domingo que todas las instituciones públicas y servicios en general operan con normalidad, luego de los acontecimientos registrados en Tepalpa, Jalisco, durante un operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que provocaron inquietud en diversos sectores de la capital.

Leer la nota completa
04:44 hsHoy

Edomex suspende clases en 14 municipios este lunes 23 de enero, tras ola de violencia ligada al CJNG

Tras los hechos violentos registrados tras la muerte de El Mencho”, el Estado de México reforzó la seguridad en los 125 municipios

/ Crédito: Cuartoscuro
/ Crédito: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México mantiene un despliegue operativo permanente en los 125 municipios de la entidad y ha anunciado la suspensión de actividades escolares en 14 municipios para este lunes 23 de enero, luego de registrarse actos violentos relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Leer la nota completa
04:10 hsHoy

Embajador Ronald Johnson reconoce labor de fuerzas mexicanas

La Embajada de los Estados Unidos en México expresó un reconocimiento público al Gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad por el profesionalismo y la determinación mostrados durante la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, el embajador Ronald Johnson manifestó su respeto y solidaridad hacia los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que enfrentan a estos grupos criminales diariamente, pese al elevado riesgo personal que implica su labor. “Expreso mi respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal. Esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas”, señaló el diplomático.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos también hizo referencia al trabajo conjunto entre los gobiernos de ambos países. Johnson destacó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral en materia de seguridad ha alcanzado niveles inéditos. “Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”, concluye la declaración.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Temas Relacionados

El MenchoAbatimientoCJNGNemesio Oseguera CervantesSeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

De Tequila a la muerte de El Mencho: los cuatro golpes que las autoridades dieron al CJNG en 17 días

La ofensiva incluyó capturas políticas, desmantelamiento financiero y golpes operativos de las autoridades mexicanas y estadounidenses

De Tequila a la muerte

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras los ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Tensión en México: fuerte operativo

Asesinato del Mencho provocó más de 700 eventos violentos en el país, asegura Jesús Lemus

El periodista habló con Infobae México sobre las consecuencias para el país del operativo en Jalisco

Asesinato del Mencho provocó más

Luisito Comunica reacciona a la jornada de violencia en México: “Estoy con el corazón roto”

El influencer pidió a sus seguidores mantenerse a salvo y manifestó su preocupación ante los hechos

Luisito Comunica reacciona a la

Familia de “El Mencho”: quiénes son los hijos, esposa y hermanos del líder del CJNG

La red de Los Cuinis y la familia Oseguera Cervantes desempeñaron roles clave en el CJNG, con detenciones, extradiciones y procesos judiciales que marcaron la lucha de autoridades mexicanas y estadounidenses contra la organización

Familia de “El Mencho”: quiénes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un camión chocó contra un

Un camión chocó contra un guardrail en el enlace entre Panamericana y General Paz y provocó un caos de tránsito en la zona

Controladores aéreos realizarán paros desde el próximo jueves: el cronograma con los vuelos afectados en todo el país

En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina

Llega a los cines la nueva película de Lucrecia Martel, “Nuestra tierra”

El precio del Bitcoin cayó casi un 3% y consolida su tendencia hacia la baja

INFOBAE AMÉRICA

La divertida anécdota de Ricky

La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina

Llega a los cines la nueva película de Lucrecia Martel, “Nuestra tierra”

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

La confesión de Hailey Bieber sobre el trauma tras su accidente cerebrovascular

DEPORTES

La inclusión de ostarine en

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1