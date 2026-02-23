Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.
Durante la jornada, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.
Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En menos de tres semanas, la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió una ofensiva inédita de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Elementos de seguridad tenían como objetivo la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un hombre de interes tanto para las autoridades mexicanas como para las de Estados Unidos. Al final, el líder delictivo murió tras el enfrentamiento en Jalisco.
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.
La imagen pública de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, ha estado marcada por el misterio y la escasez de fotografías donde se le retrate.
La suspensión de actividades en módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE) afecta a miles de ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima tras los hechos violentos derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad, en la que recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noche de este domingo que todas las instituciones públicas y servicios en general operan con normalidad, luego de los acontecimientos registrados en Tepalpa, Jalisco, durante un operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que provocaron inquietud en diversos sectores de la capital.
El Gobierno del Estado de México mantiene un despliegue operativo permanente en los 125 municipios de la entidad y ha anunciado la suspensión de actividades escolares en 14 municipios para este lunes 23 de enero, luego de registrarse actos violentos relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Embajada de los Estados Unidos en México expresó un reconocimiento público al Gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad por el profesionalismo y la determinación mostrados durante la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un comunicado, el embajador Ronald Johnson manifestó su respeto y solidaridad hacia los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que enfrentan a estos grupos criminales diariamente, pese al elevado riesgo personal que implica su labor. “Expreso mi respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal. Esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas”, señaló el diplomático.
El mensaje de la Embajada de Estados Unidos también hizo referencia al trabajo conjunto entre los gobiernos de ambos países. Johnson destacó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral en materia de seguridad ha alcanzado niveles inéditos. “Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”, concluye la declaración.