Este es el video sobre el operativo contra “El Mencho” que fue desmentido por el Gabinete de Seguridad

Autoridades señalaron que en los operativos recientes no se utilizó ese tipo de helicóptero

Las autoridades señalaron que el
Las autoridades señalaron que el video se encuentra fuera de contexto. Crédito: Facebook - GAFES, Militares, Marinos y Federales1

El Gabinete de Seguridad e iniciativas especializadas en la verificación de noticias desmintieron un video compartido por internautas y medios de comunicación que erróneamente relacionaban con el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El material que muestra a un helicóptero descendiendo para recoger a elementos federales fue grabado en el estado de Chihuahua, según la plataforma de comprobación de noticias, InfodemiaMx.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad señaló que se trataría de material de entrenamiento.

Publicación viral y desmentido oficial

Autoridades señalaron que en los operativos recientes no se utilizó ese modelo de helicóptero

La grabación que ha circulado ampliamente a través de plataformas digitales, muestra un helicóptero descendiendo en una zona montañosa.

Cuando la aeronave aterriza, un tripulante coloca una escalera en la entrada. Posteriormente, elementos federales se acercan para ingresar.

Cuando terminan el abordaje acomodan de nuevo la entrada, alguien se coloca en posición de guardia en la puerta y la aeronave despega.

El material difundido no contiene sospechas de un posible enfrentamiento, únicamente muestra como parten de las fuerzas federales.

El video fue publicado por un medio de comunicación nacional desde su cuenta de X, acompañado de un mensaje que señalaba la falta la confirmación de las autoridades.

“Hasta el momento, autoridades de México no han confirmado oficialmente la autenticidad del material”.

A pesar de esta advertencia, la difusión del contenido provocó numerosas especulaciones sobre la zona en la cual habrían descendido las fuerzas federales y el número de agentes que habrían colaborado.

El video fue desmentido en
El video fue desmentido en una publicación de X (antes twitter). Crédito: X - @@GabSeguridadMX

Tras la publicación, el Gabinete de Seguridad negó la autenticidad del video y precisó que las imágenes no corresponden a un operativo reciente. Además, aclararon que el video muestra material de entrenamiento, no un operativo real, y que ese modelo de helicóptero no se utilizó en la operación aludida.

Además, recomendaron informarse únicamente a través de canales oficiales.

Infodemia y la verificación de información

La noticia fue desmentida por
La noticia fue desmentida por verificadores. Crédito: X - @infodemia.Mex

También la organización InfodemiaMx, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) dedicada a combatir la epidemia de noticias falsas y a ofrecer información verificada para las audiencias digitales, desmintió el material viralizado.

La plataforma monitorea y rastrea contenidos dudosos a través de su página web y cuentas en redes sociales como Facebook, X, Instagram, Youtube, Threads y TikTok, donde el equipo de la Dirección General de Comunicación y Redes del SPR comparte información verificada.

En este caso, rastreó el origen del video atribuido a un supuesto operativo contra “El Mencho” y concluyó que corresponde a un hecho anterior en Chihuahua, sin vínculo con acciones recientes contra el líder del CJNG.

El video original, según la verificación, circula desde el 30 de enero de 2026. La confirmación de InfodemiaMx se basa en una publicación realizada en Facebook por el usuario GAFES. Militares, Marinos y Federales1.

