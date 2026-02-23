Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

El Cártel de Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de El Mencho, logró operar en múltiples continentes y desplazar a cárteles históricos mexicanos. (Infobae México/ Jovani Pérez)

El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, transformó de manera profunda el panorama del narcotráfico en México.

Al frente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Oseguera consolidó una organización con capacidad de operar en múltiples continentes, desplazar a cárteles históricos y ejercer control territorial mediante el uso sistemático de la violencia.

El impacto de sus acciones se refleja en la expansión del tráfico de drogas sintéticas, el aumento de la confrontación armada con las autoridades y la crisis de seguridad que afecta a diversas regiones del país, posicionando a México en el centro de la atención internacional en materia de crimen organizado.

La expansión del tráfico de drogas sintéticas y la violencia extrema del CJNG intensificaron la crisis de seguridad en varias regiones de México. Crédito X

Quién fue Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, jefe discreto y temido por la DEA

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue un narcotraficante mexicano nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán.

Encabezó el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso y violento de México y uno de los más relevantes a nivel internacional.

Su carrera delictiva inició en la adolescencia, trabajando primero en cultivos ilícitos y después emigrando a Estados Unidos, donde fue detenido varias veces por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México.

En México, fue policía municipal antes de incorporarse al crimen organizado, primero en el Cártel del Milenio y más tarde fundando el CJNG hacia 2010.

Bajo su liderazgo, el cártel expandió sus actividades por varios continentes, participando en tráfico de drogas, violencia extrema y lavado de dinero.

Construyó su poder desde el silencio, la violencia y una red de lealtades forjadas con miedo. Su perfil, según especialistas, combina cálculo frío y brutalidad como pocas veces se ha visto en el narco mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, es considerado el narcotraficante más grande de México y uno de los más poderosos del mundo por varios motivos objetivos y documentados:

Liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Bajo su mando, el CJNG se consolidó como el grupo criminal más expansivo y violento de México. El cártel opera en más de la mitad de los estados mexicanos y tiene presencia en América, Europa, Asia y Oceanía. Capacidad de violencia y control territorial: El CJNG se caracteriza por el uso de tácticas extremadamente violentas, incluidos ataques directos contra fuerzas de seguridad, bloqueos masivos y actos de terror contra la población y rivales. Esta capacidad de intimidación permitió a “El Mencho” desplazar a cárteles históricos, como el de Sinaloa, en varias regiones clave. Diversificación del negocio criminal: El cártel bajo su liderazgo no solo trafica cocaína, metanfetaminas, fentanilo y otras drogas, sino que también está involucrado en extorsión, secuestro, robo de combustible y lavado de dinero a gran escala. Red global y sofisticación logística: El CJNG ha establecido rutas internacionales para el tráfico de drogas, especialmente hacia Estados Unidos, Europa y Asia. La organización utiliza tecnología avanzada, vehículos blindados y armamento de alto poder, lo que refleja su gran capacidad logística y financiera. Perfil de alta prioridad para agencias internacionales: “El Mencho” fue incluido en la lista de los criminales más buscados por la DEA y el FBI. Estados Unidos ofreció una de las recompensas más altas de la historia —hasta $15 millones— por información que llevara a su captura. Impacto en la seguridad nacional e internacional: Las operaciones del CJNG han generado crisis de seguridad en México, con oleadas de violencia, desplazamiento forzado y desestabilización en regiones enteras. Su influencia ha sido reconocida como una amenaza para la seguridad internacional por gobiernos de varios países.

Por estas razones, “El Mencho” ha sido considerado hasta ahora como el narcotraficante más grande de México en la actualidad, sino uno de los capos criminales más relevantes y peligrosos del mundo.

La sofisticación logística y el uso de tecnología avanzada permitieron al CJNG establecer redes internacionales de tráfico de drogas en América, Europa y Asia.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de todo el poder y expansión que logró durante su mandato como líder del CJNG, el Mencho fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo del Ejército mexicano.

Su muerte provocó una ola de violencia y bloqueos en varios estados del país, marcando el mayor golpe al narcotráfico en la historia reciente de México.

Su figura se caracterizó por operar con bajo perfil y extrema violencia, manteniéndose como uno de los criminales más buscados hasta el final de su vida.