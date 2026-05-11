Durante 2025, se registraron 6.274 ataques antisemitas en Estados Unidos, denunció la Liga Antidifamación

Una marcha contra el antisemitismo en Washington, (Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) La Liga Antidifamación (ADL) publicó su auditoría anual sobre incidentes antisemitas en Estados Unidos, adonde se revela que en 2025 sucedieron 6.274 ataques a la comunidad judía. Se trata de un promedio de 17 episodios por día.

“En 2025, tres personas fueron asesinadas en ataques antisemitas. Al menos 300 personas —niños, padres, colegas y amigos— fueron víctimas de estas agresiones. Fue el primer año desde 2019 en que judíos fueron asesinados en los Estados Unidos en ataques antisemitas", sostiene la auditoría anual de ADL.

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Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, los dos diplomáticos de la embajada de israel en Estados Unidos que fueron asesinados en la puerta del Museo judío en Washington

En mayo de 2025, Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim -diplomáticos de la embajada de Israel en Estados Unidos-, cayeron en las puertas del museo judío en Washington.

Y un mes después, Karen Diamond fue asesinada en un ataque con cócteles Molotov durante una actividad de la organización “Run for their Lives” en Colorado.

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La organización judía realizaba caminatas y carreras semanales para exigir la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás.

Asimismo, el informe de ADL revela que más de 300 personas fueron víctimas de agresiones físicas antisemitas, con 32 ataques que involucraron armas mortales.

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Entre ellos se destaca el incendio intencional contra la residencia de Josh Shapiro -gobernador de Pensilvania-, mientras su familia estaba adentro de la vivienda.

“El hecho de que las agresiones antisemitas no hayan disminuido en los dos años transcurridos desde el 7 de octubre de 2023, (día del ataque de Hamas a Israel), es un recordatorio aleccionador de que esta lucha está lejos de terminar y de que la seguridad de las comunidades judías depende de nuestra voluntad colectiva de enfrentar este momento con urgencia”, señaló el reporte.

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Militantes palestinos que respaldan a Hamas protestan contra Israel en la Universidad de Columbia (New York, Estados Unidos)

Los incidentes antisemitas tienen como centro de operaciones a las universidades y colegios.

El número nominal de ataques contra la comunidad judía ha disminuido en 2025 en comparación con 2024, pero son tres veces más elevados al cotejar con las acciones discriminatorias sucedidas en 2021.

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“Si bien el volumen de amenazas de bomba falsas se ha reducido significativamente, la comunidad judía todavía enfrenta un entorno de amenazas sin precedentes. Por ejemplo, un Centro Judío Chabad en Punta Gorda, Florida, sufrió un ataque incendiario en septiembre (de 2025). En junio (de 2025), en San Antonio, Texas, un hombre armado con un cuchillo amenazó a feligreses cerca de una sinagoga, gritando: “Vuelvan a su [maldito] país, [malditos] judíos”, recordó la auditoría de ADL.

Y al igual que en 2024, los incidentes antisemitas ocurrieron en los 50 estados y Washington.

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“Dentro de esos estados, las grandes áreas metropolitanas con grandes poblaciones judías continuaron experimentando los niveles más altos de incidentes, incluida la ciudad de Nueva York (860), el condado de Los Ángeles (398) y el condado de Bergen en Nueva Jersey (139)“, describe la auditoría de la Liga Antidiscriminación.

El director ejecutivo de la Liga Antidifamación (ADL), Jonathan Greenblatt, en el Centro de Convenciones Jacob Javits (Nueva York, Estados Unidos)

Además de explicitar la cantidad de incidentes antisemitas y adónde suceden, ADL aportó información específica sobre estos temas vinculados a la ola antisemita que atraviesa Estados Unidos:

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Amenazas de bomba y swatting . Aunque ambos fenómenos disminuyeron en 2025, sinagogas e instituciones judías continúan siendo “blanco masivo” de estas amenazas. El swatting consiste en realizar llamadas falsas a los servicios de emergencia para reportar un crimen grave en curso —como un tiroteo o toma de rehenes— con el fin de movilizar a un equipo policial de élite (SWAT) al domicilio de la víctima.

Escuelas y entornos digitales. En la educación básica, el acoso ocurre con frecuencia entre compañeros, e incluye bullying antisemita. También se registran múltiples casos de hostigamiento online, a través de mensajes directos, redes sociales o listas de correo electrónico.

Propaganda supremacista. Grupos de supremacía blanca continúan distribuyendo propaganda antisemita de manera masiva. En estados como Massachusetts, las esvásticas representaron el 32% de todos los incidentes registrados durante 2025.

El dossier de ADL dedica un apartado extenso a explicar cómo se recogen, verifican y contabilizan los datos, lo que es fundamental para entender tanto el alcance como los límites del estudio.

La definición operativa de “incidente antisemita” es: “Vandalismo de propiedades, o acoso o agresión de individuos o grupos, donde 1) las circunstancias indican animosidad antijudía de parte del perpetrador, o 2) una persona o grupo de personas razonables podría concluir de manera plausible que han sido víctimas debido a su identidad judía.”

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Y sobre la verificación y el conteo: “La ADL examina cuidadosamente la credibilidad de todos los incidentes reportados, incluyendo la obtención de verificación independiente cuando es posible. Cada acción antisemita se cuenta solo una vez, independientemente de cuántas veces haya sido reportada a la ADL”.