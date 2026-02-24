Luisa María Alcalde responde a Elon Musk tras críticas sobre seguridad en México

Luisa María Alcalde calificó como “irresponsables” las declaraciones de Elon Musk y destacó que los resultados en seguridad se logran con coordinación institucional y operativos reales.

En medio de la tensión generada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respondió con firmeza a los señalamientos del empresario estadounidense Elon Musk, quien acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger al crimen organizado.

A través de un video difundido en redes sociales, Alcalde defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal y lanzó un mensaje directo al magnate: “A México se le respeta”.

En su posicionamiento, la dirigente de Morena, calificó como “irresponsables” las declaraciones del dueño de Tesla y X, al considerar que buscan desinformar y desacreditar los esfuerzos del gobierno mexicano en materia de seguridad.

Alcalde sostuvo que los resultados se están construyendo con coordinación institucional, operativos reales y desmantelamiento de estructuras criminales, no con discursos.

Subrayó que las vidas perdidas en el combate a la delincuencia “valen infinitamente más que cualquier fortuna acumulada en Silicon Valley”.

También cuestionó que Musk utilice su plataforma digital para emitir acusaciones sin pruebas y lo instó, si realmente le preocupa el fenómeno del narcotráfico, a emprender campañas para prevenir el consumo de drogas en Estados Unidos, país que —afirmó— es parte central del problema.

“La riqueza puede comprar empresas o redes sociales, pero no legitimidad frente a un pueblo”, sentenció.

Elon Musk acusa a Claudia Sheinbaum de proteger al crimen organizado

La controversia inició luego de que Musk publicara en X un mensaje en el que afirmó que la presidenta mexicana “solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir”, insinuando que actúa bajo presión del crimen organizado.

El empresario reaccionó a declaraciones en las que Sheinbaum reiteró que “regresar a la guerra contra el narcotráfico no es una opción”, al considerar que ese enfoque, aplicado en el pasado, estuvo fuera del marco legal y derivó en graves consecuencias para el país.

Elon Musk aparece pensativo ante el contexto de los ataques del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco, que incluyen un autobús en llamas. (Infobae México / Jovani Pérez)

En su publicación, Musk comparó el supuesto “castigo por desobediencia” con un “plan de mejora de rendimiento”, término utilizado en el ámbito corporativo.

El mensaje acumuló cientos de miles de visualizaciones y generó una ola de reacciones divididas tanto en México como en Estados Unidos.

Abatimiento de “El Mencho” desata violencia y reacciones internacionales

El intercambio de declaraciones ocurre tras el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país.

De acuerdo con el gobierno federal, fuerzas del Ejército, con apoyo de inteligencia internacional, ubicaron al capo en una zona rural.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. - crédito X

Durante el enfrentamiento murieron varios presuntos integrantes del grupo delictivo. Oseguera Cervantes resultó herido y falleció mientras era trasladado a un hospital.

Tras el operativo se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques en al menos 20 estados.

Autoridades también reportaron bajas entre elementos de seguridad y la neutralización de otros operadores del CJNG.

La muerte de “El Mencho” representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico en años recientes, dada la expansión territorial y el poder financiero del grupo.

Morena cierra filas contra Musk: quiénes reaccionaron

Las declaraciones del empresario provocaron respuestas inmediatas de legisladores y funcionarios afines a Morena, quienes defendieron a la presidenta y rechazaron lo que calificaron como injerencia externa.

Morenistas defienden a Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Entre quienes se pronunciaron están:

Jenaro Villamil , titular del SPR, quien pidió a Musk responsabilizarse por la desinformación en su plataforma.

Andrea Chávez Treviño , senadora por Chihuahua, quien afirmó que México cuenta con una presidenta “valiente”.

Alejandro Murat , senador, quien destacó la política de “tolerancia cero” frente al crimen.

Julieta Ramírez, senadora por Baja California, quien subrayó resultados en seguridad y pidió mayor colaboración para frenar el tráfico de armas.

El cruce de declaraciones abre un nuevo capítulo de tensión en la relación bilateral y coloca en el centro del debate internacional la estrategia de seguridad mexicana, en un momento marcado por la violencia tras la caída del líder del CJNG.