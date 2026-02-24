Continúan activos siete bloqueos en Jalisco tras muerte de “El Mencho”, informa Gabinete de Seguridad

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

El Gabinete de Seguridad de México reportó que continúan activos siete bloqueos carreteros en el estado de Jalisco tras el operativo que culminó con la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades informaron que la cifra representa una disminución significativa frente a los 65 puntos de cierre contabilizados el día anterior, el 22 de febrero.

“En el estado de Jalisco hoy se registraron diversos bloqueos en distintos tramos, derivados de restos de vehículos incendiados que obstruían las vías; el 83% de ellos ya fueron liberados y solo hay 7 cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día”, dijeron en una tarjeta informativa.

GUADALAJARA, JALISCO. 23FEBRERO2026.- Recorrido por diversas zonas de la ciudad, mismas que lucen desoladas por los hechos violentos que se suscitaron el día de ayer, tras el operativo donde autoridades castrenses abatieron al líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, puntos como en una plaza comercial ubicada en las avenidas de Normalistas y Circunvalación, realizan el levantamiento de algunos vehículos que fueron siniestrados. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Por otro lado, este lunes se registraron bloqueos aislados en Michoacán y Nayarit, atendidos de manera inmediata, sin reporte de cierres al momento.

“El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades y continuará las acciones para garantizar la seguridad de la población”, se lee.

Código rojo en Autlán de Navarro

Uno de los bloqueos activos se registra en Autlán de Navarro, donde autoridades municipales confirmaron la suspensión de clases presenciales y la activación del Código Rojo.

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 23FEBRERO2026.- Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

Esta medida incluye el cierre de la Presidencia Municipal, la Plaza Vista del Sol y el Sistema DIF Autlán como parte del protocolo de seguridad. Según el gobierno local, las clases se reanudarán hasta el 25 de febrero.

La noche de este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que las actividades educativas presenciales en la entidad se reanudarán de manera gradual y que la medida de Código Rojo podría levantarse conforme avance la normalización.

El operativo contra El Mencho

El operativo realizado en la zona montañosa de Tapalpa, Jalisco, derivó en la muerte de Oseguera Cervantes, quien era considerado uno de los criminales más buscados a nivel internacional.

La acción, resultado de un trabajo de inteligencia interinstitucional, involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con participación de agencias estadounidenses.

Tras la intervención, células del CJNG ejecutaron bloqueos, quema de vehículos y ataques coordinados en diversas carreteras federales.

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 23FEBRERO2026.- Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras el enfrentamiento en Tapalpa, se pusieron a disposición de la FEMDO un arsenal decomisado que incluye fusiles con lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles y granadas, así como dos personas detenidas.

“El cuerpo de Rubén ‘N’ ya fue identificado genéticamente”, señaló la FGR luego de las diligencias periciales en la Ciudad de México.

El general Ricardo Trevilla reconoció la labor de las fuerzas armadas y expresó condolencias a los familiares de los elementos caídos. “La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”, afirmó durante la conferencia matutina.

La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el sacrificio de las fuerzas armadas en el operativo contra El Mencho en Tapalpa, Jalisco. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

La FGR mantiene abiertas 57 carpetas de investigación en 14 estados por los hechos violentos posteriores al operativo, 37 de ellas en Jalisco. Personal ministerial y de la Policía Federal Ministerial permanece en la región para el levantamiento de cuerpos, el procesamiento de pruebas y la identificación formal de los fallecidos.

A la par, la presencia militar y de fuerzas federales se ha reforzado en Jalisco y zonas colindantes para prevenir nuevos incidentes y asegurar las vías de comunicación.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses consideran la operación como un golpe relevante a la estructura del CJNG y aseguran que la ofensiva contra el grupo criminal continuará.