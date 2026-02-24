Qué viajes desde CDMX están cancelados este 23 de febrero por la muerte de “El Mencho” (Archivo)

Luego del operativo y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la seguridad en la República Mexicana se vio afectada, diferentes puntos en autopistas y carreteras del país presentaron bloqueos, lo que alteró el servicio de transporte de pasajeros.

En la Ciudad de México, vuelos y corridas de autobuses tuvieron que suspender sus servicios, conforme trascurrió este 23 de febrero los servicios se fueron regularizando, la Terminal de Autobuses del Poniente, Oriente y Central del Norte fueron los más afectados por estas condiciones.

Las diferentes líneas de autobuses fueron informando en sus redes sociales al respecto de la reanudación del servicio hacia Guadalajara, así como a otros destinos turísticos hacia el Pacífico y norte del país.

¿Qué corridas de autobuses están suspendidas por la inseguridad tras la muerte de “El Mencho”?

Un autobús quemado permanece en pie mientras miembros de la Guardia Nacional permanecen en el lugar en la autopista que conecta Ciudad de México con el estado de Puebla, tras los bloqueos de carreteras y ataques incendiarios llevados a cabo por miembros del crimen organizado ( REUTERS/Paola García)

Hasta el corte de información de las 18:00 horas, las líneas AU, ADO y Estrella Roja han reestablecido el servicio desde la Ciudad de México hacia los diferentes destinos que ofrecen al oriente y norte del país. Sin embargo, pidieron estar atentos a cualquier situación o imprevisto que se llegue a presentar, principalmente hacia la zona de conflicto en Jalisco.

En cuanto a los servicios que se ofrecen en la Central del Norte, diferentes líneas informaron que se mantienen viajes cancelados hacia Jalisco y Michoacán principalmente, así como hacia la zona Pacífico.

Estas son las rutas que se encuentran canceladas por cuestiones de inseguridad:

ETN Turistar Lujo

Zacatecas

Jalisco

Colima

Sinaloa

Nayarit

Primera Plus

Guadalajara

Playas

Cotija

Los Reyes

Pátzcuaro

Uruapan

Apatzingán

Zihuatanejo

Sahuayo

Estos son los viajes cancelados este 23 de febrero por la inseguridad en el país (X/ @Primera_Plus)

Al menos 69 vuelos interrumpidos y más de 11 mil pasajeros afectados tras el operativo contra “El Mencho”

La reacción al abatimiento y la detención de Oseguera Cervantes, ocurridas el 22 de febrero de 2026, se manifestó de inmediato en disturbios, cancelaciones y demoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según cifras proporcionadas por el Grupo Aeroportuario Marina, responsable de la administración del aeropuerto, 58 vuelos fueron cancelados y 11 presentaron retrasos debido a condiciones de seguridad atribuibles al clima de violencia. Estas medidas impactaron directamente en la programación de vuelos nacionales e internacionales.

La afectación, registrada por las autoridades, llegó a alcanzar a alrededor de 11 mil 100 pasajeros. A pesar de esta cifra, la terminal logró mantener en funcionamiento sus servicios y accesos principales bajo condiciones de vigilancia reforzada. Dentro de los edificios de las terminales 1 y 2 se implementaron monitoreos continuos para prevenir cualquier alteración al interior de las instalaciones.

Actualmente, la seguridad del AICM está en manos de una fuerza de aproximadamente 5 mil 800 elementos En la vigilancia participan agentes de distintas corporaciones civiles y militares, enfocados en áreas de acceso y sectores considerados sensibles.