Así es la zona de cabañas de Tapalpa, Pueblo Mágico donde fue abatido “El Mencho”, el narco más peligroso de México

Una zona turística se convierte en noticia nacional tras el operativo militar que sorprendió a visitantes y habitantes de este emblemático poblado de Jalisco

La tranquilidad de este rincón jalisciense se vio sacudida luego del enfrentamiento en las inmediaciones de un icónico complejo vacacional. (Pincali.com)

El día de ayer, 22 de febrero, fue abatido Nemesio Oseguera, alías El Mencho, considerado como uno de los principales narcotraficantes de México y el mundo, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El capo fue derrocado tras un operativo realizado por las Fuerzas Especiales del Ejército, en la localidad de Tapalpa, Jalisco.

Llama la atención que más allá de haber sido localizado en una zona de difícil acceso y poco concurrida, en realidad, el narcotraficante se encontraba resguardado en una exclusiva zona de cabañas que son ampliamente concurridas por el turismo de la región.

Cabe mencionar que no es el primer capo capturado en Tapalpa, localidad que era una de las preferidas de los narcos del CJNG.

La captura de El Mencho ocurrió cerca del famoso rancho El Pinto, una de las áreas más visitadas por turistas en Tapalpa. (Collage: captura de video/Imagen Ilustrativa Infobae)

Rancho “El Pinto”: así es la zona de cabañas donde capturaron a “El Mencho”, una importante punto turístico en Tapalpa, Jalisco

Tapalpa es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Madre Occidental de Jalisco, a aproximadamente dos horas de Guadalajara.

El pueblo destaca por sus calles empedradas, casas de adobe y techos de teja roja, que conservan la arquitectura tradicional de la región, y ahora será también recordado como el lugar donde fue abatido el narco más peligroso del país.

El entorno natural, marcado por bosques de pino y encino, montañas, valles y formaciones rocosas, se aprecian claramente en los pocos videos que circulan en internet sobre el operativo donde perdió la vida Nemesio Oseguera.

Ahora se sabe que el punto exacto donde cayó el narco fue muy cerca de complejo conocido como rancho El Pinto, una zona con vistas a la Presa del Nogal y a escasos 7 kilómetros del pintoresco centro de Tapalpa.

El punto rojo marca a rancho El Pinto, la zona donde fue localizado El Mencho, muy cerca del centro de Tapalpa. (Google Maps)

Como mencionamos, más allá de ser una zona privada en realidad se trata de un concurrido complejo de cabañas que tiene opciones para todos los presupuestos.

El costo por noche para alojarse en una cabaña en Tapalpa, Jalisco, suele variar según el tamaño, ubicación y el tipo servicios.

Los precios más frecuentes van desde $600 hasta $5,200 pesos mexicanos por noche en promedio, aunque algunas cabañas de lujo puede costar hasta 15 mil pesos la noche, de acuerdo con diversos sitios de renta en internet.

Son diversas las cabañas y ranchos que se encuentran en renta y entre ellos destaca y es bastante conocido el rancho El Pinto.

Aunque se desconoce si fue exactamente en este rancho donde se alojaba “El Mencho”, declaraciones anónimas de personas que se encontraban en el lugar señalan que fue muy cerca de dicho complejo donde se dio el encuentro entre las fuerzas armadas y la gente del capo.

Así son las lujosas cabañas que se ubican en la zona turística de Tapalpa, donde fue abatido El Mencho. El video muestra el Rancho El Punto, punto cercano a donde fue abatido el capo. (Yt: Dare Arquitectura)

Cabe mencionar que aunque el alcalde de Tapalpa señaló no tener conocimiento de que el capo se alojaba en la zona, este pueblo tiene antecedentes de ser concurrido por diversos capos del CJNG.

En 2002 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), capturó en la misma zona de cabañas a Érick Valencia Salazar, mejor conocido como “el 85″, quien fuera cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a Nemesio Oseguera.

