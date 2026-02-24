México

Secretario de Marina lamenta muerte de militares y fuerzas federales tras operativo contra líder del CJNG

La ofensiva dejó al menos 60 muertos, incluidos 25 elementos de la Guardia Nacional, además de decenas de heridos en Jalisco y Michoacán

Secretario de Marina, Raymundo Pedro
Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expresó su más profundo pesar por la muerte de integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional durante el operativo que derivó en la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, Morales Ángeles reconoció el valor y el compromiso de los elementos caídos en cumplimiento de su deber y envió un mensaje directo a sus familias:

“Reconocemos su valor, lealtad y compromiso con la seguridad de México. Su sacrificio honra a la Patria. A sus familias, nuestra solidaridad y respeto en estos momentos de dolor. No están solas. Su memoria permanecerá viva”, se lee.

Secretario de Marina lamentó la
Secretario de Marina lamentó la pérdida de elementos de la Sedena.(Captura de pantalla)

El mensaje institucional se difundió tras la jornada de enfrentamientos y bloqueos que acompañaron el despliegue federal en Jalisco.

General Trevilla también lamentó pérdidas

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este lunes, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, con la voz quebrada, reconoció el trabajo y la valentía de los agentes fallecidos.

La Secretaría de la Defensa
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el sacrificio de las fuerzas armadas en el operativo contra El Mencho en Tapalpa, Jalisco. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

“Un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa, cumplieron su misión y se demostró la fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, sostuvo.

El general Trevilla también confirmó la muerte de Hugo César Macías, alias “El Tuli”, considerado la persona de mayor confianza de “El Mencho” y operador logístico y financiero del CJNG, durante un operativo paralelo en el municipio de El Grullo, Jalisco.

Respecto a Rubén Oseguera Cervantes, detalló que murió por las heridas sufridas cuando era trasladado a la Ciudad de México después del enfrentamiento en Tapalpa.

Más tarde, a través de sus canales oficiales, la Sedena difundió una esquela que expresa el “más profundo pesar” por los hechos ocurridos en Jalisco el 22 de febrero de 2026. El mensaje subraya:

(x/Defensa)
(x/Defensa)

“Honramos la memoria de quienes, con lealtad, valentía y compromiso, entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida. Su actitud firme, valiente y decidida puso de manifiesto el compromiso inquebrantable de toda mujer y todo hombre que porta el uniforme militar para velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. A las familias y seres queridos de nuestros héroes caídos, les reiteramos nuestra solidaridad, acompañamiento y respaldo absoluto en estos momentos de dolor. Su sacrificio no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria.”

Como parte del reconocimiento, la Secretaría de la Defensa Nacional compartió un video en el que, bajo música solemne, se exalta la labor y la entrega de los militares fallecidos:

“Hay mexicanos que hacen de la valentía su vida, de la patria su razón, y del sacrificio, su legado. Héroes que con cada paso nos protegen, con cada acto nos inspiran, con cada sacrificio nos enseñan el verdadero significado del honor. Su entrega nos recuerda que no hay misión más grande que amar y proteger a México. Por su valentía, por su compromiso, por su amor a la patria. Gracias, héroes mexicanos”.

La Secretaría de Defensa publicó en sus redes un video en donde homenajeó a sus integrantes luego del operativo contra El Mencho. (Defensa)

¿Cuántos muertos dejó el operativo contra El Mencho?

De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch:

  • 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida, junto con un custodio y un integrante de la fiscalía estatal.
  • 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada fueron abatidos en los diferentes enfrentamientos.
  • Entre las víctimas también se encuentra una mujer civil.
  • Además, se reportaron una veintena de heridos entre fuerzas de seguridad en Jalisco y Michoacán.
  • Solo en la operación directa en la zona boscosa de Jalisco, murieron ocho presuntos delincuentes y tres militares; otros tres elementos del Ejército fallecieron durante el traslado médico.
  • En Michoacán se registraron tres agresiones adicionales, con cuatro presuntos delincuentes muertos y 15 agentes lesionados.

El operativo y la reacción violenta del CJNG dejaron un saldo de al menos 60 muertos y múltiples heridos, según los reportes oficiales.

