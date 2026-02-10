México

Senador del PVEM acusa a Luisa Alcalde de fracturar acuerdos de reforma electoral: “Nos quieren marear”

Luis Armando Melgar, criticó la postura de Morena por reabrir acuerdos sobre plurinominales y financiamiento

La negociación de la reforma
La negociación de la reforma electoral se estancó tras diferencias entre Morena y sus aliados por plurinominales y financiamiento.

La negociación para concretar la reforma electoral volvió a estancarse tras una serie de desencuentros entre Morena y sus aliados legislativos.

Senadores y dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acusaron a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, de romper acuerdos previamente construidos y de provocar una fractura en la coalición gobernante, al modificar su postura sobre temas clave como los legisladores plurinominales y el financiamiento a los partidos políticos.

Señalamientos directos contra Luisa María Alcalde

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, fue uno de los más críticos al señalar que la dirigencia de Morena “dinamitó” la negociación.

El legislador del Verde advirtió que no respaldará una reforma que considere regresiva para el equilibrio democrático.

Aseguró que regresar a propuestas ya descartadas demuestra falta de seriedad en el diálogo legislativo y advirtió que su bancada no respaldará una reforma que, desde su perspectiva, afecte el equilibrio democrático.

Durante entrevistas públicas, Melgar sostuvo que insistir en eliminar los plurinominales y modificar de manera drástica el financiamiento público abre la puerta a un modelo de “partido único”, por lo que el Verde no acompañará una iniciativa que considere regresiva.

Reunión que rompió el consenso en la reforma electoral

De acuerdo con versiones de fuentes cercanas a la negociación, el viernes pasado se llevó a cabo una reunión privada en la que participaron:

  • Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
  • Pablo Gómez, presidente de la Comisión para la Reforma Electoral
  • Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido Morena
  • Alberto Anaya, dirigente del PT
  • Carlos Puente y Manuel Velasco, coordinadores del PVEM
Antes del encuentro, existía un acuerdo preliminar para mantener 200 diputaciones de representación proporcional y 32 senadurías plurinominales, con la intención de enviar la propuesta a Palacio Nacional para que fuera presentada ante el Congreso.

Sin embargo, durante la reunión, Alcalde rechazó mantener ese esquema y planteó una reducción mayor al financiamiento de los partidos, lo que provocó el rechazo inmediato de PT y PVEM, cuyos representantes abandonaron la mesa sin acuerdo.

Los puntos que provocaron discrepancias fueron las plurinominales y el manejo del financiamiento

Las diferencias se concentran en tres ejes centrales:

  • Permanencia de las diputaciones y senadurías plurinominales
  • Alcance del recorte al financiamiento público de los partidos
  • Mecanismos de fiscalización y la autonomía del INE
Para el PVEM y el PT, estos temas ya habían sido parcialmente consensuados y no debían reabrirse.

Desde su óptica, la nueva postura de Morena rompe lo avanzado y pone en riesgo la viabilidad de la reforma en el Congreso, donde el bloque oficialista no cuenta por sí solo con los votos necesarios.

Reforma electoral, en pausa y sin acuerdo claro

Un día después de la reunión, Luisa María Alcalde negó públicamente que Morena respalde mantener el sistema actual de plurinominales y reiteró que es posible reducir de forma sustancial el presupuesto de los partidos políticos.

No obstante, hasta ahora no existe una postura conjunta que clarifique el rumbo de la negociación.

Fuentes legislativas señalan que se prevé una nueva reunión en los próximos días para intentar destrabar el diálogo.

Mientras tanto, el futuro de la reforma electoral permanece en la incertidumbre, marcado por la tensión interna y los señalamientos directos contra la dirigencia de Morena.

PVEMSenadorLuis Armando MelgarPartido Verde Ecologista de MéxicoLuisa María AlcaldeMorenaPolítica Mexicana

